Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 27 февраля 2024 года, КХЛ вынесла решение по «Торпедо», СКА провёл открытую тренировку

КХЛ предупредила «Торпедо» и создала прецедент в плей-офф. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 27 февраля 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Роман Ротенберг заявил, что не считает себя «большим тренером», а в «Витязе» признали роковую ошибку.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 февраля 2024 года.

КХЛ опубликовала полное расписание динамовского противостояния

Определены даты проведения матчей первого раунда плей-офф между московским «Динамо» и их одноклубниками из Минска. Отмечается, что встречи данной серии начнутся на день позже изначально запланированного.

Полное расписание игр:

2 марта, 17:00 мск — Москва;
4 марта, 19:30 мск — Москва;
6 марта, 19:10 мск — Минск;
8 марта, 17:10 мск — Минск;
10 марта, 17:00* мск — Москва;
12 марта, 19:10* мск — Минск;
14 марта, 19:30* мск — Москва.

* — при необходимости

Таким образом, в КХЛ официально создан прецедент, аналогов которого в истории лиги ещё не было. Московское и минское «Динамо» начнут серию первого раунда плей-офф в тот момент, когда на Востоке в некоторых парах уже успеют провести вторые матчи. Так вышло из-за логистических проблем, связанных с тем, что минский клуб не мог играть 5 марта на домашней арене, а отправляться в Бобруйск не хотел тренерский штаб Алексея Кудашова.

Материалы по теме
Кудашов: интересная штука. Заняли первое место в чемпионате и теперь как потерпевшие

КХЛ вынесла решение по «Торпедо»

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ, лига приняла решение вынести предупреждение нижегородскому «Торпедо» за поведение болельщиков в домашнем матче с московским «Динамо» 2 февраля. Фанаты нижегородцев демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков гостей, а также забросали лёд посторонними предметами.

«После изучения всех фактов, связанных с поведением болельщиков, произошедших во время матча №665 «Торпедо» — «Динамо» Москва, лига приняла решение вынести предупреждение ХК «Торпедо» за нарушение требований пп. «е» п. 4 ст. 6 технического регламента КХЛ и пп. 4.5, пп. 4.8 п. 4 правил поведения в спортсооружении (приложение №6 к техническому регламенту КХЛ)», — заявили в пресс-службе КХЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Динамо» — о поведении болельщиков «Торпедо»: это не красит нижегородский клуб

Роман Ротенберг заявил, что не считает себя «большим тренером»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, считает ли он себя большим тренером. Под руководством специалиста петербургский клуб в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Континента. Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — Ротенбергу ещё не покорялся.

«Думаю, что ни один тренер, ни один игрок не должен считать себя большим, что бы ни происходило – победа или поражение. Нельзя никогда быть довольным успеху на сегодняшний день. Нельзя быть довольным, потому что это чревато для любого игрока, тренера.

Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией самого себя, несмотря ни на что. Как только тренер или игрок посчитает, что он большой – это конец карьеры. Поэтому нет, точно нет. Всё только начинается», — цитирует Ротенберга «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Ротенберг: СКА уже накувыркался в начале сезона, сейчас задача — выигрывать

В «Витязе» признали роковую ошибку

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что руководство подмосковного клуба ошиблось с кандидатурой главного тренера на старт прошедшего регулярного сезона КХЛ. Напомним, «Витязь» начинал регулярку с Александром Завьяловым, который после месяца неудачной работы был заменён на Дмитрия Рябыкина.

«Посчитали, что Александр Завьялов готов к роли главного тренера. Но время показало, что мы ошиблись. Сам Александр это тоже признал. К сожалению, такое бывает. Чей стиль был лучше? Лучший стиль – когда матч заканчивается в твою пользу. Стиль забывается через неделю после окончания успешного сезона», — цитирует Варицкого пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
«Людям в Америке всё равно, что происходит вне их страны». Честное интервью с Варицким
Эксклюзив
«Людям в Америке всё равно, что происходит вне их страны». Честное интервью с Варицким
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android