В «Торпедо» верит один смельчак! Прогнозы журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ

Плей-офф – самое вкусное и интересное, что есть в хоккее. Регулярный чемпионат КХЛ завершился буквально вчера, и все мы с нетерпением ждём второго этапа сезона, традиционно надеясь на бескомпромиссную борьбу в каждой паре, на длинные и интересные серии, наконец, на сенсации и неожиданные результаты.

И какой же плей-офф без попыток угадать исход? В нынешнем Кубке Гагарина предусмотрена перекрёстная система, но только со второго раунда, а первый команды играют по старинке – внутри своих конференций. «Чемпионат» представляет мнения и прогнозы журналистов хоккейного отдела на каждую пару, и мы начинаем с Запада.

Матч «Динамо» М — «Динамо» Мн Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

1. «Динамо» М — 8. «Динамо» Мн

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

Московский клуб достаточно ровно прошёл регулярку, при этом тренерский штаб «Динамо» показал и умение поставить системный хоккей, и грамотное использование особенных игроков, свободных художников, которых нельзя ставить на рельсы, да и молодёжь у Алексея Кудашова реально помогает в достижении результата. Конечно, минусы у обладателей Кубка Континента можно найти, но вряд ли они обнажатся уже в первом раунде плей-офф. Козырей у минского «Динамо», которое попало в плей-офф в основном из-за отсутствия адекватной конкуренции на Западе, можно выделить два: опыт Дмитрия Квартальнова и сумасшедшая поддержка «Минск-Арены». Но всё-таки трудно представить, что они помогут «зубрам» хотя бы навязать борьбу в серии.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Динамо» М

Павел Панышев, редактор отдела онлайн-трансляций, обозреватель отдела «Хоккей»

Конечно, команда Алексея Кудашова — явный фаворит этой серии. У москвичей отличную форму набрал Никита Гусев, здорово выглядят легионеры, есть баланс между молодёжью и опытными хоккеистами, отлажено и отлично работает большинство. Минчане при Дмитрии Квартальнове тоже заметно прибавили, однако класс российского клуба объективно выше по всем показателям. За счёт эмоций и самоотдачи «зубры» способны выиграть один-два матча, но взять серию при нынешнем раскладе вряд ли представляется возможным.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Динамо» М

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Московское «Динамо» блестяще накатило на финиш регулярного чемпионата, выдало девятиматчевую победную серию и во второй раз в истории клуба завоевало Кубок Континента. Бело-голубые обладают грандиозным большинством, котором немного померкло после травмы Седрика Пакетта, но по-прежнему остаётся максимально грозной силой. К тому же во второй части сезона москвичи стали проявлять характер и добывать сложнейшие победы даже в тех матчах, которые складывались не по сценарию команды Кудашова. Серия первого раунда с минскими одноклубниками ни в коем случае не станет для бело-голубых прогулкой, но сенсации здесь не просматривается. Минчане на протяжении всей регулярки оставались максимально хаотичной командой, готовой развалиться в любой момент. Нестабилен и основной вратарь команды Алексей Колосов, чередующий яркие встречи с большими провалами. Минск должен забирать один матч на домашнем льду, но на большее белорусского коллектива вряд ли хватит.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Динамо» М

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Впервые за четыре года «зубры» в первом раунде встретятся не со СКА, но вряд ли это хоть как-то повышает их шансы на проход в следующую стадию. В соперниках у белорусов одноклубники из Москвы, которые выиграли девять матчей подряд на финише регулярки, побеждая даже в тех случаях, когда игры, как казалось, складывались не в их пользу. Разительного качественного улучшения минчан под руководством Дмитрия Квартальнова пока не видно, а оно необходимо, чтобы на что-то рассчитывать в противостоянии с крепкой и более опытной в играх на вылет командой Алексея Кудашова. «Динамо» минское может рассчитывать на мощную поддержку домашней арены, но «Динамо» московское вряд ли позволит провести в столице Беларуси больше двух матчей.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Динамо» Москва

Родион Власов, обозреватель отдела «Хоккей»

10 лет назад «Сибирь» Дмитрия Квартальнова утащила в семь матчей «Авангард», а через год выбила «Ак Барс». Аналогия — плохой пример, да и лига стала другой, но сложно представить, что комбинация «середняк + Квартальнов» безвольно поднимет лапки за четыре матча. Бой будет, нерв тоже, борта будут трещать от силовых, за это будут отвечать североамериканцы, которых за год в Минске стало чуть меньше. Однако у «Динамо» всё-таки больше класса и слишком крутое большинство, чтобы вылетать так рано.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Динамо» М

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

Минску впору было бы говорить: «Спасибо, что не СКА» — ведь армейцы из Петербурга были их соперниками в плей-офф три года подряд, и итог всегда был одинаковым – вылет в первом раунде. Но хрен редьки не слаще, и с блистательным московским «Динамо» в соперниках минчанам грозит ещё один быстрый вылет. Дмитрий Квартальнов погоды в Минске не испортил, но и глобально силу команды не повысил. «Зубры», конечно, будут кусаться, но сожрать бело-голубых им не по силам.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Динамо» М

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

Московское «Динамо» ударно завершило регулярный чемпионат, одержав сразу девять побед подряд. Бело-голубые сейчас в ударе и едва ли показывают признаки усталости или спада. Тем более лидеры команды Алексея Кудашова явно в огне, как говорится. Никита Гусев, лучший бомбардир регулярки, зажигает. Минчане к концу чемпионата также вошли в тонус, хоть и не всегда вырывали победы. Однако в этой паре вряд ли стоит ждать сюрпризов — слишком уж на хорошем ходу московское «Динамо». Возможно, именно в этой серии начнётся спад российской команды, но это не помешает им забрать серию.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Динамо» М

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

Московское «Динамо», намедни выигравшее Кубок Континента, предстаёт одним из главных фаворитов этого розыгрыша. Команда имеет всё для победы: набор исполнителей, опыт, умение играть по системе (в самом неизвращённом понятии этого слова). Минские же динамовцы провели достаточно неровный сезон, оформив выход в плей-офф заранее больше из-за отсутствия конкуренции от «Витязя», «Куньлуня» и «Сочи». Минчане получат шикарную поддержку дома, но даже это вряд ли позволит им зацепиться хотя бы за один матч.

Прогноз: 4-0 в серии в пользу «Динамо» М

Матч СКА — «Торпедо» Фото: photo.khl.ru

2. СКА — 7. «Торпедо»

Лев Лукин

Серия, которая обещает быть самой короткой и предсказуемой в первом раунде. У СКА – амбиции, мастерство хоккеистов, глубина скамейки на всех позициях, характер, понятная и рабочая система игры. У «Торпедо» же, увы, к старту плей-офф одни сплошные минусы: знаменитый атакующий хоккей давно разладился, в обороне – жуть, команда регулярно отдаёт матчи, в которых ведёт в счёте, а в довесок ко всему Игорь Ларионов явно потерял контроль над командой, в том числе и из-за истории с Антоном Сизовым, в которой он пошёл против коллектива. Всё указывает на то, что СКА просто хорошенько разомнётся перед вторым раундом, и даже одна победа для «Торпедо» станет сенсацией.

Прогноз: 4-0 в серии в пользу СКА

Павел Панышев

Очень хотелось, чтобы в первом раунде СКА достался ЦСКА, но в итоге мы увидим серию с разобранным «Торпедо», потерпевшим семь поражений подряд в концовке регулярного чемпионата. Нижегородцы в их нынешнем состоянии не готовы дать бой армейцам, это противостояние станет одним из наиболее предсказуемых и быстрых в первом раунде плей-офф. СКА сильнее и по составу, и по его глубине, в то время как нижегородцы с их стремлением к омолаживанию и игре в атакующий хоккей (вот только с обороной большие проблемы) будут сладкой булочкой для такого грозного соперника.

Прогноз: 4-0 в серии в пользу СКА

Сергей Емельянов

Команда Игоря Ларионова стала главным разочарованием заключительной части регулярного чемпионата. Так совпало, что после возникновения конфликта с ведущим защитником Антоном Сизовым, который закончился выводом российского хоккеиста из состава, нижегородцы уходили в психологическую яму. «Торпедо» завершило гладкую часть сезона семиматчевой серией поражений, а всего из последних 14 матчей нижегородцы уступили в 12 встречах. В свою очередь, СКА не выглядит грандиозной машиной. Машины не проигрывают «Северстали» и «Куньлуню» на домашнем льду в тот самый момент, когда идут за Кубком Континента. В игре армейцев Санкт-Петербурга хватает болевых точек, но вряд ли текущая форма «Торпедо» позволит нижегородцам их нащупать.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу СКА

Дмитрий Сторожев

Насколько оправданными были хвалебные речи в адрес «Торпедо» в начале сезона, настолько же оправданна и нынешняя критика в его сторону. Под конец регулярки нижегородцы совсем расклеились, не только выпав из топ-4 Запада, но и опустившись до седьмого места едва ли не в самый последний момент. И без того негативный эмоциональный фон вокруг команды усугубляется ситуацией вокруг защитника Антона Сизова, который попал в немилость к Игорю Ларионову. Раскочегарившийся СКА такое «Торпедо» должен проходить без проблем — в этой серии армейцам могут помешать только они сами.

Прогноз: 4-0 в серии в пользу СКА

Родион Власов

На отрезке в 20 последних матчей «Торпедо» — 20-я команда КХЛ. Причём нельзя сказать, что этот кризис накрыл команду неожиданно. Ещё в первой части сезона команда Игоря Ларионова выдавала несколько «баранок» против крепких оборонительных команд типа «Локомотива» и «Салавата», но главный тренер продолжал гнуть свою линию и высказываться в духе «курс у нас один — правильный». Ждать, что за три дня команда вдруг станет другой, наивно: вероятность этого есть, но должно случиться нечто особое. СКА, думается, ещё напорет в будущих матчах, но не в первом раунде.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу СКА

Елена Кузнецова

Здесь должна была быть серия СКА – ЦСКА! Я, наверное, как и многие, очень расстроена, что мы не увидим этой зарубы в первом раунде (и, скорее всего, вообще в этом году), но ничего не попишешь. СКА свои проблемы решил ещё в первой половине регулярки и сейчас выглядит грозным соперником, в то время как «Торпедо», напротив, растеряло очарование и провалилось в кризис. Жду от этой серии много голов, яркого хоккея и такого же результата, как и год назад.

Прогноз: 4-0 в серии в пользу СКА

Владимир Лаевский

СКА во второй половине регулярки нашёл свою игру и выиграл 11 из 14 последних матчей. Санкт-петербургская команда была фаворитом на Кубок Континента — если бы не два неожиданных поражения в самой концовке, она должна была брать трофей. Тем не менее эти неудачи во встречах с «Северсталью» и «Куньлунем» могут стать звоночком. Нижегородцы, наоборот, во второй половине чемпионата совсем развалились. 12 поражений в 14 матчах и серия из семи проигрышей как завершение регулярки. Не совсем понятно, что происходит в стане «Торпедо», но, как кажется, это свидетельство серьёзных проблем. Однако подопечные Игоря Ларионова — именно в нынешнем виде, — возможно, именно в этом сезоне имеют последнюю возможность посиять в плей-офф. Это может серьёзно сплотить команду, от которой можно ждать чего угодно.

Прогноз: 3-4 в серии в пользу «Торпедо»

Максим Макаров

Скажи, что эти команды сыграют в первом раунде ещё в середине сезона, можно было бы смело ставить на плотное семиматчевое противостояние. Но воды много утекло с того момента: «Торпедо» на глазах растеряло всё, за что его полюбили многие болельщики. Команда безалаберно играет в обороне, спокойно отдаёт преимущество в две-три шайбы, а лидеры творческого коллектива Ларионова находятся в тени. СКА выглядит сильнее во всех компонентах игры и быстро закончит серию.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу СКА

Матч «Локомотив» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

3. «Локомотив» — 6. ЦСКА

Лев Лукин

Игорь Никитин вновь сыграет в плей-офф против ЦСКА – эта песня будет вечной. При этом сейчас его «Локомотив» — это команда с крепким фундаментом и повзрослевшей психологией, умеющая делать на льду самые важные и полезные кубковые вещи. Тогда как чемпион последних двух сезонов провёл отвратительную по многим параметрам регулярку, ни разу не давшую хотя бы намёка, что в плей-офф у ЦСКА всё будет хорошо. Однако иррациональное ощущение, что в кубковых матчах армейцы преобразятся, всё ещё сильно, от него трудно избавиться, да и «Локомотив» может в какой-то момент ментально «поплыть» перед командой, с которой связано немало комплексов.

Прогноз: 3-4 в серии в пользу ЦСКА

Павел Панышев

Если честно, то постоянные встречи «Локомотива» с ЦСКА уже надоели. Хочется какого-то разнообразия, новых баталий, эффекта неожиданности. Да, команда Сергея Фёдорова в нынешней регулярке казалась «наевшейся», но недооценивать армейцев однозначно не стоит. В плей-офф они явно прибавят, а мастеров у москвичей хоть отбавляй. Для «Локомотива», как и для ЦСКА, вылет в первом раунде станет провалом. Ярославцы постараются сделать ставку на системный хоккей и строгую игру в обороне, а москвичи, будучи трёхкратными обладателями Кубка Гагарина (свой первый титул они взяли как раз с Игорем Никитиным), будут стараться доказать, что все их проблемы остались позади.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Сергей Емельянов

Когда, если не сейчас? Именно с таким девизом на серию первого раунда плей-офф должен выйти «Локомотив». Четвёртый сезон подряд ярославцы налетают в плей-офф на ЦСКА, причём третий раз кряду нас ждёт тренерская дуэль Игоря Никитина и Сергея Фёдорова. Предыдущие серии неизменно завершались в пользу ЦСКА, но сейчас именно «Локомотив» видится фаворитом серии. Обладатель двух последних Кубков Гагарина в этом сезоне максимально далёк от стандартов собственной игры. Сам Фёдоров сетует на то, что его игрокам не хватает концентрации, которая должна появиться в решающих матчах сезона. Но сможет ли ЦСКА по щелчку пальцев переродиться и вернуться на чемпионский уровень? А только он может позволить армейцам остановить обладающий преимуществом домашней площадки «Локомотив». Эта серия должна стать одной из самых упорных в первом раунде и вполне может дойти до седьмого матча, где как раз преимущество домашней площадки должно сыграть за «Локомотив».

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Дмитрий Сторожев

Довольно много сказано о том, насколько всем приелось армейское дерби, но ведь и встреча ЦСКА с «Локомотивом» в плей-офф состоится в четвёртый раз подряд. И пока ситуация явно не в пользу железнодорожников — ярославцы прекращали свой путь к Кубку именно по итогам серии со столичным клубом. Но сейчас у команды Игоря Никитина, пожалуй, лучший шанс выбить действующих чемпионов — ЦСКА сильно хандрит, а «Локомотив» остался таким же крепким, добавив к опытному костяку несколько молодых и голодных до побед игроков, которые уже могут приносить команде результат. Конечно, армейский клуб будет бороться до последнего, но пока есть все основания полагать, что чемпион падёт уже в первом раунде.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Родион Власов

Весь сезон все ждали, что сейчас ЦСКА заиграет по щелчку, словно в лучшие свои сезоны — этого так и не произошло, даже в последнем матче сезона команда как-то уж совсем безвольно отдала 3:1 в концовке. Ну когда-то же должен «Локомотив» пробить свою ментальную преграду, а ЦСКА — проиграть седьмой матч. Когда, если не сейчас — в момент, когда у Фёдорова и команды якобы совсем пропало взаимодействие? Ходят слухи, что в следующем году команда сильно обновится, но старые лидеры вряд ли уйдут, не дав бой.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Елена Кузнецова

Репутация ЦСКА и тренерского гения Сергея Фёдорова так прочна, что многие ещё верят, что армейцы с наступлением плей-офф преобразятся. Конечно, всё возможно, но ведь у двукратных чемпионов было на это целых пять месяцев, а воз и ныне там. Думается, провал в первом раунде только пойдёт им на пользу – даст время хорошо отдохнуть, перезагрузиться и найти новую мотивацию. У «Локомотива» великолепный шанс поквитаться со своим кубковым обидчиком последних трёх лет.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Владимир Лаевский

Про московскую команду было многое сказано и в ходе регулярного чемпионата. Проблемы ЦСКА никуда не делись, и сейчас, несмотря на локальные удачи, подопечные Сергея Фёдорова не выглядят сплочёнными. «Локомотив» смог преодолеть свой кризис и теперь выглядит реальным кандидатом на Кубок Гагарина. Да и ярославской молодёжи давно пора показать себя. Слабо верится, что нестабильный и кризисный ЦСКА сможет навязать серьёзную борьбу «Локомотиву». Попить крови — да, вполне. Но не больше.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Максим Макаров

Команды встретятся в плей-офф в четвёртый раз подряд, и предыдущие три серии остались за армейцами. В этом году «Локомотив» имеет отличный шанс прервать гегемонию в очном противостоянии и получить ментальную уверенность для дальнейшего похода. ЦСКА же, в свою очередь, провёл очень блёклую регулярку, выпав из первой четвёрки впервые за долгие годы, но, даже заняв шестое место, получил наиболее удобного стилистически соперника. Серия, скорее всего, дойдёт до седьмого матча, где опыт возьмёт верх.

Прогноз: 3-4 в серии в пользу ЦСКА

Матч «Спартак» — «Северсталь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. «Спартак» — 5. «Северсталь»

Лев Лукин

От этой пары логично ожидать нетипичного для плей-офф открытого хоккея, любопытных сюжетов в играх, большого количества голов. А вот прогнозировать исход серии тяжело, так как и Алексей Жамнов, и Андрей Козырев провели лишь свою первую полноценную регулярку в роли главных тренеров, и не очень понятно, что ждать от их крайне симпатичных коллективов в плей-офф. При этом у «Спартака», очевидно, побольше в составе хоккеистов с кубковым опытом, зато «Северсталь» по ходу регулярки чаще демонстрировала образцы правильной игры на результат (не отходя при этом от фирменного стиля).

Прогноз: 3-4 в серии в пользу «Северстали»

Павел Панышев

Очень непредсказуемая пара. «Спартак» прошёл регулярный чемпионат не без спадов, но достаточно сильно, став самой результативной командой. Этот запал и мощь в атаке красно-белым важно сохранить к старту плей-офф. Тогда Ковальчук, Голдобин и компания способны пошуметь. Разумеется, необходимо разобрать ошибки в обороне. «Северсталь» — крепкая тренерская команда. Звёздным череповецкий коллектив не назовёшь, но хоккеисты Андрея Козырева однозначно будут сражаться на каждом участке льда. Никакой лёгкой прогулки у москвичей однозначно не планируется.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Спартака»

Сергей Емельянов

Противостояние «Спартака» и «Северстали» должно стать украшением плей-офф с точки зрения результативности. Обе команды ищут счастья у чужих ворот, особо не заморачиваясь оборонительными построениями. В регулярке команды четыре раза встречались друг с другом, выдав матчи со средней результативностью в восемь заброшенных шайб. Обычно в плей-офф команды больше закрываются и строят свою игру от обороны, но, зная манеру работы главных тренеров «Спартака» и «Северстали», это точно будет не тот случай. Жамнов и Козырев продолжат играть на своих козырях, а исполнительское мастерство здесь выйдет на первый план. Его больше у лидеров «Спартака», что и должно выводить красно-белых во второй раунд. Но «Северсталь» точно не сдастся без боя, а если сумеет зацепить один из первых матчей в Москве, то всё может запутаться.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Спартака»

Дмитрий Сторожев

Это противостояние вполне может стать самым ярким в первом раунде не только на Западе, но и во всей лиге — на льду встретятся два главных откровения нынешнего сезона. «Северсталь» расцвела под руководством Андрея Козырева и в заключительной трети регулярки продемонстрировала впечатляющий уровень, запрыгнув аж на пятое место в таблице. На стороне красно-белых в этом противостоянии — опыт и глубина состава, который, правда, подвержен травмам. А вот за череповчан может сыграть неопределённость с первым номером — у «Спартака» всё ещё не вернулся в игру Патрик Рыбар, а двое других вратарей похвастаться надёжной игрой не могут. Если «Северсталь» вновь доведёт серию до седьмого матча, вполне возможно, что на этот раз она возьмёт верх в решающей игре.

Прогноз: 3-4 в серии в пользу «Северстали»

Родион Власов

Как это почти всегда и бывает во встречах четвёртого и пятого посева, команды на бумаге выглядят максимально равными. Очень «Северсталь» мощно стала выглядеть на финише — плюс их игра в обороне по ходу сезона кардинально улучшилась, уйдя от хаотичности старта чемпионата. Кроме того, важен фактор горячего вратаря — а вот кто у «Спартака» вообще начнёт серию в воротах, пока не очень понятно. За Череповец может сыграть недостаток кубкового опыта, но по игре лучше выглядят парни Козырева.

Прогноз: 3-4 в серии в пользу «Северстали»

Елена Кузнецова

Пожалуй, одна из самых интригующих серий первого раунда. Её превью мы видели дважды совсем недавно, тогда команды поделили победы, но генеральная репетиция осталась за красно-белыми (в матче 24 февраля эта пара уже сформировалась). Прогнозировать победителя мне здесь сложно, да и не хочется. Хочется увидеть семь матчей и хоккей, от которого по коже будут бегать мурашки.

Прогноз: 3-4 в серии в пользу «Северстали»

Владимир Лаевский

Это противостояние стало радостью и болью для нейтральных болельщиков. Две крайне приятные команды, которые удивили в нынешнем сезоне. «Спартак» зажигал со своей супертройкой, находил место в составе для возрастного Ильи Ковальчука и выдавал один яркий матч за другим. «Северсталь» будто бы и не почувствовала ухода Андрея Разина и быстро привыкла к новой системе Андрея Козырева. Две авторские команды явно порадуют ярким хоккеем, победу в котором одержит фаворит — «Спартак». Но «Северсталь» точно навяжет борьбу и сможет удивить.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Спартака»

Максим Макаров

Данная серия обещает быть самой бесшабашной и одновременно самой интересной. Вряд ли команды отойдут от стиля игры, который они показывали на протяжении всего регулярного чемпионата. «Спартак» выглядит сильнее по именам, но «Северсталь» образцово весь сезон «кусала» фаворитов, нивелируя класс большим желанием и активной игрой на каждом сантиметре площадки. Такая серия обязана уйти в седьмую игру, где «Спартак» должен всё-таки оказаться сильнее.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Спартака»

Таблица прогнозов журналистов «Чемпионата»