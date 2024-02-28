«Столичные» не выдержали второй игры за два дня и развалились в Детройте.

Овечкин отдал необычный пас, прервав серию без очков. Но «Вашингтон» разнесли в пух и прах

Сегодня на «Литтл Сизарс-арене» встретились «Детройт» и «Вашингтон». Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, а также до матча имели серии из пяти матчей: «Ред Уингз» с победами, а «Кэпиталз» с очками.

Хозяева сразу же завладели инициативой, и заброшенная шайба не заставила себя долго ждать: Джо Велено скинул шайбу на Шейна Гостисбера, и тот отправил её в ближнюю девятку. Через десять минут «Детройт» забил вторую, но гол был отменён. Однако выводов «Вашингтон» не сделал никаких, вновь забыв на пятаке нападающего хозяев, и Рэймонд забил гол, к которому уже нельзя было придраться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй отрезок начался с передачи Александра Овечкина, который шикарно прокинул шайбу сквозь несколько игроков, и Лапьеру оставалось лишь правильно поставить клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но этот гол не возродил «Вашингтон», а, скорее, взбодрил «Детройт», который продолжил методично наказывать «столичных» за ошибки при выходе из зоны. Сначала Велено удвоил преимущество, великолепно разобравшись как с обороной, так и с вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом Гостисбер сделал дубль и довёл счёт до крупного. Сгарбосса за несколько минут до конца вновь вернул «Вашингтон» в игру, но последнее слово осталось всё равно за «Ред Уингз»: Комфер и Копп убежали в меньшинстве, вернув «Детройту» преимущество в три шайбы.

В первой половине третьего периода команды обменялись шайбами в большинстве: у хозяев отличился Фаббри, у гостей Пассиоретти. «Детройт» расслабленно провёл третий отрезок, ввиду большого преимущества в счёте, и забил ещё дважды: сначала Кейн, Ларкин и Дебринкэт разыграли шикарную трёхходовку, а точку поставил капитан «Ред Уингз» после броска в касание из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Детройт» одержал шестую победу подряд и ещё более плотно осел в зоне плей-офф, а «Вашингтон» прервал серию из пяти матчей с набранными очками. Александр Овечкин отметился результативными баллами впервые за три игры.