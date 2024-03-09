«Я делал много ошибок». Кузнецов — снова в НХЛ и видит в «Каролине» свой последний шанс

Евгений Кузнецов не сыграет за «Херши» и не станет самым высокооплачиваемым игроком АХЛ. Вместо этого свежим стартом российского нападающего станет более подходящая для его талантов команда — «Каролина».

Первое видео Кузи в новом клубе: Видео Евгений Кузнецов провёл первую тренировку в «Каролине»

Во-первых, там у Кузнецова есть друзья. Это и Дмитрий Орлов, с которым они 10 лет провели в «Вашингтоне», и Джастин Уильямс, отыгравший в «столичных» пару сезонов. Во-вторых, там собирается настоящая русская банда – Кочетков, Свечников, Пономарёв. В-третьих, Кузя и с главным тренером Родом Бриндамором знаком, они пересекались на Матче звёзд – 2022, и тогда наставник «Каролины» давал россиянину восторженную оценку.

Талант Кузнецова никогда никуда не пропадал, единственное, что ему надо – это горящие глаза. Когда его переполняет желание, он преображается в доминирующего игрока. Хочется надеяться, это наконец произошло. Судя по последним дням, Женя действительно с позитивом отнёсся ко всем непростым переменам – не стал воротить нос от поездки в АХЛ, произвёл великолепное впечатление на игроков и тренеров «Херши», не испугался длительной поездки на автобусе в Шарлотт. Радостно, что Кузя не унывает, а наоборот, пока что делает всё, чтобы перезагрузить карьеру по-настоящему.

«Понравилось, что Кузнецов взял на себя ответственность. Подумали, что риск стоит того»

В «Каролине», очевидно, пришли к похожим выводам и увидели в нём желание играть. Перед обменом в клубе проделали обстоятельную работу по оценке перспектив Кузнецова вернуться на прежний уровень, остались довольны тем, что о нём узнали.

«Я позвонил Маклеллану утром понедельника и спросил, какие у него планы. Он сказал, что думают отправить его в «Херши». Я спросил, готовы ли они обсуждать обмен, он ответил, что перезвонит.

Мы поговорили с докторами, с самим игроком, его партнёрами, бывшими тренерами. Наверное, сделали всё, что только можно, собрали все факты, чтобы принять взвешенное решение. И подумали, что риск стоит того.

Уильямс заверил, что это один из самых талантливых ребят, с которыми он когда-либо играл. Уильямс сказал: «В нём это есть. Мы должны это вернуть, и мы можем это вернуть». У Уильямса с ним хорошие взаимоотношения. Мы знаем, что Кузнецов – большой мастер. Этот год у него складывался неудачно, как и предыдущие. Но он успел приехать к тренировке, и мы увидели его уровень мастерства. У нас великолепная культура, великолепная обстановка, если у кого-то и есть шанс вернуть его на прежний уровень, то мы уверены, что можем стать такой командой.

Что мне понравилось из разговора с Кузнецовым, что он взял на себя ответственность. Иногда игроки могут валить вину на разные причины, но он полностью взял ответственность на себя. И был очень признателен уже за то, что мы с ним разговариваем и даём шанс. Мы посчитали, что соотношение риска и выгоды в этом случае слишком хорошее, чтобы отвергать его. Ему поможет переход в нашу команду. Уверен, что этот обмен станет успешным и для нас, и для него», — рассказал генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

«Я в жизни делал много ошибок. Это мой последний шанс»

Сам Кузнецов понимает, что дошёл практически до крайней точки и единственный вариант для него – оттолкнуться ото дна и поплыть наверх.

«Особо ничего пока не понимаю, одни эмоции. 11 лет в «Вашингтоне», оба моих ребёнка родились здесь, этот город навсегда останется в моём сердце. К сожалению, мне приходится покидать команду вот так, на такой ноте, но это жизнь. Ни о чём не жалею в жизни, но всегда буду помнить своё время здесь. У меня остались потрясающие воспоминания, но сейчас я счастлив быть здесь и открыть новую главу своей жизни. Я этого хотел. «Каролина» — идеальный вариант для меня.

Орлова я знаю с 16 лет, мы вместе играли, жили в одном номере, пережили много хорошего и плохого. Наши семьи близки, наши родители – тоже. Это судьба. Идеальный вариант, которого я ждал.

Свечников и Кочетков, наверное, знают меня лучше, чем я их. Они читают интернет. Надеюсь, я изменю их представление обо мне и смогу помочь команде. Гюнцель? Он хороший парень, я с ним играл на Матче звёзд. Он никогда ничего плохого мне не говорил во время игр. Наверное, боится меня. Не знает, чего ожидать от русского парня. Я воодушевился, узнав, что он тоже сюда перешёл.

Я в жизни делал много ошибок, но никогда не бежал от прошлого. Ни о чём не жалею. Думаю, это потрясающая жизнь, я делаю выводы, многому учусь. Это моя последняя возможность, последний шанс. Сейчас всё в моей власти. Уверен, ребята меня поддержат, помогут, но я должен доказать всё игрой на льду.

Ожидания большие… В последнее время я не играю так, как должен, и я это принимаю, я работаю над этим, и это меня не радует. Я знаю, как играет эта команда и как нужно играть мне. В конце концов, нужно показывать мастерство на льду, нужно принимать решения. Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ попросить прощения — это оказать большое влияние на игру», — сказал Кузнецов.

Андрей Свечников, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов Фото: nhl.com

Бриндамору ещё предстоит определиться с игровыми сочетаниями, но он рассчитывает заново раскрыть потенциал россиянина. «Я в предвкушении. Сейчас надо вписать новичков в состав и вывести их на нужный уровень. Мы знаем, какой у Кузнецова талант, и надеемся, что сможем помочь ему его проявить», — отметил Бриндамор.

Официальный сайт НХЛ ставит Кузнецова в четвёртое звено с Котканиеми и Джарвисом, но в данном случае это всё очень предварительно и неточно. Вполне возможно, что россиянин начнёт с малого – не забываем, что последний свой матч он провёл ещё 27 января и в первую очередь ему надо войти в игровую форму, обвыкнуться в новой команде. В перспективе, конечно, Кузнецов игрок не четвёртого звена, а второго (в первом в «Каролине» давно заправляет с отрывом лучший бомбардир команды Себастьян Ахо) с Гюнцелем или Свечниковым и Нечасом или Джарвисом по краям. Вариантов много, Бриндамору виднее, как поступить.

У Бриндамора, как известно, не забалуешь, и Кузнецову придётся соответствовать строгим требованиям тренера, чтобы поддержать хорошее первое впечатление о себе в команде, да и вообще ухватиться за этот шанс вернуть карьеру на успешные рельсы.

Потому что если не получится, то что дальше – ещё один обмен или выкуп контракта, репутация сбитого лётчика, который сам губит свою карьеру? Хочется верить, что как игрок Кузнецов ещё не закончился и сможет ещё не один год радовать нас хоккейными шедеврами. Как он сам и сказал, всё в его руках.

Новая глава в жизни Кузнецова берёт официальный старт уже сегодня. Он дебютирует за «Каролину» в гостевом матче с «Нью-Джерси» 9 марта в 20:30 мск.