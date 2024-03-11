Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина во втором раунде? Все варианты здесь

В Хабаровске завершился шестой матч серии «Металлург» — «Амур». В овертайме победу выгрызли магнитогорцы, которые таким образом закрыли серию со счётом 4-2.
Теперь известно семь из восьми участников следующего раунда Кубка Гагарина, в котором Запад перехлестнётся с Востоком, но по-прежнему нельзя назвать ни одну пару. Всё решится по итогам противостояния московского и минского «Динамо», там счёт пока 3-2 в пользу команды из столицы России.
Напомним, во втором раунде лучшая по посеву команда Запада (А1) встретится с худшей по посеву командой Востока (Б4) и так далее. Кроме того, будет сформирована сетка для дальнейшего определения полуфинальных пар.
Четвертьфиналы
А1 – Б4 (С1).
А2 – Б3 (С2).
Б1 – А4 (С3).
Б2 – А3 (С4).
Полуфиналы
С1 – С4.
С2 – С3.
Варианты дальнейшей сетки плей-офф
Если серию выиграет московское «Динамо»
Четвертьфиналы
«Динамо» М (А1) – «Трактор» (Б4).
СКА (А2) – «Автомобилист» (Б3).
«Металлург» (Б1) — «Спартак» (А4).
«Авангард» (Б2) — «Локомотив» (А3).
Полуфиналы
«Динамо» М/«Трактор» — «Авангард»/«Локомотив»
СКА/«Автомобилист» — «Металлург»/«Спартак»
Если серию выиграет минское «Динамо»
Четвертьфиналы
СКА (А1) – «Трактор» (Б4).
«Локомотив» (А2) — «Автомобилист» (Б3).
«Металлург» (Б1) — «Динамо» Мн (А4).
«Авангард» (Б2) — «Спартак» (А3).
Полуфиналы
СКА/«Трактор» — «Авангард»/«Спартак».
«Локомотив»/«Автомобилист» — «Металлург»/«Динамо» Мн.