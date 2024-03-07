«Любишь медок — люби и холодок». История конфликта Панина и Челябинска

Серия первого раунда плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» пока получается самой «горячей» и может остаться таковой до конца плей-офф. Здесь есть буквально всё: плотные и результативные матчи, интрига до самой сирены, вдохновенная игра команд. Но не этим запомнят болельщики данную серию. Запомнят они её аномальным количеством драк, начиная со второй встречи в Уфе. Команды не жалеют ни себя, ни соперника, норовя посильнее приложить соперника к борту или же выяснить всё на кулаках.

А главное действующее лицо почти каждой потасовки – Григорий Панин, капитан уфимцев. Причём, ситуация развивается в не совсем классическом сценарии для Григория: обычно провокатором выступает он сам, пытаясь вывести соперника из себя, расшатав его ментально, или же заработать лишнее большинство. В плей-офф всё-таки все средства хороши. Здесь сами челябинцы зачастую идут на конфликт, остро реагируя на силовые приёмы и слова Панина.

Сергей Калинин и Григорий Панин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Давайте воспроизведём все конфликты Панина и игроков «Трактора» в этом плей-офф, посмотрим на реакцию челябинских болельщиков, а также отмотаем время на два года назад, когда, кажется, и начала зарождаться ненависть между Григорием и «Трактором». Хотя ненависть эта, скорее, односторонняя.

Середина третьего периода второго матча, уфимцы уверенно ведут 3:1, и тут полыхнуло у гостей, которые или устали мириться с провокациями, или решили оставить месседж на будущее. История пока не раскрывает нам все детали. После драки Яруллина с Алалыкиным и Котляревского с Башкировым начинает зреть конфликт между Робинсоном и Паниным. Нападающий «Трактора» всем видом показывал, что готов к драке, Панин накатывал на Чарльза, но перчаток не снимал, за что и поплатился, улетев в мгновенный нокдаун.

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И здесь на авансцену вышел SMM «Трактора», сначала процитировав Владимира Путина, а потом припомнив эпизод двухлетней давности, речь о котором пойдёт ниже.

Болельщики челябинцев тоже не остались в стороне и на первый домашний матч в плей-офф подготовили шикарный перформанс, отсылающий к драке Робинсона и Панина.

Третий матч обошёлся без драки Панина, вместо него к выяснению дел на кулаках приступил Евгений Тимкин. Но вот в четвёртом матче Панин вновь стал одним из главных действующих лиц, схлестнувшись с Сергеем Телегиным.

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Но хоккеисты «Трактора» не удовлетворились одним боем, и Джек Родуолд примерно через девять минут вызвал Панина ещё на один бой, но капитан уфимцев вызов не принял, предложив замену в лице Тимкина.

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Нежелание Панина объяснить можно: если принимать каждый вызов, до конца серии можно оставить всё здоровье на льду. Да и желающих у «Трактора» вряд ли убавится.

В этой жаркой атмосфере на льду отметились и челябинские болельщики, которые открыто негодовали из-за всей сложившейся ситуации. А какими выражениями осыпали Панина челябинцы в ведущих социальных сетях, вообще отдельная история. Там слова не подбирались.

Вот теперь пришло время вернуться к истории двухлетней давности. Март 2022 года, четвёртый матч второго раунда, «Салават Юлаев» дома уступает «Трактору» 1:3, и Григорий Панин грязным силовым приёмом встречает Лукаша Седлака в средней зоне. Ник Бэйлен тут же вступает в единоборство на кулаках с Паниным, валит того на лёд, а после выкрикивает несколько нецензурных слов в адрес капитана уфимцев.

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После Григория дисквалифицировали на три матча, а «Трактор» вышел в следующий раунд.

Но история на этом не закончилась. Когда серия подошла к концу и Панина спросили, отправил ли он личное сообщение Седлаку, то Григорий ответил: «Писал ли Седлаку? Нет. Смысл сейчас разбирать тот эпизод? Он прошёл, сезон окончен. Могу только здоровья пожелать». Это высказывание вызвало реакцию, сопоставимую с той, которую Панин получил после грубого силового приёма.

Если резюмировать всю историю конфликта и ответить на вопрос, вспыхнул ли он сейчас или продолжается с плей-офф 2022 года, то надо разделить действующих лиц. Припоминают ли игроки ту серию двухлетней давности? Однозначно, нет. Все эти драки и потасовки получаются исключительно из сегодняшней баталии, без оглядки на историю. Ненависть болельщиков «Трактора» основана как на нынешних событиях, так и на той ситуации с Седлаком? Скорее, да. Болельщики – народ с хорошей памятью, такое они не забудут. И имеют на это полное право. Но главный бенефициар всех разговоров об истории конфликта – SMM «Трактора». Есть сомнения, что если бы они не раскрутили ту историю, то о ней сейчас бы говорили в таком объёме.