«Магнитка» одержала трудовую победу, а «Лада» после поражения устроила нападение на звёзд «Авангарда».

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СКА сенсационно проиграл дома и потерял двух звёзд! Итоги дня плей-офф КХЛ

1 марта в первом раунде плей-офф чемпионата Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

На девятой минуте первого периода Сергей Бойков открыл счёт в матче. Через полторы минуты Николай Прохоркин с передачи Михаила Гуляева удвоил преимущество омичей.

В начале второго игрового отрезка Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Иван Игумнов с передач Артёма Чмыхова и Ильи Рейнгардта забросил четвёртую шайбу «ястребов» в игре. 38 секунд спустя Георгий Солянников с передач Павла Куликова и Скотта Космачука размочил счёт во встрече.

На четвёртой минуте третьего периода Михаил Гуляев сделал счёт 5:1. Больше шайб в этом матче заброшено не было, однако в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва, Райана Спунера и Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.

После массовой потасовки с участием первого звена омичей на следующую смену вышел форвард «Авангарда» Марк Верба. Через несколько секунд после возобновления игры Верба устроил яркую драку с защитником «Лады» Владиславом Сёминым.

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Первые два периода завершились без заброшенных шайб. На шестой минуте третьего игрового отрезка Егор Яковлев с передач Владислава Ерёменко и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев.

На 15-й минуте периода Ян Дрозг с передач Дмитрия Шевченко и Ивана Мищенко размочил счёт во встрече, лишив шат-аута голкипера хозяев Илью Набокова. В дальнейшем российский вратарь больше не пропускал, сумев помочь «Магнитке» довести матч до победного результата. Набоков завершил встречу с 28 отражёнными бросками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Дмитрия Бреуса открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Василий Атанасов с передачи Бобби Линча удвоил преимущество гостей. После второй пропущенной шайбы тренерский штаб СКА произвёл замену вратаря – вместо провалившего свою часть матча Никиты Серебрякова на последнем рубеже появился Павел Мойсевич.

На 11-й минуте периода Василий Глотов с передачи Марата Хайруллина размочил счёт в матче. На 17-й минуте второго периода Василий Атанасов с передачи Бобби Линча сделал счёт 3:1. Спустя полторы минуты Сергей Толчинский с передач Александра Кадейкина и Михаила Воробьёва вновь сократил отставание СКА до минимума.

На 18-й минуте третьего периода Сергей Гончарук забросил четвёртую шайбу «Торпедо», поразив пустые ворота. В конце игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече, также поразив пустые ворота.

Стоит заметить, что в ходе встречи СКА потерял двух игроков основного состава – сначала травмировался нападающий Борна Рендулич, а в начале третьего периода досрочно завершил игру защитник Андрей Педан, уже получавший тяжёлую травму на самом старте регулярного чемпионата КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Расписание на 2 марта: