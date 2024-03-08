Бесславный финиш «Ак Барса», «Салават» в шаге от нового кошмара. Итоги дня в плей-офф КХЛ

Оба прошлогодних финалиста, как и «Северсталь», уже закончили сезон.

8 марта в плей-офф КХЛ состоялось пять встреч – три на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

Пятый матч серии «Салавата» и «Трактора», в отличие от прошлых игр, уже не изобиловал драками и силовой борьбой на грани фола, хотя в состав Челябинска вернулся Бадди Робинсон. Почти двухметровый легионер Челябинска в итоге открыл счёт, забив первый гол «Трактора» в большинстве в этой серии. Уфа ответила голом Джоша Ливо. Первая тройка продолжила тянуть «Салават», но её усилий оказалось мало: хозяева провалились при игре «4 на 4», и Максим Шабанов забил свой первый гол в плей-офф. «Трактор» имеет отличные шансы закончить серию на домашнем льду, а Виктору Козлову надо срочно что-то делать с глубиной и решениями по составу.

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Серия «Спартака» и «Северстали» казалась самой равной и непредсказуемой в первом раунде, но в итоге закончилась всего за пять матчей. Уже можно говорить, что Череповцу не хватило помощи от нижних звеньев, и Андрей Козырев уже посетовал на то, что команду разграбили перед стартом сезона. У «Спартака» же в решающий момент сработала как раз глубина: три гола сегодня забили Беляев, Филин и Рубцов, которые бо́льшую часть прошлого сезона играли в ВХЛ, Теперь «Спартак» ждёт своего восточного соперника.

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Старт игры в Ярославле получился для чемпионов кошмаром: 0:3, 2-17 по броскам. ЦСКА на один момент напомнил себя образца победных плей-офф, родив два гола из воздуха, но гол Алексея Береглазова на последней секунде первого периода окончательно добил команду Сергея Фёдорова. Не лучшим образом в игре и в целом в серии сыграл Иван Федотов, пропускавший необязательные голы, но и полевые игроки так и не смогли проснуться после летаргической регулярки. ЦСКА закончил сезон, и впереди у клуба большие перемены.

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После 5:0 в Екатеринбурге все почему-то стали ждать от «Ак Барса» камбэк, словно забыв прошлые провальные игры. Первыми казанцы на своём льду забить не смогли и бездарно сыграли в большинстве в концовке периода, провалившись в своей зоне и позволив Бывальцеву забить такой важный в этой серии первый гол. Хотя Радулов после перерыва очень быстро сравнял счёт, потом активнее был «Автомобилист», и гол Семёна Кизимова в начале третьего периода был логичным. Толкового финального штурма у «Ак Барса» даже не получилось, команда нередко не могла преодолеть среднюю зону — «Автомобилист» во многом сенсационно, но абсолютно заслуженно идёт дальше.

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Минское «Динамо», несмотря на прогнозы, вряд ли сдалось бы в серии просто так и наверняка рассчитывало выиграть обе домашние игры при безумной поддержке. Иностранные лидеры минчан своё дело сделали, отметившись двумя голами, однако москвичи ответили безумной бригадой большинства: дубль в ворота бывшей команды оформил Седрик Пакетт. В овертайме победный гол забил белорус, уроженец Жлобино Егор Римашевский — но играл он за московскую команду. «Динамо» может закончить серию в Москве, но сделать это будет весьма трудно.

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Игры 9 марта