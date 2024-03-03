«Мы аутсайдер? Впервые слышу». Звезда «Динамо» верит в главную сенсацию в плей-офф КХЛ

26-летний Александр Волков в прошлое межсезонье стал участником громкого обмена между СКА и минским «Динамо». Российский нападающий был отправлен в белорусский клуб, где с ходу стал одним из главных лидеров. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказался единственным игроком минского клуба, не пропустившим ни одного из 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В регулярке Волков набрал 42 (19+23) очка, став вторым снайпером, вторым ассистентом и вторым бомбардиром в своей команде.

При этом всё минское «Динамо» выступило далеко не так стабильно. Команда Дмитрия Квартальнова заняла восьмое место в Западной конференции, в результате чего уже в первом раунде угодила на свежеиспечённого обладателя Кубка Континента – московское «Динамо». Многочисленные эксперты уготовили минчанам роль записного аутсайдера в этой серии, но у Волкова есть своё мнение на этот счёт.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое нападающий дал в столице России за день до старта серии плей-офф, он подробно рассказал, за счёт чего его команда планирует обыграть московское «Динамо» и как нужно сдерживать главного лидера соперника Никиту Гусева, подвёл промежуточную оценку своего дебютного сезона в столице Беларуси и объяснил, почему подрался в последнем матче со СКА.

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«КХЛ сделала всё правильно. Нельзя было оставить наших болельщиков без такого праздника»

— В первом раунде плей-офф КХЛ динамовское дерби стартует позже других пар. Не возникает ли дополнительный ажиотаж из-за того, что уже все другие клубы успели провести первые матчи, а вы всё это время только тренировались?

— Наоборот, потому что появилось больше времени на восстановление. У нас был длинный и непростой сезон, много травм. Поэтому для нас даже плюс, что так получилось. Будем свежее.

— Не отвлекала ли долгая неопределённость с расписанием серии от подготовки к плей-офф?

— Вообще не обращали на это внимания. Кто-то услышал, сказал. Но самое главное, что всё решилось в положительную сторону – для наших болельщиков, для нас, для всего клуба.

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— Счастливы, что Минск не потерял возможность провести два домашних матча на одной из самых вместительных и заполняемых арен в КХЛ?

— Уверен, что не только мы этому счастливы, но и все наши болельщики, для которых играет «Динамо». Мы играем для болельщиков, для республики. Это очень важное время для Беларуси. Думаю, что лига всё сделала правильно. Мы не могли оставить наших болельщиков без такого праздника.

«Дисциплина и реализация своих моментов должны стать залогом успеха»

— Эксперты всегда делятся своими прогнозами на ход серий, и сейчас вам отвели роль явного аутсайдера, а всё обсуждение сводится к тому, с каким счётом москвичи выиграют противостояние – 4-1 или 4-2. Не раздражает такое неверие?

— Если честно, это никого не отвлекает. От вас впервые слышу такую информацию.

У нас такой сезон и такая лига сейчас, что делать какие-либо прогнозы – 50 на 50. Получился очень интересный чемпионат, где каждый мог выиграть у любой команды. Даже если посмотреть на нас, то практически со всеми топ-командами либо ничья по сериям, либо мы выигрывали.

Все понимают, что плей-офф – это немного другое, так что всё увидим.

— Вы сказали про ничьи и победы в сезонных сериях с топ-клубами, но вот как раз во встречах с московским «Динамо» дела у вас не складывались: четыре матча – четыре поражения.

— В тех матчах не было такого, чтобы они доминировали. Где-то немного не повезло, где-то рикошеты – такое бывает в хоккее. И повторюсь, что это был регулярный чемпионат, а сейчас права на ошибку меньше. Все будут настроены и подготовлены.

— За счёт чего планируете остановить лучшую команду регулярного чемпионата КХЛ, которая накатила на финиш первой части сезона девятиматчевой победной серией?

— За счёт дисциплины. У соперника лучший процент реализации большинства. Но, как я помню, в одной из игр с ними у нас вообще было 0 удалений, и мы проиграли 1:2. Дисциплина и реализация своих моментов, которые у нас будут, должны стать залогом успеха.

Александр Волков в матче «Витязь» — «Динамо» (Минск) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Гусев — умный пацан, он делал дела в финале Олимпиады. Постараемся оградить его от большинства»

— Вы наверняка помните, что в прошлом сезоне настоящим палачом минского «Динамо» в первом раунде плей-офф со СКА стал Никита Гусев. Как планируете справляться с ним?

— Если говорить честно, то у соперника и помимо него ещё есть игроки, которые делают результат. Главный же козырь Гусева – игра с шайбой в большинстве. В основном весь результат – голы, передачи, очки – идёт от большинства. Повторюсь, что постараемся оградить его от этого. Самое главное – не удаляться.

— Как его бывший партнёр сейчас даёте какие-то советы своим защитникам, как нужно персонально играть против него?

— У нас есть тренерский штаб, который нам подсказывает. Но вы поймите, что это игрок такого уровня, что, подсказывай или не подсказывай, он всё равно найдёт какую-нибудь лазейку. Это игрок, который не первый год в лиге становится лучшим. Он мастер высочайшего уровня.

Будем играть по ситуации против него, а какие-то советы тут давать тяжело, потому что соперник же тоже подстраивается под нас и анализирует, что мы можем сделать, а что – не можем. Он умный пацан, делал дела в финале Олимпиады. Посмотрим, как получится.

— В том сезоне вы играли против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф, сейчас — за. В этом есть какой-то необычный момент или обычная спортивная жизнь?

— Положительный момент заключается в том, что с обеими командами попадал в плей-офф. Это отличный результат и то, чего я ожидал и чего хотел. А так – в этом нет ничего особенного. Плей-офф и в Африке плей-офф.

Александр Волков в матче «Динамо» (Минск) — СКА Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

«От прошлого сезона ожидал другого — и от игрового времени, и от доверия тренерского штаба»

— В плане личных статистических показателей это уже точно ваш лучший сезон в КХЛ. Как вы сами оцените дебютный год в Минске и можно ли было сыграть ещё лучше?

— Мог сыграть лучше и забить побольше голов, потому что было много моментов. По результативности начало сезона сложилось не очень. Где-то не везло – штанги, перекладины. Понадобилось время, чтобы перебороть этот барьер. Вроде играл неплохо, но шайба не шла. Если бы не это, мог добрать побольше очков.

Конечно, было важно снова почувствовать уверенность в своих силах и доказать многим людям, что они где-то ошибались. Хочется и дальше расти, не останавливаться на одном месте и продолжать доказывать.

— Доказать в том числе и тем людям, которые приняли решение об обмене из СКА?

— Да нет. И я бы не сказал, что тот сезон получился плохим. Просто ожидал немного другого и от результативности, и от игрового времени, и от доверия тренерского штаба. А после таких сезонов, когда ты переходишь в новый клуб, всегда же хочется кому-то что-то доказать – не только другим людям, но и себе, что кто-то, может, в тебе ошибался.

Александр Волков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— В этом сезоне вы стали единственным игроком минского «Динамо», отыгравшим все матчи в регулярке. Помог заокеанский опыт, когда вы играли по 70+ матчей в АХЛ?

— Не могу сказать так на 100%. Но мне помог полученный опыт в плане подготовки к матчам – питание, отдых. Сыграть 68 матчей в регулярке – это крутой показатель стабильности. Это неплохие цифры.

«Квартальнов говорит всё, что думает. Все знали, как будет»

— Дмитрий Квартальнов — самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

— На самом деле, начиная с 17 лет, у меня в основном все тренеры были примерно похожи. Это и Пётр Ильич Воробьёв, и Роман Ротенберг, как вы можете заметить, очень эмоциональный и неспокойный тренер.

В Северной Америке в АХЛ тренер у меня был тоже очень жёстким, требовательным и эмоциональным. Поэтому можно сказать, что все главные тренеры у меня были примерно одинаковыми. Может быть, это мне и помогло в том, что я готов к таким требованиям.

— Дмитрий Вячеславович порой критично высказывается по игре команды на пресс-конференциях и очень часто не лезет за словом в карман. До команды доходят его слова в публичной плоскости или вам хватает того, что он говорит в раздевалке?

— Думаю, что все ребята привыкли к тому, что он ведёт себя очень эмоционально и говорит всё, что думает. Может быть, поначалу ребята как-то и обращали на это внимание, а сейчас все привыкли и принимают это. Он тренер с большим опытом, по-моему, самый побеждающий в нашей лиге. Для него это не новшество, так что все знали, как будет.

— На протяжении всего сезона команда испытывала большие проблемы с лазаретом, через который прошло огромное количество ваших лидеров. Ваши партнёры часто менялись, менялся состав спецбригад. Если бы не травмы, могли бы забраться выше в турнирной таблице?

— Лично на меня это никак не влияло, потому что я готов играть с любым партнёром и помогать команде в любой тройке. А в плане командных результатов, конечно, мы несли большие потери, так как очень много матчей сыграли не в полном составе. То один заболел или травмировался, потом вышел, но уже другой выпал из состава. И весь сезон получился вот таким скомканным. Но наконец-то сейчас, слава богу, все ребята в строю. И, кроме тех парней, кто по травме уже закончил сезон, мы наконец можем сыграть в полной боеготовности.

«Драка с игроком СКА? Не надо делать акцент на том, что ему 19 лет»

— Что произошло в последнем матче со СКА? Мы не так часто видим, чтобы вы дрались, а тут сошлись в бою с их 19-летним молодым защитником Иваном Выдренковым?

— Думаю, что тут не надо делать акцент на том, что ему 19 лет. Когда завязалась потасовка, я даже не особо видел, кто это. И, если честно, я думал, что это другой игрок. Но если мы уж делаем акцент на 19-летнем защитнике, то ты выходишь играть против 30-35-летних игроков, и здесь не стоит говорить о возрасте. Неважно – 19 лет или 25. Все мы игроки, и мы играем во взрослый хоккей в мужской лиге, где все равны.

В том моменте завязалась заварушка, он начал активничать, я и подумал, что раз хочешь, то давай. К тому же пришли 15 тысяч болельщиков, и был такой счёт – 1:5 – что я посчитал, что надо как-то понять людям, что такой счёт – это случайность и что всё бывает, но у нас впереди плей-офф, и мы не будем сдаваться. Надо было показать болельщикам, что мы будем бороться до конца при любом счёте.

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— Вообще часто раньше приходилось драться?

— Если говорить о серьёзных долгих драках, а не о просто заварушках, то один раз в АХЛ и один раз – здесь. А простые стычки часто бывают.

— С Седриком Пакеттом при случае готовы подраться, если будет игровая необходимость?

— Да и не только с Пакеттом. Сценарий диктует игра. Если будет нужно, то подерёмся, и не только с Пакеттом. Если это будет важно для команды, то конечно.

— Вы в команде верите, что пройдёте московское «Динамо»?

— Даже переживаний нет на эту тему. Для победы мы сделаем всё, на что способны.