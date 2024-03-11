Тарасенко и Кузнецов вытащат свои команды? Кто выглядит фаворитом НХЛ после дедлайна

После дедлайна НХЛ теперь можно выделить группу из десятка команд с чёткими амбициями на Кубок Стэнли — причём пока однозначного фаворита а-ля «Бостон» из прошлого года на горизонте не просматривается. Усилились они по-разному: кто-то косметически, а кто-то – радикально.

«Даллас» на бумаге имеет отличный состав, который недавно был укреплён качественным домоседом Крисом Таневым. Проблема одна: если атака «Далласа» играет так, как от неё и ожидалось, то оборона «звёзд» неузнаваема — финские защитники не похожи на себя, а Райан Сутер уже не мальчик. Показательно, что даже после обмена Танева «Даллас» умудрился пропустить шесть шайб от «Сан-Хосе»: за оставшийся месяц регулярки с этим надо что-то делать.

«Эдмонтон» приобрёл в одной сделке двух форвардов— опытный Адам Хенрик и пробивавшийся сквозь АХЛ Сэм Кэррик выглядят идеальными попаданиями на роль третьего и четвёртого центров. Однако от дедлайна команды осталось чувство незавершённости: говорилось о возвращении Джордана Эберле, но не срослось. Кроме того, «Ойлерз» не смогли закрыть позицию защитника второй пары, хотя глубину укрепили.

«Бостон» приобрёл лишь одного хоккеиста— праворукого защитника Эндрю Пика. Пик — габаритный силовик, который за сезон делает под 200 блок-шотов и силовых: бостонская пресса сравнила его с ухудшенной версией главного домоседа «мишек» Брэндона Карло. Позиция центра как провисала, так и осталась провисать: потолочных резервов команды хватало лишь на один трансфер, и была усилена оборона, где проблем вроде и так не было. Мудрое ли это решение?

«Ванкувер» мог войти в историю, обменяв на дедлайне Элиаса Линдхольма спустя месяц после его получения — разговоры об этом были, но не вписавшийся в состав швед остаётся в Канаде. «Торонто» не стал идти ва-банк, приобретя на дедлайне двух силовиков Илью Любушкина и Джоэля Эдмундсона — и есть ощущение, что у «листьев» пока нет чемпионской глубины обороны. «Рейнджерс» заняли позицию в третьем звене Алексом Веннбергом и сделали спорную ставку на то, что скучавший в «Коламбусе» Джек Рослович перезапустится рядом со связкой Крайдер – Зибанеджад.

А вот кто укрепился солиднее всех:

«Флорида»

Прошлогодняя «Флорида» еле-еле заползла в плей-офф благодаря горячему отрезку в концовке сезона, хотя завершила регулярку на 21-м месте по пропущенным шайбам. Недостаток класса защитников компенсировали яростная работа форвардов в прессинге и великолепная форма Сергея Бобровского — однако «Вегас» в финале наглядно показал слабый уровень защиты «Флориды», который ещё и был усугублен травмами.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Работу по укреплению обороны Билл Зито провёл ещё летом, когда приобрёл сразу четырёх новых защитников — теперь «Пантеры» идут на первом месте в лиге по пропущенным шайбам. На дедлайне «Флорида» закрыла провисающие места: к ним относилась позиция вингера в топ-6. Во втором звене «пантер» выходил Ник Казинс — самый грязный игрок лиги по версии других игроков, но явно не забивала. И тут «Флориде» очень помогло то, что Владимир Тарасенко готов был снять пункт о запрете на обмен только при обмене в этот штат. Компенсация оказалась смешной для игрока такого уровня: пики третьего и четвёртого раундов.

Казинс отправился в более подходящее для себя четвёртое звено, которое тоже было укреплено: «Баффало» за символическую плату отпустил своего капитана Кайла Окпосо. 35-летний габаритный (183/98) ветеран лишь трижды в своей карьере играл в плей-офф, а в этом году показывал хорошую продуктивность (22 очка в 61 игре) и из четвёртого звена «Сэйбрз». Теперь у «Флориды» чуть ли не самый глубокий и ровный состав в лиге, при этом, в отличие от многих конкурентов, имена «пантер» выглядят красиво не только на бумаге.

«Колорадо»

В прошлогодней серии «Колорадо» — «Сиэтл», где действующие на тот момент чемпионы сенсационно вылетели, лишь два полевых игрока «Сиэтла» не набрали очков, а у «Колорадо» таких было девять. Это стало поводом пересобрать нижние звенья летом — и результат получился противоречивым. Если пахари типа Росса Колтона и Майлза Вуда в свои роли вписались органично, то взятые креативить Томаш Татар и Райан Джохансен провалились с треском. Словака сбагрили в «Сиэтл» задолго до дедлайна, контракт канадца превратился в якорь даже с учётом того, что «Колорадо» покупал его с удержанием в 50%.

Сейчас «лавины» наконец решили проблему второго центра: Кейси Миттельштадт на тусклом фоне «Баффало» этого сезона неожиданно для всех затмил звёзд прошлого сезона и стал лучшим бомбардиром команды. Да, за него пришлось отдавать классного молодого защитника Боуэна Байрэма, но из-за потолка «лавины» не сохранили бы глубину своей обороны. Другое дело, что продление Миттельштадта летом тоже будет затруднено из-за потолка, но возвращение Валерия Ничушкина даст «Колорадо» полноценное второе звено.

Яков Тренин Фото: AP/TASS

Глубина у «Колорадо» тоже провисала — клуб тоже это закрыл. Яков Тренин уезжал из России центром, в Америке стал вингером, но в «Колорадо» его снова вернули на родную позицию. Челябинец должен придать нижним звеньям энергии, как и силовик из «Миннесоты» Брэндон Дьюхейм. Контракт Джохансена был скинут в результате обмена хорошего домоседа Шона Уокера. Теперь у «Колорадо» провисает только позиция второго вратаря: за спиной Александра Георгиева сидят молодые Иван Просветов и Юстус Аннунен, у которых на двоих 28 матчей в стартовом составе НХЛ и 0 минут в играх Кубка Стэнли.

«Виннипег»

Тайлер Тоффоли вряд ли сам ожидал, что поменяет клуб на дедлайне — но последние неудачи «Нью-Джерси» заставили их выставить на продажу своего лучшего снайпера с 26 шайбами в 61 матче. У Тайлера хорошая плей-оффная история, он играл в двух финалах Кубка Стэнли и становился чемпионом в саттеровском «Лос-Анджелесе» 10 лет назад. За Тайлера «Виннипег» даже не отдал пика первого раунда, плюс в пакете взял обладателя лучшей полезности в «Дэвилз» защитника Колина Миллера.

На бумаге у «Джетс» тоже прекрасный ровный состав — не стоит забывать, что за месяц до дедлайна они приобрели Шона Монахана. Теперь Рик Боунесс может гонять вингеров по звеньям и всё равно иметь классную топ-9, где тот же Владислав Наместников может выходить уже в четвёртом звене. После небольшого спада игра «Виннипега» снова наладилась, и их потенциальная серия с «Колорадо» или «Далласом» должна быть самой интересной в первом раунде.

«Каролина»

На трёх последних дедлайнах «ураганы» занимались косметическим улучшением состава — и на поздних стадиях сезона команда Рода Бриндамора выглядела бездарно и тускло в атаке. Менеджмент наконец решил, что выжимать шесть голов за серию — это не дело, и привёз в Роли тех людей, которые могут забивать и создавать.

За Джейка Гюнцеля «Каролина» отдала сразу шесть активов — компенсация солидная, но при этом не критичная для клуба, так как никого из лучших молодых игроков «ураганы» в «Питтсбург» не отправили. В последний раз игрок «Каролины» пробивал магическую отметку в 40 шайб аж 15 лет назад. Это был Эрик Стаал, и поэтому уже сейчас можно говорить: такого снайпера, как Джейк, у «Каролины» не было со времён их чемпионства. Гюнцель уже показывал, что его результативность обеспечена не только и не столько Кросби.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

В Евгения Кузнецова многие уже не верили, но первые матчи после обмена в новый клуб показывают, что игроку нужна была в первую очередь смена обстановки, С первых же матчей Кузнецов показывает и желание, и страсть — то, чего в его игре мы давненько не помним. Даже по первым фотографиям на новом месте, где челябинский центр показывал все 32 зуба, было видно, как он рад сменить обстановку. Теперь осталось понять, не станет ли тренер «Каролины» в плей-офф заковывать в привычные «бей-беги» кандалы или даст творить и рисовать.

«Вегас»

Пики первого раунда в Городе грехов — это примерно как десятикопеечная монета для каждого из нас. Пока американские болельщики трясутся над выборами на драфте и молодыми игроками до бесконечности, «Вегас» не думает о будущем и безжалостно строит свою версию хоккейных «галактикос». В теории она должна быть ограничена потолком, но «дедушкина оговорка» об исключении травмированного игрока помогает построить суперкоманду в духе 90-х.

В Америке давно популярны теории заговора о том, что офис лиги помогает «рыцарям». Действительно, когда «Сан-Хосе» отдаёт Томаша Гертла лишь за поздний пик первого раунда и молодого шведа, который проецируется как третий центр, веришь, что либо Гари Бэттмен делает нужные звоночки, либо где-то в сейфах казино Вегаса хранится компромат на всех генменеджеров лиги. Более того, «Вегас» получил два драфт-пика третьего раунда сверху!

«Рыцари» увели Ноа Хэнифина, на которого всерьёз претендовала «Тампа» — говорят, он большой друг Джека Айкела ещё с юниорских времён, и это сыграло роль. Энтони Манта на бумаге подходит вегасовской концепции «кремлёвского полка», но этот хоккеист далеко не всегда играет на свои габариты. На бумаге состав чемпионов теперь выглядит совсем страшно — но удивительно, что побитая в регулярке травмами команда может в теории и пропустить плей-офф!