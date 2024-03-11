У каждой из уже вышедших в четвертьфинал команды по два варианта, и всё решится по итогам динамовской зарубы.

Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина во втором раунде? Все варианты здесь

В Хабаровске завершился шестой матч серии «Металлург» — «Амур». В овертайме победу выгрызли магнитогорцы, которые таким образом закрыли серию со счётом 4-2.

Теперь известно семь из восьми участников следующего раунда Кубка Гагарина, в котором Запад перехлестнётся с Востоком, но по-прежнему нельзя назвать ни одну пару. Всё решится по итогам противостояния московского и минского «Динамо», там счёт пока 3-2 в пользу команды из столицы России.

Напомним, во втором раунде лучшая по посеву команда Запада (А1) встретится с худшей по посеву командой Востока (Б4) и так далее. Кроме того, будет сформирована сетка для дальнейшего определения полуфинальных пар.

Четвертьфиналы

А1 – Б4 (С1).

А2 – Б3 (С2).

Б1 – А4 (С3).

Б2 – А3 (С4).

Полуфиналы

С1 – С4.

С2 – С3.

Варианты дальнейшей сетки плей-офф

Если серию выиграет московское «Динамо»

Четвертьфиналы

«Динамо» М (А1) – «Трактор» (Б4).

СКА (А2) – «Автомобилист» (Б3).

«Металлург» (Б1) — «Спартак» (А4).

«Авангард» (Б2) — «Локомотив» (А3).

Полуфиналы

«Динамо» М/«Трактор» — «Авангард»/«Локомотив»

СКА/«Автомобилист» — «Металлург»/«Спартак»

Если серию выиграет минское «Динамо»

Четвертьфиналы

СКА (А1) – «Трактор» (Б4).

«Локомотив» (А2) — «Автомобилист» (Б3).

«Металлург» (Б1) — «Динамо» Мн (А4).

«Авангард» (Б2) — «Спартак» (А3).

Полуфиналы

СКА/«Трактор» — «Авангард»/«Спартак».

«Локомотив»/«Автомобилист» — «Металлург»/«Динамо» Мн.