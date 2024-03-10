«Кузе пришлось пострадать». Реакция Овечкина, «Вашингтона» и Америки на обмен Кузнецова

Спустя 10 лет в «Вашингтоне» Евгений Кузнецов наконец нашёл новый клуб. Скажи об этом ещё пару лет назад — посчитали бы безумцем. Но время идёт, всё меняется. И это по-своему хорошо. Зачастую что-то менять — правильное решение, которое помогает развиваться и становиться лучше. Не вариться в набившей оскомину обстановке и дать шанс себе и людям вокруг перезагрузиться.

Так произошло и с Кузей. Теперь Евгений — игрок «Каролины». И даже успел сыграть за неё дебютный матч.

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Но как на его обмен отреагировали в «Вашингтоне»? Что сказал его друг Александр Овечкин? Как восприняла обмен североамериканская пресса? Давайте разберёмся.

«Для Овечкина Кузнецов словно часть семьи»

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан первым прокомментировал обмен Кузнецова.

«У нас было много разговоров с «Каролиной» о возможностях и о том, как это может выглядеть. В течение четырёх или пяти дней всё это превратилось в то, что произошло.

Все запомнят тот гол (в овертайме шестой игры с «Питтсбургом» в 2018 году. — Прим. «Чемпионата»). Он весёлый и интересный парень. Уровень его мастерства зашкаливает. Он развлекал наших фанатов.

Нам будет его не хватать. В конце концов, мы попробовали всё, что могли, чтобы вернуть его игру в нужное русло, но, к сожалению, сейчас мы там, где мы есть», — сказал Маклеллан.

Евгений Кузнецов Фото: Stephanie Scarbrough/AP/ТАСС

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери предположил, как уход из команды Кузнецова отразится на Овечкине.

«Я думаю, что для Овечкина уход Кузнецова отражается несколько иначе, потому что между ними была тесная связь, они дружили семьями. В конце концов, это лишь часть нашей игры. Да, это, безусловно, важная составляющая, особенно для Александра — это словно часть его семьи. Думаю, он желает наилучшего для Евгения и его семьи. Это всё, что я могу сказать», — сказал Карбери.

Не стал молчать и сам Ови.

«Мы продолжаем борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас мы стараемся сделать всё возможное, чтобы лучше подготовиться к следующей игре, а заключать сделки — это не наша работа, а генерального менеджера и офиса команды. Конечно, та ночь стала довольно печальной для «Вашингтона». Так оно и было, особенно для меня.

Разговаривал ли я с Кузнецовым? Нет, я лишь пожелал ему удачи. Надеюсь, там он получит новый старт и ему будет лучше.

В команде осталось всего пять хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году? Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Для нас, хоккеистов, наша работа — выходить на лёд и показывать лучшее, на что мы способны, а работа генерального менеджера — делать то, что у них получается лучше всего», — сказал Овечкин.

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Кузнецов выглядит как нарушитель системы — в плохом смысле»

Журналист RMNB Иан Оланд в своих соцсетях вспомнил разговор с бывшим защитником «Кэпиталз» Дмитрием Орловым о Кузе.

«Помню, 10 лет назад я спросил Дмитрия Орлова о том, что Евгений Кузнецов наконец-то приехал из России. Он сказал, улыбаясь: «Чем больше русских, тем веселее».

Теперь обоих этих бриллиантов после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли больше нет.

Какое удовольствие было освещать игру их обоих здесь! Ох, как время летит!» — написал Оланд.

Журналист The Athletic Дом Лущишин дал оценку обмену «Каролины».

«Когда «Каролина» делает что-то противоестественное, лучшая реакция обычно — подумать: «Что я упускаю?»

На первый взгляд Евгений Кузнецов выглядит тенью своего прежнего «я». За последние два сезона его относительная ожидаемая доля голов достигла нового минимума — даже для него самого. У «Кэпиталз» было 0,75 ожидаемого гола на 60 минут игры, когда россиянин был на льду, что является худшим показателем для любого нападающего основы. С Кузнецовым этого и следовало ожидать; хоккеист делает вещи, которые не отражают общедоступные модели ожидаемых голов, и обычно они приводят к реальным результатам.

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

По крайней мере, так было на протяжении большей части его карьеры, но за последние два года даже его относительное влияние на голы было отрицательным. «Вашингтон» не преодолел свои проблемы с тем, чтобы перебрасывать соперников, когда Кузнецов находился на льду, — проблемы, которые часто возникают из-за Кузнецова. В этом сезоне «Кэпиталз» забили всего 34% голов с Кузнецовым на льду — это всего 1,5 шайбы на 60 минут игры. Его показатель в 1,07 очка на 60 минут — самый низкий в карьере с большим отрывом, и он так же плох в игре в большинстве.

Даже с сохранением зарплаты это не похоже на сделку, имеющую большой смысл, особенно для команды типа «Каролины», которая имеет крайне структурированную систему. Кузнецов выглядит как нарушитель системы — в плохом смысле.

Но повторюсь: мы говорим о «Каролине». Когда «Харрикейнз» предпринимают подобные шаги, их послужной список в плане трансферов даёт им презумпцию невиновности. Они верят, что игра Кузнецова может прийти в норму в их структуре и что его динамичный атакующий талант может обеспечить столь необходимую популярность. Нападение «Харрикейнз» зачастую может быть предсказуемым, что доставляет им проблемы во время плей-офф. Игра Кузнецова предлагает немного хаоса, который может им сослужить хорошую службу.

«Каролине» нужно, чтобы он был больше похож на того парня, которым был ещё в прошлом сезоне. Данные Кори Шнайдера говорят, что сейчас это игрок, который по-прежнему хорошо обращается с шайбой, несмотря на свои плохие результаты на льду. Он обладает набором навыков, которого не хватает большинству нападающих команды.

Однако в текущем сезоны эти цифры также снизились, и именно тут заключается риск. Но, если Кузнецов сможет вернуться на правильный путь, есть вероятность, что в ближайшем будущем «Харрикейнз» получат высокую награду.

«Вашингтон» преуспел, получив актив с положительной стоимостью — даже за сохранение половины суммы контракта, но тот факт, что именно «Каролина» была заинтересована в игроке, должен заставить многих задуматься о том, что Кузнецов может предложить. Я настроен скептически, но, если одна из самых умных команд лиги думает, что он ещё на что-то способен, я склонен поверить ей на слово.

Оценка «Каролины»: 4-.

Оценка «Вашингтона»: 5», — заключил Лущишин.

«Кузнецов изгнал демонов округа Колумбия»

Журналист Уолт Рафф в соцсетях эмоционально отреагировал на переход новичка.

«Боже мой, Евгений Кузнецов здесь! Только выйдя на лёд, новый нападающий «Кейнс» уже надел джерси со своим обычным номером 92.

Через несколько мгновений Род Бриндамор приостановил тренировку и собрал всех вместе в центре — и все издали громкий рёв, приветствуя новичка», — написал Рафф.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер считает обмен Кузнецова лучшим вариантом для всех сторон на данном этапе.

«Вашингтону» пришлось принять трудное решение в преддверии дедлайна обменов в НХЛ-2024, когда Евгений Кузнецов попросил сменить обстановку и его будущее нависло над организацией.

Хотя эта сделка не принесёт сенсационной прибыли для именитой команды с богатой историей в округе, это был необходимый шаг для обеих сторон.

Кузнецову нужен свежий старт. Последние несколько сезонов были разочаровывающими для 31-летнего хоккеиста, который не смог полностью повторить успех, который сделал его одним из элитных центральных нападающих НХЛ всего несколько лет назад. Под руководством Питера Лавиолетта и Спенсера Карбери Евгению пришлось немало пострадать, хотя он и показал проблески своего прежнего «я». У него также были некоторые проблемы за пределами льда.

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Это не умаляет ярких моментов и впечатляющей игры, которую он продемонстрировал за время своего 11-летнего пребывания в округе. За его плечами было несколько сезонов с 80+ очками, он изгнал демонов округа Колумбия, забив победный гол в овертайме в шестом матче второго раунда и выбив «Питтсбург», и возглавил команду по результативности на пути к первому в истории франшизы Кубку Стэнли.

Тем не менее обмен — это лучшее для Кузнецова на данном этапе его карьеры. Он попросил изменений у руководства, и было бы несправедливо оставлять его в организации и в «Херши», пока он работает ради возвращения. Маклеллан тоже этого не хотел.

Не только Кузнецову необходимо нажать кнопку перезагрузки, но и «Кэпиталз». Евгений превратился из топ-центрфорварда организации в третьего лишнего, и его полный кэпхит в $ 7,8 млн лёг бы тяжёлым бременем на франшизу, поскольку она стремится к переоснащению на лету.

Уход Кузнецова также позволяет проспектам и более молодым игрокам получать больше времени на льду, а Хендрикс Лапьер — лишь один из игроков, получивших бо́льшую роль, наряду с Коннором Макмайклом и Алексеем Протасом.

«Вашингтон» также находится в состоянии распродажи, и такова реальность ситуации. Сообщалось, что рынок для Кузнецова был невелик, и на данный момент было лучше сделать ход, чем ждать.

В конце концов, уход Кузнецова — это трудный день для организации, поскольку она прощается с игроком, которому навсегда принадлежит место в истории франшизы. Однако этот шаг был необходим обеим сторонам и в конечном итоге по-прежнему является выигрышной ситуацией для каждого», — написала Сильбер.

«Один из самых сумасшедших талантов всех времён»

Журналист Грант Паульсен в своих соцсетях отдал дань Кузе.

«Кэпс» уже давно хотели разойтись с Евгением Кузнецовым. Теперь наконец обе стороны сделали это.

Один из самых сумасшедших талантов всех времён, Кузи всегда будет первым героем Кубка Стэнли», — написал Паульсен.

Аналитик The Athletic Шон Гентайлл оценил сделку «Вашингтона» и «Каролины».

«Это был не первый вопрос, который должен был прийти на ум после того, как «Харрикейнз» приобрели Джейка Гюнцеля в четверг вечером, но, вероятно, второй или третий: кто будет его центрфорвардом? Слева от Себастьяна Ахо уже играет Андрей Свечников, а Джек Друри, Джордан Стаал и Йеспери Котканиеми подходят ему менее идеально.

Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

В пятницу мы получили то, что могло бы стать нашим ответом, и это интересный ответ. Кузнецов — с недавних пор часть команды «Херши», а ранее — лучший бомбардир плей-офф НХЛ — направляется в «Каролину». Этот шаг, как и обмен Гюнцеля, несёт в себе нетипичный уровень риска для «Харрикейнз». Было приятно снова увидеть Кузнецова на льду вместе с «Херши» после участия в программе помощи игрокам. До этого его игра была абсолютно отвратительной.

В «Каролине», очевидно, надеются, что он восстановится достаточно, чтобы привнести определённый уровень мастерства в глубину их центральной линии. На пике карьеры у Кузнецова этого было в избытке. Гюнцель видел это своими глазами. Когда Кузнецов забил гол, выбивший «Питтсбург» из плей-офф-2018, Джейк был на льду. Фактически он преследовал Кузнецова.

Однако «Каролине» не нужно, чтобы Кузнецов достиг этого уровня. Им не нужен парень, который набрал 32 очка во время розыгрыша Кубка Стэнли за «Кэпиталз» и, вероятно, должен был выиграть «Конн Смайт». Они согласятся на версию, которую «Вашингтон» наблюдал в прошлом сезоне, когда Евгений набрал 55 очков и создал множество голевых моментов. Это странное и нестандартное приобретение, особенно для команды, которая играет в такой узнаваемый хоккей, имеет свой бренд на льду, но риск того стоит. Мы уже много лет умоляем «Каролину» добавить своему стилю немного безрассудства.

Как игрок Кузнецов безусловно, отвечает этому требованию — и идея о том, что он создаст для Гюнцеля моменты, которые приведут к нескольким важным голам в плей-офф, столь же странна, сколь и забавна. На рынке не было кого-либо из центров для топ-6. Можно было рискнуть, поставив на парня, который носил это звание не так уж и давно.

Евгений Кузнецов Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Что касается «Кэпиталз»? Хорошая работа. Отношения, какими бы прекрасными они ни были временами, исчерпали себя. Получить актив за Кузнецова и сохранить менее 50% его контракта казалось невозможным, но Брайан Маклеллан нашёл подходящее решение.

Оценка «Каролины»: 4.

Оценка «Вашингтона»: 5», — написал Гентайлл.

«Этот обмен знаменует собой конец эпохи волшебства в Вашингтоне»

Журналистка ESPN Кристен Шилтон оценила переход Кузнецова в «Каролину».

«Кузнецов был так рад присоединиться к «Харрикейнз», что присутствовал на тренировке в пятницу — в тот день, когда «Каролина» приобрела его в результате обмена с «Вашингтоном», — чтобы сразу взяться за дело. А почему бы Кузнецову не порадоваться? Центрфорвард остро нуждался в новом старте, и он получил его в команде, готовой к долгой игре в плей-офф.

Кузнецов был достоин «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. — Прим. «Чемпионата») и стал лидером «Кэпиталз» по результативности в плей-офф, когда они выиграли Кубок в 2018 году. С тех пор кампании не были такими плодотворными, а этот сезон, в частности, был для него тяжёлым как на льду, так и за его пределами. Однако «Каролина» не ждёт звёздного поворота от Кузнецова; им просто нужно, чтобы он дополнил талантливых игроков высшего уровня (включая недавно приобретённого Джейка Гюнцеля) в составе. Это идеальная позиция для Кузнецова, проведшего большую часть этого сезона в попытках оправдать ожидания в «Вашингтоне».

Да, Кузнецов уже не тот игрок (и, возможно, никогда им не станет), которым когда-то был, но это не значит, что он не может найти в «Каролине» роль, которая продемонстрировала бы навыки, которые раньше делали его таким сильным игроком», — сказано в статье.

Журналист официального сайта «Вашингтона» Майк Фогель дал полную хронологию пребывания Кузи в столичной команде.

«Пятничная сделка завершает 14-летнюю карьеру Кузнецова в составе «Кэпиталз» и десятилетие, в течение которого он был ключевым игроком команды. После его ухода в организации осталось только пять игроков из чемпионской команды «Вашингтона», выигравшей Кубок Стэнли 2018 года.

За последние пару сезонов постепенно стало ясно, что и Кузнецов, и «Кэпс» выиграют от смены обстановки для талантливого, но непостоянного центрфорварда, и эта сделка достигает сей цели для обеих сторон.

Выбранный в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 26-м номером Кузнецов считался на том драфте одним из самых талантливых игроков. Он ушёл в «Кэпиталз» так низко из-за опасений всея НХЛ по поводу того, захочет ли он покинуть российскую КХЛ ради карьеры в НХЛ.

В его лучших проявлениях за Евгением было интересно наблюдать. Бывший тренер «Кэпс» Барри Тротц часто отмечал, что Кузнецов двигался так, будто на нём был реактивный ранец — казалось, он мог увеличивать скорость, не двигая ступнями или ногами. Видение и творческий потенциал Кузнецова были на элитном уровне, и иногда он проворачивал такие ходы, которые заставляли поверить, что у него есть глаза на затылке.

Евгений Кузнецов Фото: Zuma/ТАСС

10 лет назад в воскресенье — 10 марта 2014 года — Кузнецов дебютировал в НХЛ в матче с «Питтсбургом».

На протяжении многих лет Кузнецов и Никлас Бекстрём вместе давали «Вашингтону» грозную силу в центре площадки — элемент, который команда пыталась создать бо́льшую часть 40 лет своего становления. Евгений был громким и неистовым вне льда, а на льду он переживал взлёты и падения. Бекстрём был тихим и сдержанным за пределами льда, а также стабильным и последовательным на льду — как любой центрфорвард в лиге в свои лучшие годы, — что давало «Кэпиталз» немного странную пару в центре первых звеньев.

Когда 2 июля 2017 года «Вашингтон» подписал с Кузнецовым восьмилетний контракт на общую сумму $ 62,4 млн, мало кто беспокоился о том, каким будет игрок в последние два сезона сделки. В день заключения соглашения Евгению ещё не было 25 лет, а незадолго до истечения срока контракта ему исполнилось бы 33.

Кузнецов ответил своим лучшим сезоном в НХЛ в первый год действия этого контракта, оформив в общей сложности 27 голов, 56 передач и 83 очка, что помогло «Кэпиталз» выиграть первый Кубок Стэнли в 2018 году. Он показывал свой лучший хоккей в плей-офф той весной, забросив дюжину шайб, отдав 20 ассистов и набрав 32 балла в 24 матчах, лидируя среди всех игроков НХЛ по передачам и очкам в том розыгрыше.

В частности, Кузи забил один из самых важных голов в истории франшизы 7 мая 2018 года в Питтсбурге в овертайме шестой встречи второго раунда серии с «Пингвинз». Кузнецов убежал в контратаку и обыграл вратаря «Пенс» Мэтта Мюррея, пустив шайбу в «домик», выбив двукратного действующего чемпиона Кубка Стэнли из плей-офф и завершив удручающую серию из семи поражений в сериях с «Питтсбургом».

На пике карьеры Евгений вёл игру, сохранял шайбу и всегда представлял угрозу в нападении различными способами практически из любого места на льду. У него были талант, навыки и видение, чтобы стать одним из лучших игроков НХЛ.

Результативность Кузнецова резко упала в прошлом сезоне и достигла дна в сезоне-2023/2024, до такой степени, что на прошлой неделе его выставили на драфт отказов.

Для «Каролины» это могло бы сработать. Ему ещё предстоит отметить свой 32-й день рождения, и, когда Кузя мотивирован, он всё ещё способен проявлять блестящие способности.

Евгений Кузнецов Фото: Zuma/ТАСС

Без Кузнецова «Кэпс» не выиграли бы Кубок в 2018 году. С Кузнецовым они, наверное, были способны с годами достичь больших высот. Этот обмен знаменует собой конец эпохи здесь, в Вашингтоне, эпохи, которая была отмечена волшебством, но также и щедро усеяна разочарованиями. Мы всегда будем задаваться вопросом, что могло бы быть с карьерой Кузнецова и как это могло повлиять на окружающих и воодушевить их», — написал Фогель.

«Кузнецов мог бы творить чудеса»

Обозреватель The Hockey News Джейкоб Столлер предположил, что Кузя сможет дать новой команде.

«На пике Кузнецов был одним из лучших распасовщиков и оружий при игре в большинстве в НХЛ. Ожидать, что он приблизится к этому уровню в нынешнем сезоне, нереально, но «Харрикейнз» умеют выжимать максимум из каждого игрока.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор войдёт в плей-офф с четырьмя звеньями, с глубокой сбалансированной атакой, которая гордится форчекингом и большим количеством бросков. Подходит ли Кузнецов под этот шаблон игры? Не совсем, но он добавляет иную особенность, чем многие игроки команды могут дать — его видение, чистая передача и креативность просто впечатляют, когда он находится в движении — и он обеспечивает определённый потенциал при игре в большинстве. Находясь в месте, где звенья со второго по четвёртое получают почти равномерное время, Кузнецов мог бы творить чудеса», — заключил Столлер.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман также высказалась о том, зачем «Харрикейнз» выменяли Кузю.

«Вашингтону» необходимо в первую очередь обновить глубину своей центральной линии, и отказ от контракта Кузнецова даёт им необходимый состав и финансовую гибкость для этого. Сохранение 50% его зарплаты и выбор в третьем раунде абсолютно превосходят минимально возможное облегчение ситуации с потолком зарплаты при отправке в АХЛ.

Евгений Кузнецов Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Кузнецову предстоит многое доказать. Его игра с годами ухудшилась, и в нынешнем сезоне он набирал очки с самым низким показателем в карьере — 1,26 очка на 60 минут игры за 43 матча. Это добавляет элемент риска, поскольку у него остался ещё один год по контракту. Зачем верить на слово такому игроку, особенно если у «Харрикейнз» уже есть центрфорварды для заполнения состава? Кузнецов привносит элемент мастерства, который эта команда могла бы использовать в центре, в топ-звене, но ниже Себастьяна Ахо.

В своей лучшей форме он обладает уровнем утончённости, который может дополнять идентичность «Каролины». Если системы игры «Харрикейнз» смогут уберечь его от натиска соперников, особенно в своей зоне, и максимизировать его атакующую силу, то у этой сделки есть потенциал. Ключ в том, чтобы заставить Кузю увеличить количество и качество бросков, хотя бы до уровня прошлого сезона», — написала Голдман.