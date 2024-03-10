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Салават Юлаев проиграл Трактору и вылетел из плей-офф КХЛ, видео, 10 марта 2024 года

Трагедия «Салавата Юлаева». Уфа опять с позором закончила плей-офф КХЛ
Павел Панышев
«Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ
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Главным героем серии стал американский форвард «Трактора» Чарльз Робинсон, буквально замучивший соперника.

После поражения на родном льду в прошлом матче отступать «Салавату Юлаеву» было попросту некуда. Права на ошибку не оставалось, а вылетать второй год подряд в первом же раунде плей-офф то ещё «удовольствие». При подобном раскладе головы могли полететь как у тренерского штаба, так и у руководства клуба. И теперь, скорее всего, полетят. Но обо всём по порядку.

«Меня не беспокоит, что ситуации похожие. Надо переламывать, надо показать, что мы сильнее обстоятельств», – говорил главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Как «Трактор» побеждал в Уфе:
Американец из «Трактора» решил не драться, а забивать! Теперь Уфу спасёт только чудо
Американец из «Трактора» решил не драться, а забивать! Теперь Уфу спасёт только чудо

Действительно, психологическое состояние, помимо физики и выносливости, тоже играет огромное значение. Вероятно, в том числе поэтому гости вышли на первый период встречи в Челябинске не только заряженными на победу, но и полностью уверенными в себе. «Салават» поначалу не рассыпался, а, наоборот, сумел собраться.

Сперва Ефремов применил жёсткий силовой приём в рамках правил на Телегине, отправив одного из ведущих защитников «Трактора» в раздевалку. Затем дошла очередь до голов.

Мелош от синей линии набросил на ворота — Ливо и Хмелевски поборолись на пятаке, а Дроздов подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. А уже через 33 секунды Шмелёв разогнал новую атаку, Хафизуллин получил пас на ход, ушёл к лицевому борту и прострелил в центр, откуда Сучков в касание поразил цель. Нокдаун не только для Фукале, но и для всего уральского клуба.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 16:05 (5x5)     0:2 Сучков (Хафизуллин, Шмелёв) – 16:38 (5x5)     1:2 Робинсон (Котляревский, Родевальд) – 20:19 (5x5)     2:2 Кравцов (Дронов, Шабанов) – 41:33 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Бурдасов) – 57:09 (5x5)     4:2 Робинсон (Антипин) – 59:17 (en)    

Начало второй двадцатиминутки уфимцы откровенно проспали. Чарльз Робинсон в этой серии стал настоящим покорителем Уфы: он и дерётся, и активно работает на чужом пятаке, и забивает. Очень полезный легионер. На 19-й секунде Котляревский объехал ворота и сделал пас в центр зоны, а американец развернулся и мощным броском вколотил шайбу под перекладину.

Юлаевцы, казалось, смогли восстановить разрыв в счёте, но технический брак допустил Мелош, упустивший шайбу при обработке за синюю линию. В итоге гол Шарова отменили из-за офсайда. Таким образом, после двух периодов счёт был 2:1 в пользу Уфы.

Начало третьей двадцатиминутки снова осталось за уральцами. Интересно, чем занимался тренерский штаб «Салавата» в перерывах и почему команда из раза в раз наступала на одни и те же грабли? На этот раз отличился Кравцов, забивший с отрицательного угла. Невольно помог и Самонов, ведь именно рикошетом от его спины шайба заползла за ленточку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дело шло к овертайму? Как бы не так. Отбывший малый штраф Бурдасов нанёс бросок из круга вбрасывания, Самонов справился с добиванием Кравцова с пятака, но Дер-Аргучинцев подкараулил отскок и добил шайбу в сетку.
Жирную же точку в серии поставил… Правильно, главный герой завершившегося противостояния Чарльз Робинсон, поразивший пустые ворота.

Для Уфы случилась настоящая спортивная трагедия. Вылетать второй год подряд в первом раунде плей-офф такой именитой команде просто непозволительно, ещё и проигрывая встречу, в которой ты вёл 2:0. Серьёзные выводы однозначно последуют, а «Трактор» поздравляем с заслуженным выходом во второй раунд Кубка Гагарина.

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