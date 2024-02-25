Стало известно ещё больше пар первого раунда плей-офф.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СКА умудрился проиграть «Куньлуню», «Автомобилист» не бегал от «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ стремительно подходит к своему завершению — 25 февраля в нём состоялось три матча. Подводим итоги игрового дня.

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, прервавшей четырёхматчевую удачную серию гостей.

Счёт был открыт лишь в середине матча 37-летним российским нападающим «Автомобилиста» Сергеем Широковым. В третьем периоде хозяева упрочили преимущество благодаря голу Владимира Кузнецова.

29-летний российский вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 29 бросков по воротам и провёл свой третий «сухой» матч в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На Востоке определились две пары первого раунда Кубка Гагарина — 2024

Благодаря тому, что «Автомобилист» набрал очки в своём заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 с ярославским «Локомотивом» (2:0), в Восточной конференции определились сразу две пары первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» начнёт свой поход в плей-офф серией с екатеринбургским «Автомобилистом». Первые встречи пройдут на домашнем льду казанцев. Старт серии – 29 февраля.

Завтра, 26 февраля, «Металлург» и «Авангард» в очном противостоянии будут выявлять победителя Восточной конференции, который отправится на Дальний Восток к «Амуру». Команда, занявшая второе место на Востоке, сыграет с тольяттинской «Ладой».

Уфимский «Салават Юлаев» же получил в оппоненты челябинский «Трактор». Серия начнётся в столице Башкортостана также с 29 февраля.

В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2, которым удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

В составе «Нефтехимика» дублем отметился 20-летний российский нападающий Герман Точилкин, ещё по шайбе на счету Артёма Серикова, Дмитрия Соколова и Александра Дергачёва. У «Сочи» забрасывали Николай Чебыкин и Джесси Грэм.

«Нефтехимик», набрав 69 очков в 68 матчах, занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание от зоны плей-офф составило одно очко, при этом у «Амура» (70) ещё игра в запасе. «Сочи» (53) – завершил сезон на 10-й строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» номинально принимал СКА. Встреча закончилась сенсационной победой номинальных хозяев – 3:2.

Счёт в матче был открыт на старте второго периода – отличился 32-летний канадский форвард «Куньлуня» Колин Кэмпбелл. К концу этой же двадцатиминутки им удалось укрепить преимущество после гола Девина Броссо, а в начале заключительного игрового отрезка Цзян Фу сделал счёт – 3:0. Затем СКА сумел размочить счёт благодаря голу Борны Рендулича, а после этого защитник санкт-петербургского клуба Александр Никишин сократил отставание до минимума. Финальный штурм успеха для СКА не принёс, матч завершился победой клуба из Китая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ

Благодаря победе «Куньлунь Ред Стар» над санкт-петербургским СКА (3:2) в номинально гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ, прошедшей на «СКА Арене», московское «Динамо» гарантировало себе завоевание Кубка Континента, вручаемого лидеру лиги по итогам регулярного сезона.

При этом «Динамо» также узнало своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо». Старт серии запланирован на 1 марта.

Напомним, в активе «Динамо» 96 очков в 67 матчах. У СКА же по итогам всех 68 проведённых игр 95 баллов. Команда Романа Ротенберга встретится на старте плей-офф либо с «Торпедо» (74), либо с ЦСКА (75).

Свой заключительный матч в регулярном сезоне подопечные Алексея Кудашова проведут завтра, 26 февраля. Бело-голубые на домашнем льду примут ЦСКА.

Матчи 26 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2