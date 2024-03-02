Сын миллионера стал идеальным партнёром Макдэвида. Он уже забил 40 голов за сезон

Казалось бы, Коннор Макдэвид — это хоккейный чернозём: воткни в его звено любую палку, и она будет забивать 25 голов за сезон. Новейшая история «Эдмонтона» показывала, как ошибочны подобные представления: например, получивший столько авансов Ессе Пульюярви так и не заиграл даже в звене с 97-м номером. Или помнит кто-нибудь Тая Ратти, который на одной предсезонке настрелял с Коннором кучу голов, но буквально через год отправился в КХЛ и вылетел из двух клубов?

Когда менеджмент «Ойлерз» три года назад выдавал контракт на $ 5,5 млн в год Заку Хайману из «Торонто», то получил тонну критики. Хайман казался большим, неповоротливым и не особо мастеровитым: в своё время «Эдмонтон» знатно сел в лужу, когда подписал Милана Лучича, а он сдулся через сезон. Однако после перехода Хайман наколотил 103 гола в 211 матчах, из них 40 – в этом сезоне. С 2021-го Зак идёт на 16-м месте в гонке снайперов лиги, опережая Кучерова, Кросби, Стэмкоса, Гюнцеля и ещё несколько суперзвёзд. Откуда же в хоккей ворвался этот чудо-голеадор?

«В нашей семье дети рождаются с клюшкой в одной руке и с шайбой – в другой», – говорил Стюарт Хайман. Для него не составило бы труда экипировать и семью из 10 детей: отец форварда «Эдмонтона» — один из крупнейших застройщиков Канады, его состояние оценивается в $ 100 млн. Все его сыновья играли в одной юниорской команде, которая, конечно, принадлежала Хайману-старшему. Впрочем, он владел целой дюжиной клубов, игравшей в одной детской лиге, но особенным для него был лишь один. Журналисты раскопали, что деньги со счетов одних клубов перетекали той организации, где играли дети девелопера.

В юниорском хоккее Зак и Спенсер Хайманы играли в команде «Гамильтон Ред Уингз» из OJHL – это вторая по значимости лига Онтарио. Понятно, что почти все канадские сливки за редкими исключениями собираются в триаде OHL-WHL-QMJHL, так что Хайман оставался в тени, даже в более слабой лиге не попав в топ-10 бомбардиров в свой драфтовый год. Скауты даже не включали его в свои списки. «Мы считаем, что в мире есть 210 юниоров, которые играют в хоккей лучше Зака Хаймана», – прямо заявил директор Центрального скаутингового бюро НХЛ.

Зак Хайман Фото: Chris Brown/ZUMA/ТАСС

Отец игрока, конечно, так не считал, поэтому для того, чтобы всех переубедить, совершил невиданное доселе: купил целое скаутинговое агентство. В марте 2010-го под контроль Хаймана-старшего перешло агентство ISS, а через три месяца в своем финальном рейтинге они поставили сына владельца на 120-е место. Это соответствовало выбору в четвёртом раунде, а «Флорида» выбрала Зака в пятом. Обе стороны уверяли, что эти события никак не связаны. Бизнесмен заявлял, что ISS не может своим рейтингом заставить клуб задрафтовать плохого игрока. Директор по скаутингу «Флориды» клялся, что игрока они вели давно и не обращали внимания на независимые рейтинги.

После юниорского хоккея Хайман попал в один из самых престижнейших колледжей NCAA – Университет Мичигана, где играл в одной команде с кучей будущих игроков НХЛ: центром звена Хаймана был Дилан Ларкин. В своём выпускном сезоне-2015 Хайман попал в десятку номинантов на приз Хоби Бейкера, который получают лучшие игроки NCAA – так Зак окончательно отмылся от клейма «блатного». Параллельно Хайман вытянул счастливый билет: его обменяли в «Торонто» к Майку Бэбкоку.

Одной из особенностей Бэбкока-тренера было использование ролевых игроков в звеньях с суперзвёздами: в «Детройте» рядом с Зеттербергом и/или Дацюком мог выходить Джастин Абделкейдер, который так заработал себе на солидный контракт. «Нельзя иметь в звене троих игроков, каждый из которых хочет владеть шайбой. Кто-то должен отрабатывать и возвращать её команде. В «Детройте» Дацюк говорил мне: «Я хочу, чтобы в моём звене кто-то мог отдавать шайбу мне»», — объяснял свои вкусы Бэбкок.

Хайман понравился Бэбкоку чуть ли не сразу. «Когда Хайман идёт на арену, его сложно принять за работягу — однако на льду он превращается в настоящего «синего воротничка». Его происхождение и воспитание никак не проявляются в игре, это идеальный игрок для любого тренера. Зак никогда не ждал, что ему что-то выдадут на блюдечке», — говорил про своего игрока тренер университета Мичигана Ред Беренсон. Бэбкок эти качества оценил: в первом же полноценном сезоне Хайман стал выходить в звене с Мэттьюсом и Нюландером. Смена тренера никак не повлияла на место Зака в составе.

Хайман не показывал звёздной статистики, но свои 0,5 очка в «Торонто» стабильно набирал. Несмотря на то что играть за «Торонто» было детской мечтой игрока, клуб банально не мог позволить сохранить его из-за потолка зарплат: слишком много денег сжирала четвёрка лидеров. А вот «Эдмонтон» эти деньги дать мог. Там вряд ли забыли пример Патрика Маруна: в сезоне-2016/2017 габаритный вингер играл с Макдэвидом и Драйзайтлем и выбил 27 голов в 81 матче (за всю предшествующую карьеру — 34 в 220). Игровой стиль Хаймана подходил для того, чтобы стать заменой Маруну в деле доедания тех моментов, которые создаёт Макдэвид.

Голы Хаймана — это ожившая эффективность, эстетики в них мало. Зак стал идеальным игроком огнедышащего большинства «Эдмонтона»: он не только закапывает шайбы с пятака, но и забивает с подставлений. Зак врывается в те дыры, которые образуются после растягивания обороны Макдэвидом и компанией, и Хаймана с его габаритами сложно там остановить. Понятно, что в звене с Мэттьюсом, который сам завершал многие атаки, такого количества моментов для бросков у Хаймана быть не могло. Здесь ситуация иная, и показательно, что у Зака 40 голов при 19 передачах.

Коннор Макдэвид и Зак Хайман Фото: Jason Redmond/AP Photo/ТАСС

«Он всегда на чужом пятаке, и мне это нравится. Я предпочитаю блуждать по чужой зоне, не всегда лезу на ворота. Мне нужен кто-то «в краске», и Зак всегда там — он большой и сильный. Я уверен, что в начале карьеры многие сомневались в нём, но он синоним упорного труда», — сказал о партнёре Макдэвид. «Зак пашет и на льду, и на тренировке. Он копает на пятаке, и против него не очень приятно выходить на тренировку», — говорит вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер.

Впрочем, для того чтобы оказываться в правильное время в правильном месте, нужен интеллект — как игровой, так и «человеческий». И эти качества есть у Хаймана, который успел написать уже три книги для детей: разумеется, первая из них была посвящена хоккею. «Когда ты старший из пяти братьев, ты хочешь наставлять им, показать хороший пример», — говорил Хайман, книги которого были опубликованы в одном из известнейших англоязычных издательств Penguin.

Вполне возможно, скоро сбудется ещё одна мечта Хаймана: хоккеист никогда не играл за сборную Канады на официальных турнирах ИИХФ. Прямо сейчас почти все канадские обозреватели ставят Хаймана в первое звено будущей кленовой сборной: это логично с учётом той невероятной «химии», которая появилась у них с Макдэвидом. И теперь контракт Зака из «чудовищного» превратился в один из самых выгодных во всей НХЛ.