«Дикари» сняли вратаря в овертайме, зная, что при пропущенной шайбе не получат ничего.

Редчайший случай в НХЛ! «Миннесота» рискнула, поступив, как в КХЛ, и добилась победы

Сегодня в «Эксел Энерджи-центре» встретились «Миннесота» и «Нэшвилл». Команды трижды играли друг с другом в этом сезоне, и два раза успех праздновали «хищники».

Встреча началась с быстрой шайбы: её забросил Юнас Бродин, оказавшийся самым расторопным на пятачке. Ответ «Нэшвилла» не заставил себя долго ждать, уже через шесть минут Марк Янковски сравнял счёт. Но период запомнился не только этим: видимо, команды вдохновились сражением «Трактора» и «Салавата», устроив две драки уже в первые 20 минут.

На старте второго периода гости вышли вперёд: шайба после нескольких удивительных рикошетов дошла до Люка Евагелисты, который поразил пустые ворота. Дело шло к логическому завершению периода, но, получив большинство в концовке периода, «Миннесота» сравняла счёт: Кирилл Капризов забросил абсолютно нетипичную для себя шайбу, выиграв борьбу на пятаке у игроков «Нэшвилла».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба позволила Капризову обойти Александра Радулова по голам в НХЛ среди российских игроков.

Материалы по теме Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Третий период вышел более аккуратным, нежели два предыдущих, однако «Уайлд» сумели выжать шайбу при такой игре. Отличился Райан Хартман. В конце периода гости получили большинство, по ходу которого приняли решение снять вратаря, но Сарос даже не успел доехать до скамейки, так как Райан О'Райлли сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды ушли в овертайм, и здесь случилось небывалое. «Миннесота» сняла вратаря, чтобы поиграть в формате «4 на 3». Что здесь удивительного, спросит зритель, видевший это в КХЛ десятки раз? А дело в том, что по правилам НХЛ если команда снимает вратаря в овертайме и пропускает, то она не просто не набирает второе очко, она лишается и набранного по итогам основного времени матча очка. Но «Уайлд» рискнули и не прогадали: Мэтт Болди броском в касание принёс победу «Миннесоте», позволив набрать два очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Миннесота» продолжает бороться за плей-офф, а «Нэшвилл» продлил серию с набранными очками до 12 матчей.