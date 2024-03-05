«Раздевалка в восторге». Кузнецов может войти в историю АХЛ

Приключения Евгения Кузнецова продолжаются — российский нападающий уже системы «Вашингтона» привыкает к жизни после драфта отказов. С уэйвера форварда ожидаемо не забрал ни один из клубов НХЛ, поэтому он отправился в лигу рангом ниже, пополнив состав фарм-клуба «Кэпиталз» в АХЛ «Херши Бэрс». «Мы получили такого игрока исключительного таланта, как Кузи, который неслучайно играет в Национальной хоккейной лиге в течение 11 лет. Мы более чем рады его видеть в нашем составе», — прокомментировал пополнение в команде главный тренер «медведей» Тодд Нельсон, назвав новость о выставлении россиянина на драфт отказов «сюрпризом для всего хоккейного мира».

Для Евгения появление в АХЛ в новинку — ранее он играл и тренировался исключительно в основе «столичных», проведя там все 10 лет заокеанской карьеры. В лиге игрок такого масштаба тоже оказывается практически впервые: в своё время в АХЛ появлялся и Кэри Прайс, который восстанавливался и набирал форму после травмы в «Лавале» в сезоне-2020/2021, однако на постоянной основе, после драфта отказов — такое событие является по-своему историческим. Со своим кэпхитом в размере $ 7,8 млн Евгений может стать игроком с самым большим контрактом в истории АХЛ.

Команде его помощь точно не помешала бы. «Херши» с огромным отрывом лидирует в Атлантическом дивизионе лиги и готовится защищать титул — в прошлом году именно «медведи» выиграли Кубок Колдера, который является главным трофеем АХЛ. Опыт Кузнецова был бы здесь как нельзя кстати. Да и для самого Евгения это была бы неплохая возможность перезагрузиться. Конечно, Кубок Колдера — далеко не Кубок Стэнли, но само состояние борьбы за победу в плей-офф может вернуть форварда к лучшим кондициям. Ведь когда, как не в решающей стадии турнира, нужно доставать из себя все, даже спрятанные глубже всего, резервы.

Сегодня же Кузнецов впервые примерил на себя джерси «Бэрс», приняв участие в тренировке команды. Пока официальные соцсети «Вашингтона» делились фотографией радостного Ти Джея Оши, который вернулся к тренировкам после пяти пропущенных матчей, всё внимание SMM-служб «Херши» было приковано к россиянину. Евгений вышел на лёд в прекрасном расположении духа — он тренировался с широкой улыбкой на лице, не забыв поприветствовать не только пришедших посмотреть в большей степени на него болельщиков, но и подписчиков «медведей», для которых он помахал рукой на камеру.

Кузнецов до сих пор не получил разрешения принимать участие в официальных матчах, до того же времени он не будет доступен для общения со СМИ. Сегодня он катался в сочетании с хоккеистами из неигрового состава «Херши», а отметивший вчера день рождения Богдан Тринеев всячески старался оградить Евгения от излишнего внимания: «Никаких фотографий Кузи, никаких фотографий Кузи», — с такими словами 22-летний россиянин в шутку закрывал обзор журналисту Иану Оланду, который пытался запечатлеть Кузнецова.

Зато о прибытии Евгения после тренировки вновь высказался наставник «Бэрс»: «Раздевалка в восторге», — отметил Нельсон. «Мы собираемся помочь ему», — заявил капитан «Херши» Дилан Макилрат, который пересекался с Кузнецовым в «Вашингтоне».

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Пока непонятно, как много времени форвард будет в АХЛ и сыграет ли он хотя бы один матч за «медведей». Но будем надеяться, что этот отрезок Евгений проведёт с максимальной пользой.