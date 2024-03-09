«Сделка с Тарасенко изначально была тупой». Реакция Америки на суперобмен россиянина

Поведение «Оттавы» будет раздражать фанатов, и их нельзя винить. Но все рычаги были в руках Владимира.

Владимир Тарасенко наконец-то сменил клуб. Этого обмена многие ждали. Теперь нападающий вновь может побороться за Кубок Стэнли.

Тарасенко уже даже успел дебютировать за «Флориду». Форвард сыграл 15:09 в матче с «Филадельфией» и не отметился результативными действиями. Зато успел подарить своей жене и детям две памятные шайбы!

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Прошло достаточно времени, многие уже успели высказаться об этом нашумевшем обмене — одном из главных в дедлайн НХЛ. Что же о нём сказали в «Оттаве», «Флориде» и североамериканских СМИ? Что сказал сам Владимир?

«Мы исчерпали все варианты»

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито оценил обмен российского хоккеиста Тарасенко из «Оттавы».

«Владимир — высококвалифицированный и опытный результативный форвард, который предоставляет нашему клубу ещё один вариант для создания динамичного нападения команды. Мы очень рады, что он присоединится к нашей команде и поборется вместе с нами за Кубок Стэнли», — сказал Зито.

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стайос также ответил на вопросы журналистов об обмене Владимира.

«Могли ли мы подождать, чтобы извлечь из сделки больше выгоды? Ответ на этот вопрос однозначный: нет. Думаю, мы исчерпали все варианты. Мы чувствовали себя комфортно относительно того, что получили. Это была максимальная сумма в этой сделке.

Пункт с запретом на обмены? Это то, что игрок включил в свой контракт. Это, безусловно, добавляет другую динамику всему процессу. Так что я доволен прибылью. Я рад, что Владди может вернуться домой. Его семья была там целый год. Ему предстоит играть в очень хорошей команде.

Владимир Тарасенко Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Учитывая положение, в котором мы находимся, и тот факт, что Владди может стать неограниченно свободным агентом, для нас было разумно осмотреться и провернуть сделку, чтобы получить некоторые активы в будущем.

Я не буду вдаваться во все дискуссии с игроком и агентом. Владди нам очень нравился. Нам нравилось то, что он привнёс в команду. Но по прошествии времени исход был таким», — сказал Стайос.

Главный тренер «Оттавы» Жак Мартен нашёл плюс в обмене Тарасенко.

«Это часть нашего бизнеса. У него последний год контракта. Он проводил за нас прекрасный сезон, если посмотреть на его статистику, количество заброшенных им шайб, показатель полезности и его надёжность. Это (его уход. — Прим. «Чемпионата») даёт возможность молодым игрокам попробовать заполнить эту пустоту», — сказал Мартен.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил новобранца.

«Наш лучший снайпер будет отрабатывать в обороне так же усердно, как и парень, у которого самое маленькое количество голов. Просто выходите и выкладывайтесь вместе с остальными… Что я хочу сделать, так это довести Тарасенко до уровня комфорта, когда он будет не думать о том, чего хочу я, а делать то, что хочет.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Тренеры любят, когда вы обмениваете драфт-пики, потому что до того момента, пока они превратятся в кого-то, кого мы всё равно не увидим, пройдёт семь лет. Так что пригласите обладателя Кубка Стэнли и не обменивайте близких друзей, парням это помогает.

Мы чувствуем, что можем перемещать Тарасенко по всему составу. Он может играть в большинстве, он сказал, что готов играть и в меньшинстве, но мы не начнём с этого», — сказал Морис.

Финский защитник «Пантерз» Нико Миккола в восторге от перехода Тарасенко.

«Он отличный и забавный парень, который может забросить шайбу. Он хороший игрок. Это потрясающе. Я думаю, что он один из тех парней, которые были нам нужны. Он может забить как в формате «пять на пять», так и при игре в большинстве. Хорошо, что он здесь», — сказал Миккола.

«Единственное место, о котором я думал»

Что же сказал сам Тарасенко?

«Эта команда играет очень эмоционально и с большим мастерством. Это было единственное место, о котором я думал.

Я проведу межсезонье в Майами или Форт-Лодердейле? В Уэстоне (улыбается). Там приятно и спокойно.

Барков и Райнхарт? В каком бы звене этой команды вы ни играли, сейчас это воодушевляет. Я немного поговорил с ними сегодня утром (Тарасенко давал пресс-конференцию 7 марта. — Прим «Чемпионата»). Они очень умные игроки. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ними», — сказал Тарасенко.

«Сделка с Тарасенко изначально была тупой»

Североамериканские журналисты активно обсуждали громкий обмен.

Журналист The Athletic Марк Лазерус в своих соцсетях шуткой отреагировал на переход Тарасенко: «Я достаточно взрослый, чтобы помнить, как Тарасенко обменяли во «Флориду».

Обозреватель Крис Уэссел был краток: «Рычагов на этот счёт у Тарасенко всегда хватало».

Журналист The Hockey News Давид Альтер отметил проблемы «Оттавы».

«Сенаторз» находились в ужасном положении, потому что Тарасенко полностью контролировал ситуацию. Но им также не нужно было совершать эту сделку в тот день, они могли подождать до пятницы», — написал Альтер.

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен предположил, как Владимир может вписаться в состав «Флориды».

«Переход Тарасенко имеет большой смысл для «Пантерз». Он переезжает туда как третий правый нападающий. Меньше давления. Лучшая связка с Сэмом Райнхартом и Мэттью Ткачуком. Возможность передвигаться по звену вокруг Эвана Родригеса, который удивительно универсален. Уходят два драфт-пика, но не первого, не второго раунда. Богатые становятся богаче», — заключил Розен.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Журналист AP News Стивен Уайно считает подписание Тарасенко ошибкой бывшего генменеджера «Оттавы».

«Пьер Дорион был уволен с поста генерального менеджера «Сенаторз» всего через три месяца после подписания контракта с Тарасенко. Это была не единственная его ошибка, но она не помогла», — написал Уайно.

Бывший хоккеист Джейсон Йорк также выступил с резкой критикой бывшего генерального менеджера «Сенаторз».

«Люди забывают, что, если бы Пинто не был отстранён, «Оттаве», вероятно, пришлось бы обменять Джозефа за гроши.

Сделка с Тарасенко изначально была тупой, и вы согласились на пункт с запретом на обмен только для того, чтобы убедиться, что вы надели на себя наручники в дедлайн. Погоня за громким именем без плана в лучшем случае», — разразился Йорк.

Журналист TSN Даррен Дрегер объяснил, почему Владимир выбрал именно «Флориду».

«Любопытно количество недовольства по поводу прибыли за Тарасенко. Его семья живёт во Флориде, и у него есть полный запрет на обмены. Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах «Оттава» справилась неплохо», — подбодрил Дрегер.

«Приличный и безрисковый ход со стороны «Флориды»

Журналист ESPN Райан С. Кларк поставил «Флориде» «пятёрку» за переход Тарасенко. «Оттаве» — «четвёрку».

«Самой большой проблемой, с которой столкнулись «сенаторы» при обмене Тарасенко, всегда было то, что они могли получить взамен. Несмотря на то что у них был игрок, которого жаждали несколько команд, на самом деле Тарасенко был не единственным вариантом для конкурирующих команд, нуждающихся в вингере для топ-6. Более того, его пункт о запрете обмена ограничивал количество команд, претендующих на его услуги.

Переговоры — попытка найти правильный вариант сделки. «Пантеры» сделали это, собственно, как и «сенаторы» (в некоторой степени), учитывая параметры. Что усложняет конкретно сию сделку, так это то, что Тарасенко, по-видимому, был не просто игроком, за которого могли бы только потребовать больше всего взамен, — а одним из двух будущих неограниченно свободных агентов в составе «Оттавы».

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Обмен Владимира также показывает, насколько организация может измениться за несколько месяцев. Осенью решение подписать Тарасенко помогло укрепить веру в то, что «сенаторы» могут вернуться в плей-офф после долгого перерыва. Но слабый старт, ситуация с Шейном Пинто, увольнением их главного тренера и ушедшим с поста генеральным менеджером — вся эта ситуация завершилась тем, что «Оттава» потеряла нынешний сезон, в котором готовилась попасть в плей-офф», — написал Кларк.

Журналист The Athletic Дом Лущишин дал оценку сделке.

«Когда «пантеры» приобретают игрока, справедливо предположить, что сразу же на свет появится лучшая версия этого игрока. «Флорида» — сообразительная организация, которая снова и снова доказывала, что она точно знает, на каких игроков ориентироваться и как получить от них максимальную пользу. Она знает, как идеально сочетать различные навыки, чтобы максимально раскрыть потенциал игрока.

Встречайте Владимира Тарасенко, снайпера с кучей проблем, который выглядит идеальным игроком для второй тройки «Флориды».

Прежде всего, он не Ник Казинс. Тот факт, что Казинс, забивший пять голов за весь сезон, последний раз катался рядом с Мэттью Ткачуком и Сэмом Беннеттом, показывает, насколько велика была потребность в результативном вингере во «Флориде».

Владимир Тарасенко — чистый финишёр, который может поднять результативность при игре «пять на пять». Это огромное дополнение для Ткачука, который превратился в одного из лучших плеймейкеров. Тарасенко также является крепким форвардом, который ведёт игру, а это значит, что второе звено может проводить на льду ещё больше времени. Владимир должен идеально вписаться, а двое других сделают всю грязную работу.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Что беспокоит относительно Тарасенко, так это его защитные способности. В каждом из последних трёх сезонов его команды допускали много моментов у своих ворот, пока он был на льду, а в нынешнем чемпионате это достигло новых высот в плохой «Оттаве». Это не должно быть такой большой проблемой для более структурированной команды, такой как «Пантерз», с гораздо большей поддержкой, но в его игре это означает красный флаг, что за его игру в нападении приходится платить.

К счастью для «пантер», цена оказалась очень низкой: выбор в четвёртом раунде драфта 2024 года, который может превратиться в третий, если «Флорида» выиграет кубок, и выбор в третьем раунде 2025 года. И это при сохранении зарплаты Тарасенко на уровне 50%.

Это приличный и безрисковый ход со стороны «Флориды», который делает обмен очень выгодным для команды. Идеально подходящий игрок по очень разумной цене. Для них это довольно большая победа.

Что касается «сенаторов», то прибыль явно неидеальна. Было бы неплохо получить хотя бы драфт-пик второго раунда, но торговый протекционизм и переполненный рынок означали меньшую доходность. Трудно сильно винить «Оттаву», но от этого сделка не становится для неё меньшей потерей.

Оценка «Пантерз»: 5+.

Оценка «Сенаторз»: 3», — написал Лущишин.

«Уже не тот парень, которым был несколько лет назад»

Другой обозреватель The Athletic Шон Гентайлл также дал свою оценку обмену Тарасенко.

«Потребность «Пантерз» в нападающем средней шестёрки, способном забивать, стала очевидной. Команда, которая настолько хороша и способна выиграть Кубок Стэнли, не должна играть с Казинсом на втором звене. Послужной список генерального менеджера Билла Зито в сочетании с избытком арендованных вингеров и полуприличной ситуацией с потолком зарплат во «Флориде» сделали некоторые сделки относительно неизбежными. Это был больше вопрос «кого».

Тарасенко — неплохой ответ на этот вопрос. Он уже не тот парень, которым был несколько лет назад, особенно когда дело касается количества бросков. Он и не тот парень, которым, скажем, является Джейк Гюнцель в данный момент. Однако для «пантер» его приобретение имеет смысл.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Частично это связано с тем, кого Владимир заменяет. Имя Казинса стало брендом в НХЛ, потому что он раздражает — не потому, что он тот тип парня, которого вы хотите видеть в одной тройке с Ткачуком. Частично это «заслуга» остальной части нападающих «пантер»; только у Ткачука, Картера Вераге и Сэма Райнхарта больше 15 голов.

Однако главная причина, по которой переход Тарасенко имеет смысл, — это цена. Несколько лет сделок под лозунгом «живи настоящим» в значительной степени истощили запасы активов «Флориды», будь то проспекты или игроки основы. Это было самое большое препятствие, которое Зито пришлось преодолеть, — и он справился с этим. Частично это связано с пунктом Тарасенко о запрете обменов, но успех «Пантерз» на льду сделал Южную Флориду ещё более привлекательным местом для игроков. За это Зито заслуживает похвалы.

На сей раз ему достался игрок, который — вне зависимости от того, на спаде он или нет — всё же сумел забить 17 голов в этом сезоне. Возможно, самое важное то, что остальная часть состава построена так, чтобы смягчить последствия того, что Тарасенко даёт в ответ при игре «пять на пять». «Флорида» занимает третье место по проценту ожидаемых голов в этом формате, четвёртое — по проценту фактических голов и 24-е место по количеству голов на 60 минут игры. Статистика кричит: «Нам нужен парень, который сможет заполнить это место». Тарасенко отвечает всем требованиям.

Что касается «Оттавы», то она оказалась в трудном положении. На данный момент вингеров в аренду найти непросто, а Тарасенко заслужил право выбирать, куда ему перебираться. Тем не менее то, что они получили, незначительно и, похоже, наверняка будет раздражать фанатов. Их нельзя винить.

Оценка «Флориды»: 5–.

Оценка «Оттавы»: 3–», — заключил Гентайлл.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Журналист Sportsnet Джастин Бёрн разобрал ситуацию с запретом на обмены Тарасенко.

«Что следует делать командам с игроками, у которых действует запрет на обмены, как у Тарасенко, если предлагаемая прибыль невелика?

Нет сомнений, что фанаты «Сенаторз» ожидали большего за Владимира, особенно при сохранении 50% зарплаты. Но у парня была оговорка о запрете обмена, и, судя по всему, он хотел переехать во «Флориду», которая, возможно, была единственной командой (или одной из пары), искренне заинтересованной в его приобретении в дедлайн. В этот момент у «Сенс» было очень мало рычагов воздействия — они могли взять то, что «Флорида» могла отдать, неважно, впечатляет это или нет, — или закапываться и заявлять, что не отдадут игрока, пока не будут выполнены определённые требования.

Как бы отреагировали фанаты «Оттавы», если бы генменеджер Стив Стайос провалился, ничего не добившись за Тарасенко, и Владимир просто доиграл бы потерянный состав в «Сенаторз», прежде чем упустить игрока ни за что?

Я действительно думаю, что есть момент, когда вы хотите показать, что вы серьёзны в бизнесе и что, если вам не предложат справедливую компенсацию за игрока, вы скорее позволите ему уйти, чем вами воспользуется конкурирующий генменеджер.

Но третий и четвёртый (который может превратиться в третий) драфт-пики — это не пустяки для временного игрока, так что можно получить свои активы. Если предлагают четвёртый и пятый драфт-пики — конечно, оставляйте игрока. Но здесь у вас есть пара активов, которыми вы можете торговать и превращать их в реальных игроков в течение своего собственного окна для победы в кубке, в которое «Оттава», по-видимому, думает, что входит», — написал Бёрн.

«Владимир не планировал оставаться в «Оттаве»

Обозреватель The Ottawa Sun Брюс Гарриоч отметил сложность задачи, которая стояла перед руководством «Сенаторз».

«Хотя многие сочтут прибыль разочаровывающей, поскольку «сенаторы» не получили взамен игрока из состава, Postmedia сообщила, что «Флорида» была предпочтительным местом назначения для Тарасенко, и благодаря полному пункту о запрете обменов он контролировал ситуацию.

Если он, по сути, не хотел убирать пункт о запрете обменов, чтобы уйти куда-либо ещё, то у Стайоса не было большого количества вариантов, несмотря на интерес, который проявляли пять-шесть команд.

Владимир Тарасенко с партнёрами по команде Фото: nhl.com

Получить что-то взамен за Тарасенко лучше, чем позволить ему уйти просто так — а именно с такой ситуацией столкнулись «сенаторы», если бы они этого не сделали.

На самом деле, нет никакого смысла заставлять Тарасенко заканчивать сезон здесь только для того, чтобы помочь «Оттаве» финишировать немного выше в турнирной таблице. Клуб отставал на 19 очков от восьмого места на Востоке и движется в никуда, поскольку конец сезона уже не за горами.

Тарасенко был хорошим и эффективным игроком для «Сенаторз», и некоторые задаются вопросом, почему организация просто не сохранила его? Реальность такова, что клуб был готов обсудить продление контракта с его лагерем, но Владимир не планировал оставаться здесь и не собирался подписывать новое соглашение.

1 июля Тарасенко станет неограниченно свободным агентом, но сомнительно, что он снова вернётся в «Оттаву» во время своей карьеры.

Оглядываясь назад, можно сказать, что подписание Владимира, вероятно, было в первую очередь неразумным. Да, он хорошо вписывался в команду и был заметен на льду, но «сенаторы» уже были жёстко ограничены потолком зарплат, когда он согласился на сделку, и это лишило клуб возможности проявить гибкость.

Тарасенко хорошо отработал на «Оттаву» за время, проведённое в организации. Он умел общаться с молодыми игроками, имел хороший настрой и старался хорошо играть на обоих концах льда. Это не принесло выгоды — такой риск был, когда клуб вообще его подписывал», — написал Гарриоч.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

«Оттава» надеялась на более счастливый конец»

Журналисты Sportsnet Джейсон Букала и Рори Бойлен также высказались о том, что «сенаторы» не получили того, на что могли рассчитывать.

«Доход от обмена не приведёт в восторг «Оттаву». Это подчёркивает завершение очередного разочаровывающего сезона и перспективу больших перемен на горизонте. Сделка по Тарасенко не укажет на то, что будет дальше с общей картиной для «сенаторов», поскольку стала арендой, которую все ожидали. Но, конечно, «Сенаторз» надеялись на более счастливый конец, чем этот, когда прошлым летом подписали Тарасенко», — говорится в сообщении.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман оценила обмен Тарасенко во «Флориду».

«Пантерз» уже были одной из сильнейших команд в лиге, а обмен Владимира Тарасенко поднял эту команду на ступеньку выше. Тарасенко сделал настоящий шаг назад, даже по сравнению с прошлогодним дедлайном, не говоря уже о пиковых годах, проваливаясь в создании бросков и испытывая проблемы с игрой в своей зоне. Однако он по праву станет частью состава второго плана «Флориды», получив прекрасную возможность максимально раскрыть свои сильные стороны. Весьма вероятно, россиянин займёт место во втором звене с элитным плеймейкером Мэттью Ткачуком, что позволит Тарасенко просто сосредоточиться на своём лучшем оружии — броске.

Есть, конечно, риск, что обмен Тарасенко не выгорит. Но риск того стоил, учитывая цену приобретения нападающего с сохранением 50% зарплаты. В худшем случае он перейдёт на роль игрока третьего звена. Если понадобится, у «Пантерз» и без него будут прекрасная топ-6 форвардов.

Результат обмена вряд ли порадует «Оттаву», но, возможно, это вышло из-под их контроля, учитывая положение Тарасенко. Здесь у игрока был контроль над обменом, а у «Оттавы» не было большого количества рычагов воздействия. Не помог и тот факт, что в этом году на рынке присутствует множество результативных нападающих», — цитирует журналистку The Athletic.