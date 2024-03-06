Пустой «Ак Барс», жёсткий «Металлург». Что происходит в плей-офф КХЛ?

В семи парах первого раунда из восьми прошли третьи матчи. Для того чтобы делать какие-то серьёзные выводы, этого хватает далеко не всегда — поэтому сегодня пробежимся по Кубку Гагарина в духе Эллиотта Фридмана, но вместо «32 мыслей» будет 16.

1. Главная сенсация Кубка Гагарина пока происходит в Екатеринбурге и Казани. На бумаге это матчи четвёртой и пятой команды, где у фаворита и нет однозначного превосходства — однако все считали, что «Ак Барсу» даже и тренер не нужен для того, чтобы забивать. Оказалось, что всё-таки нужен. Всего можно было ожидать от Казани, но не такого вот. Одно дело — играть скучно и несмотрибельно, другое дело — играть без души и сердца.

Александр Радулов не особенно помог «барсам» в первых двух матчах, но без него команда была совсем снулой.

2. Много говорится о том, что «Ак Барс» — команда старая: однако её соперник вообще-то не моложе. В третьем матче серии средний возраст состава «Автомобилиста» составил 29 лет, «Ак Барса» — 28,4. Конечно, отсутствие Радулова сыграло свою роль в понижении этой цифры, однако это не меняет того факта, что «Авто» смотрится на фоне своего соперника невероятно драйвовой командой. «Ак Барс» пустой — и интересно, что при Билялетдинове команда дважды вылетала в первом раунде после игры в финале. На совпадение это уже непохоже.

3. Николай Заварухин после второго матча сказал про самоотверженность четыре раза, а после третьего — три. «Авто» за три матча заблокировал 79 бросков: хотя и в регулярном сезоне команда часто ложилась под шайбу, это результат великолепный. Екатеринбургская команда все эти годы была сосредоточением голого мастерства без характера, которое весной постоянно оставалось только на бумаге, да даже и в гладком сезоне нередко сбоило. Дело не только в блок-шотах: «Автомобилист» играет единым целым и не проигрывает единоборства. Связано ли это с отсутствием в составе почти всегда пропадающего в плей-офф Да Косты — вопрос интересный.

4. Сергей Широков половину регулярного сезона откровенно провалил: капитан «Автомобилиста» в какой-то момент стал оказываться то в ротации, то в четвёртом звене. В плей-офф всё иначе: в большинстве Широков показывает выдающееся мастерство, сначала находя крохотные щёлочки, не закрытые вратарём, а потом выдаёт гениальные пасы вразрез. Как говорят в футболе: и это в 37 лет! Игра Широкова — живой укор всем казанским лидерам.

Сергей Широков Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

5. Карта бросков матча «Торпедо» — СКА — зрелище удивительное. Точно на синей линии почти в идеальную линеечку выстроено девять попаданий СКА в створ. Бывший вратарь Стив Валикетт, о работе которого мы рассказывали в одном из недавних текстов, взгрустнул бы от такого неэффективного использования бросков — однако два из них оказались точными. И это вопрос к штабу «Торпедо», который все равно выбрал играть откровенно «наевшегося» во втором матче серии Ивана Кульбакова, хотя за его спиной сидит примерно равный по уровню Адам Гуска.

6. В «Телеграме» вчера уже состоялись торжественные проводы «Торпедо» в отпуск, хотя ощущения безнадёжности от игры команды не возникало и близко. Надо реализовывать свои моменты — правда, в прошлом плей-офф Нижний бился о Дмитрия Николаева в воротах, а сейчас очень спокойно играет Никита Серебряков. Как уже отметили коллеги, из-за травм скамейка СКА очень сильно сократилась, и теперь у Романа Ротенберга не будет возможности постоянной ротации, которая давала преимущества по физике. С другой стороны, ротацию «Торпедо» карнает странное «дело Сизова».

7. Всё-таки способность «Лады» к сопротивлению была сильно переоценена. Домашний лёд вроде бы должен был помочь, но уже в первой смене хозяева получили в свои ворота. После этого игру уже было толком невозможно смотреть: это был хоккей даже не из регулярного чемпионата, а словно из предсезонки. Чудес не бывает: ребята из нижних звеньев КХЛ и легионеры из ECHL не могут играть на уровне сильно выше весь сезон, а не два месяца на старте чемпионата. Олег Браташ после игры говорил про каких-то «отдельных личностей», с которыми тренер «знакомится» спустя полгода работы — и это выглядело уже знаком бессилия.

Серия «Металлург» — «Амур» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

8. Андрей Разин учёл все ошибки домашних игр, и на маленькую хабаровскую коробку вышел очень злой «Металлург», который готов был бить не хуже своего габаритного оппонента. Разин всегда недоволен, когда его команды называют «негабаритными» и «мягкими», и приводит примеры конкретных крупных игроков из состава, так что его «Металлург» может быть разным. «Амур» во втором периоде очухался, но так называемый «моментум» упустил, хотя «тигры» в итоге оказались лучше соперника по броскам с пятака и по xG.

9. К вопросу о «второсортных» легионерах: «Металлург» летом привёз в Россию довольно успешного на уровне АХЛ Ди (50 очков в 67 играх в прошлом году) и выполнявшего утилитарные функции даже в АХЛ Джонсона (18 очков в 67 играх). В итоге Ди расторгнут, а Джонсон доиграл сезон до конца, пусть и в роли четвёртого центра. Его габариты и навыки позволяют «Металлургу» как-то крыть хабаровскую карту в лице Шевченко и обеспечивать трафик на пятаке — и, как следствие, голы.

10. Кажется, «Локомотив» всё-таки изменился ментально — и это видно на примере Дениса Алексеева. Ярославский центр — великолепный распасовщик с отличным чтением игры, который при этом регулярно растворялся в плей-офф. Сейчас Алексеев, к которому уже успели приклеить некубковые ярлыки, забил два победных гола, причём оба с подправлений с пятака. Особенно важной была шайба в третьей игре, где «Локо» чуть не отдал уже выигранный матч. Впервые за время работы Никитина в Ярославле его команда повела в серии с ЦСКА, и это очень важный момент.

Игорь Никитин и Денис Алексеев (№91) Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

11. Плей-офф начался, а плей-оффный режим ЦСКА всё ещё работает с большущими перебоями и включается непонятно когда. Конечно, весь матч на таком уровне сыграть невозможно, но слишком уж большой была разница между первым и вторым матчем — или, допустим, между разными периодами в Москве. Но самое удивительное, что при этом мы просто на подкорке ждём, что вот тот самый ЦСКА сейчас выйдет — это результат «работы на зачётку».

12. Провалы типа 0:4 в первом периоде были неизбежны для такой молодой команды, как «Северсталь» — коллеги уже вспомнили 3:9 в прошлогоднем матче первого раунда с ЦСКА. Тогда Андрей Разин психологически поразвлекался с чередованием вратарей и игрой с пустыми воротами, и в результате Череповец не развалился в серии. Здесь история чуть другая: кажется, играющий почти без перерыва два месяца Александр Самойлов не мог избежать одного очень плохого матча. Рискнёт ли штаб «Северстали» довериться выведенному из списка травмированных Константину Шостаку?

13. Минское «Динамо» в гостевых матчах подтвердило две вещи, которые и так были понятны перед стартом серии: всю кровь из соперника они выпьют, а дальше не пройдут. Против московского большинства приёма на уровне первого раунда пока просто нет. Продолжаем наблюдение в Минске, но многого не ждём.

14. В челябинском матче шокировали скорее не 3:1 в исполнении «Трактора» в первом периоде, а то, как эти голы были забиты: Челябинск использовал два каких-то лютых провала для своих контратак. «Салават» потом вроде бы заиграл в свой привычный хоккей, но боржоми пить в данном случае было уже поздновато. То, что «СЮ» выходит на матчи в полусне — это уже тенденция, и ведь такое проскальзывало и в прошлом году. Помните, как «Адмирал» один из матчей в Уфе начинал с 2:0 ко второй минуте?

Бой Робинсон — Тимкин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

15. Отсутствие Бадди Робинсона в четвёртом матче — это самый настоящий «чёрный лебедь»: на судьбу всей серии это вряд ли повлияет, но может задать непредсказуемый ход всего матча. У «Трактора» в запасе и другие ребята, которые могут задать жару в силовой игре — а вот как это отразится ментально на всех участниках забега?

16. Как ни крути, но для КХЛ в целом будет лучше, если дальше пройдёт как можно большее количество команд с низшим посевом. Одни и те же лица в финальных стадиях надоели, кажется, даже их собственным болельщикам.