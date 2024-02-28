КХЛ предупредила «Торпедо» и создала прецедент в плей-офф. Итоги дня в хоккее

Роман Ротенберг заявил, что не считает себя «большим тренером», а в «Витязе» признали роковую ошибку.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 февраля 2024 года.

КХЛ опубликовала полное расписание динамовского противостояния

Определены даты проведения матчей первого раунда плей-офф между московским «Динамо» и их одноклубниками из Минска. Отмечается, что встречи данной серии начнутся на день позже изначально запланированного.

Полное расписание игр:

2 марта, 17:00 мск — Москва;

4 марта, 19:30 мск — Москва;

6 марта, 19:10 мск — Минск;

8 марта, 17:10 мск — Минск;

10 марта, 17:00* мск — Москва;

12 марта, 19:10* мск — Минск;

14 марта, 19:30* мск — Москва.

* — при необходимости

Таким образом, в КХЛ официально создан прецедент, аналогов которого в истории лиги ещё не было. Московское и минское «Динамо» начнут серию первого раунда плей-офф в тот момент, когда на Востоке в некоторых парах уже успеют провести вторые матчи. Так вышло из-за логистических проблем, связанных с тем, что минский клуб не мог играть 5 марта на домашней арене, а отправляться в Бобруйск не хотел тренерский штаб Алексея Кудашова.

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КХЛ вынесла решение по «Торпедо»

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ, лига приняла решение вынести предупреждение нижегородскому «Торпедо» за поведение болельщиков в домашнем матче с московским «Динамо» 2 февраля. Фанаты нижегородцев демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков гостей, а также забросали лёд посторонними предметами.

«После изучения всех фактов, связанных с поведением болельщиков, произошедших во время матча №665 «Торпедо» — «Динамо» Москва, лига приняла решение вынести предупреждение ХК «Торпедо» за нарушение требований пп. «е» п. 4 ст. 6 технического регламента КХЛ и пп. 4.5, пп. 4.8 п. 4 правил поведения в спортсооружении (приложение №6 к техническому регламенту КХЛ)», — заявили в пресс-службе КХЛ.

Роман Ротенберг заявил, что не считает себя «большим тренером»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, считает ли он себя большим тренером. Под руководством специалиста петербургский клуб в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Континента. Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — Ротенбергу ещё не покорялся.

«Думаю, что ни один тренер, ни один игрок не должен считать себя большим, что бы ни происходило – победа или поражение. Нельзя никогда быть довольным успеху на сегодняшний день. Нельзя быть довольным, потому что это чревато для любого игрока, тренера.

Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией самого себя, несмотря ни на что. Как только тренер или игрок посчитает, что он большой – это конец карьеры. Поэтому нет, точно нет. Всё только начинается», — цитирует Ротенберга «ВсеПроСпорт».

В «Витязе» признали роковую ошибку

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что руководство подмосковного клуба ошиблось с кандидатурой главного тренера на старт прошедшего регулярного сезона КХЛ. Напомним, «Витязь» начинал регулярку с Александром Завьяловым, который после месяца неудачной работы был заменён на Дмитрия Рябыкина.

«Посчитали, что Александр Завьялов готов к роли главного тренера. Но время показало, что мы ошиблись. Сам Александр это тоже признал. К сожалению, такое бывает. Чей стиль был лучше? Лучший стиль – когда матч заканчивается в твою пользу. Стиль забывается через неделю после окончания успешного сезона», — цитирует Варицкого пресс-служба КХЛ.