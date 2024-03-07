Тарасенко и «Флорида» — идеально? Кажется, обмен выглядит не так уж радужно

Владимир рискует получить ту же роль, что и в «Оттаве». Зато это новый шанс для него выиграть второй Кубок Стэнли.

Владимир Тарасенко, что было ожидаемо, сменил команду в дедлайн, перейдя во «Флориду». «Оттава» удержала половину зарплаты форварда, а взамен получила выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (при условии победы «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли — третий пик) и выбор в третьем раунде в 2025 году. Не самая дорогая цена за один из самых ценных лотов на рынке.

При этом Тарасенко пыталось заполучить с десяток клубов НХЛ, начиная от команд, только стремящихся в плей-офф, коих было не так много, заканчивая реальными претендентами на Кубок, которых, кстати, было в избытке. Это и «Каролина», и «Вегас», и «Колорадо», и «Эдмонтон».

Чтобы плавно перейти к главному вопросу, вернёмся на год назад и воспроизведём события прошлого дедлайна. Как мы помним, Тарасенко был обменян в «Рейнджерс», где должен был занять место в топ-6 нападения, которое он и занял, собственно говоря. А порой даже получал место в первой спецбригаде большинства. Несмотря на оглушительный провал «синерубашечников», претензий относительно игры и вклада Тарасенко не было. Да, не было и перформанса, но у кого он там был?

Владимир Тарасенко в составе «Рейнджерс» Фото: Jeffrey T. Barnes AP/TASS

Сейчас Тарасенко выбрал «Флориду», и давайте посмотрим, что, вероятно, повлияло на его решение и чем может закончиться краткая история (хотя кто знает, может быть, и не краткая) с «Пантерз».

Скорее всего, одним из основных мотивов такого выбора стала семья. Как известно, сама семья Владимира проживает в Майами, что сразу же наполняет одну чашу весов не только удельным весом, но и реальным. Особенно учитывая тот факт, что Тарасенко является очень семейным человеком, нахождение рядом близких и их поддержка стали фактором Х.

Ещё одним фактором является нахождение «Флориды» на самом верху турнирной таблицы Востока, а также тот факт, что «Пантерз» выглядят одним из главных претендентов на Кубок. Команда в прошлом году дошла до финала, набила шишки и теперь готова совершить ещё один поход. Важность борьбы за трофей подчёркивал не раз и сам Владимир, переходя в «Рейнджерс» в прошлом сезоне и ища клуб летом в межсезонье. Да, занесло его почему-то в канадскую столицу, но сейчас речь не об этом.

Владимир Тарасенко Фото: Zuma\TASS

Но почему же затея с этим переходом может провалиться? Давайте начнём с позиции, на которой играет Тарасенко. Владимир – правый нападающий. А как раз эта позиция у «Флориды» в первых двух звеньях занята Сэмом Райнхартом, который является вторым снайпером НХЛ после Остона Мэттьюса, и Мэттью Ткачуком — душой этой команды, а также вторым бомбардиром «пантер» (после Райнхарта). Может быть, есть возможность «покрутить» сочетания так, чтобы Тарасенко нашлось место в топ-6? Разбивать первую тройку «Флориды», в которой играют Барков, Райнхарт и Вераге, будет абсолютно глупой затеей, потому что это та тройка, которая обеспечивает результат. Перемешать вторую тройку с Ткачуком, Беннеттом и Казинсом выглядит идеей более интересной, но пойдём поступательно. Убрать Ткачука на другой фланг, предоставив Тарасенко место правого крайнего? Да, Мэттьюс более универсален, нежели Владимир, но тут надо учесть один факт: странно убирать из тройки Казинса, который только разыгрался во втором звене и начал приносить результат только из-за того, что у тебя под рукой появился звёздный нападающий, регалии которого начинают давить на тебя. Вряд ли Пол Морис захочет себе стрелять в ногу. Поэтому вполне вероятно, что Тарасенко может занять место в третьем звене «Пантерз».

Также Тарасенко не будет претендовать на первую спецбригаду большинства. Здесь даже тяжело фантазировать, что главный тренер будет искать новые варианты в сочетании, которое обеспечивает «Флориде» пятое большинство во всей лиге. А сколько в НХЛ играют вторые спецбригады, вы, наверное, сами знаете. Те крохи, которые едва могут достигнуть 20-30 секунд, вряд ли позволят Владимиру раскрыть свою огневую мощь.

Получается, что Тарасенко едет в команду, где он почти наверняка займёт место в третьем звене, а также будет закрывать вторую спецбригаду большинства. У вас не появилось дежавю? Ситуация выглядит точь-в-точь, как это было в «Оттаве», где форвард получал по 12-14 минут за матч, «доедал» большинство после лидеров и не мог раскрыться на полную. Оно, с одной стороны, объяснимо, потому что нападающий, который всю жизнь играл в первом звене не может быть так эффективен в новой, не самой утешительной роли. Тарасенко – лидер как по натуре, так и по игровым функциям. Поэтому такая роль выглядит не самой целесообразной, что опять же показал период в «Оттаве».

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И давайте обсудим ещё одну загвоздку, которая имеет важнейшее значение. Вернёмся в прошлое лето. Тарасенко подписывает однолетний контракт с «Оттавой». Следовательно, он и его агент принимают решение сыграть в долгую: достойно провести сезон и выбить контракт «пожирнее», потому что потолок зарплат через год повысится. И провести весь контрактный год в третьем звене, пусть и в двух командах, является откровенно плохим решением на будущее.

Да, остаётся надеяться, что опасения не оправдаются, и Тарасенко поборется за кубок, а также найдёт на рынке контракт, который удовлетворит его желания, но ситуация не самая лёгкая.