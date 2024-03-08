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Результаты матчей плей-офф КХЛ 8 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 9 марта

Бесславный финиш «Ак Барса», «Салават» в шаге от нового кошмара. Итоги дня в плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Бесславный финиш «Ак Барса»
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Оба прошлогодних финалиста, как и «Северсталь», уже закончили сезон.

8 марта в плей-офф КХЛ состоялось пять встреч – три на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Бурдасов) – 25:28 (5x4)     1:1 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 29:11 (5x5)     1:2 Шабанов (Ткачёв) – 54:01 (4x4)    

Пятый матч серии «Салавата» и «Трактора», в отличие от прошлых игр, уже не изобиловал драками и силовой борьбой на грани фола, хотя в состав Челябинска вернулся Бадди Робинсон. Почти двухметровый легионер Челябинска в итоге открыл счёт, забив первый гол «Трактора» в большинстве в этой серии. Уфа ответила голом Джоша Ливо. Первая тройка продолжила тянуть «Салават», но её усилий оказалось мало: хозяева провалились при игре «4 на 4», и Максим Шабанов забил свой первый гол в плей-офф. «Трактор» имеет отличные шансы закончить серию на домашнем льду, а Виктору Козлову надо срочно что-то делать с глубиной и решениями по составу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Рубцов, Филин) – 11:29 (6x5)     2:0 Рубцов (Принс, Иванов) – 25:53 (5x5)     3:0 Чайковски (Морозов, Зайцев) – 28:30 (4x4)     4:0 Галимов (Пашин, Принс) – 32:05 (5x5)     4:1 Буренов (Иванцов) – 32:45 (5x5)     5:1 Филин – 51:29 (5x5)    

Серия «Спартака» и «Северстали» казалась самой равной и непредсказуемой в первом раунде, но в итоге закончилась всего за пять матчей. Уже можно говорить, что Череповцу не хватило помощи от нижних звеньев, и Андрей Козырев уже посетовал на то, что команду разграбили перед стартом сезона. У «Спартака» же в решающий момент сработала как раз глубина: три гола сегодня забили Беляев, Филин и Рубцов, которые бо́льшую часть прошлого сезона играли в ВХЛ, Теперь «Спартак» ждёт своего восточного соперника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Полунин (Сергеев, Рафиков) – 05:41 (5x5)     2:0 Елесин – 08:58 (5x5)     3:0 Сергеев (Гернат, Каюмов) – 09:53 (5x4)     3:1 Григоренко (Провольнев) – 11:52 (5x5)     3:2 Каменев (Окулов) – 13:17 (5x5)     4:2 Береглазов (Иванов) – 19:59 (5x5)     5:2 Чехович (Полунин, Красковский) – 24:15 (5x5)     6:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 36:49 (5x5)     6:3 Нестеров (Григоренко) – 59:01 (5x5)    

Старт игры в Ярославле получился для чемпионов кошмаром: 0:3, 2-17 по броскам. ЦСКА на один момент напомнил себя образца победных плей-офф, родив два гола из воздуха, но гол Алексея Береглазова на последней секунде первого периода окончательно добил команду Сергея Фёдорова. Не лучшим образом в игре и в целом в серии сыграл Иван Федотов, пропускавший необязательные голы, но и полевые игроки так и не смогли проснуться после летаргической регулярки. ЦСКА закончил сезон, и впереди у клуба большие перемены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев – 19:39 (4x5)     1:1 А. Радулов (Яшкин, Юдин) – 20:31 (5x4)     1:2 Кизимов (Хрипунов, Блэкер) – 43:19 (5x5)    

После 5:0 в Екатеринбурге все почему-то стали ждать от «Ак Барса» камбэк, словно забыв прошлые провальные игры. Первыми казанцы на своём льду забить не смогли и бездарно сыграли в большинстве в концовке периода, провалившись в своей зоне и позволив Бывальцеву забить такой важный в этой серии первый гол. Хотя Радулов после перерыва очень быстро сравнял счёт, потом активнее был «Автомобилист», и гол Семёна Кизимова в начале третьего периода был логичным. Толкового финального штурма у «Ак Барса» даже не получилось, команда нередко не могла преодолеть среднюю зону — «Автомобилист» во многом сенсационно, но абсолютно заслуженно идёт дальше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Энас (Стась, Фриц) – 28:36 (4x3)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 44:21 (5x4)     2:1 Хэмилтон (Энас) – 44:54 (5x5)     2:2 Пакетт (Уил) – 49:44 (5x4)     2:3 Римашевский (Ильенко) – 64:52 (5x5)    

Минское «Динамо», несмотря на прогнозы, вряд ли сдалось бы в серии просто так и наверняка рассчитывало выиграть обе домашние игры при безумной поддержке. Иностранные лидеры минчан своё дело сделали, отметившись двумя голами, однако москвичи ответили безумной бригадой большинства: дубль в ворота бывшей команды оформил Седрик Пакетт. В овертайме победный гол забил белорус, уроженец Жлобино Егор Римашевский — но играл он за московскую команду. «Динамо» может закончить серию в Москве, но сделать это будет весьма трудно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Игры 9 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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