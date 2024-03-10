Овечкин догнал очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» внезапно рвётся в плей-офф

«Столичные» уверенно разобрались с «Чикаго» и забросили 10 шайб за две игры.

После погрома «Питтсбурга» в Пенсильвании «Вашингтон» вернулся домой, чтобы сыграть с худшей командой сезона – «Чикаго». «Чёрные ястребы» плетутся на последнем месте общей таблицы, болельщиков не радует даже Коннор Бедард, не забивавший уже восемь матчей подряд. И в столице США «Блэкхоукс» развалились уже в первом периоде.

На восьмой минуте Хендрикс Лапьер открыл счёт, поработав на пятачке. Эту атаку «Кэпиталз» запустил Овечкин, но в ассистенты гола Ови не попал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Меньше чем через две минуты игроки «Чикаго» снова проиграли свой пятак, и Майкл Сгарбосса отправил вторую шайбу за спину Петру Мразеку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на 14-й минуте Том Уилсон реализовал большинство с передач Строума и Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Александр отдал 30-ю передачу в нынешнем сезоне и набрал 48-е очко. За карьеру в НХЛ в активе Овечкина стало 1533 очка – это 14-е место в списке бомбардиров всех времён, которое россиянин теперь делит с легендой лиги Марком Рекки.

На этом «Вашингтон» успокоился, либо же «Чикаго» пришёл в себя, не став разваливаться. Во втором периоде «столичные» забросили только одну шайбу – при выходе «2 в 1» блестяще сыграл Алексей Протас, набравший второе очко за матч, сделав подарок для Сонни Милано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До конца игры хозяева больше голами публику не побаловали, а вот «Чикаго» размочил счёт, лишив шат-аута Чарли Линдгрена. Но уверенной победы «Вашингтона» эта досадная мелочь отменить никак не могла. 4:1 и 10:1 по итогам двух матчей. Устроив распродажу в дедлайн, «Кэпиталз» внезапно заиграли в результативный и приносящий победы хоккей. И вот уже на Востоке у «Вашингтона» есть небольшой отрыв от идущего 11-м «Нью-Джерси», до зоны уайлд-кард – всего три очка (при игре в запасе), да и в Столичном дивизионе «Кэпиталз» буквально в шаге от топ-3, если смотреть по потерянным очкам.

Но впереди у «Вашингтона» длинная выездная серия по канадским городам (плюс пограничный Сиэтл), где продолжить стабильный набор очков будет сложнее.