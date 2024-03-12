«Динамо» Москва — в четвертьфинале! Но как же потрепали чемпиона регулярки КХЛ

Перед стартом плей-офф казалось, что московское «Динамо» в числе первых клубов должно забронировать себе место во втором раунде плей-офф КХЛ. Насколько мощными выглядели подопечные Алексея Кудашова.

Тем не менее минчане смогли навязать борьбу — да ещё какую! После двух поражений команда Дмитрия Квартальнова одержала победу, а затем ещё и дважды свела матчи в овертаймы. Один оказался успешным. К шестой встрече динамовские клубы подходили со счётом 3-2 в пользу москвичей.

У минчан не осталось права на ошибку. А в состав бело-голубых ещё и вернулся Никита Гусев.

Счёт, однако, открыла команда Квартальнова. Минчане разыграли шайбу в большинстве, Сэм Энас вышел на оперативный простор и мощно бросил — 1:0! Неожиданное начало матча в Минске.

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На этом хозяева площадки не остановились. «Зубры» серьёзно давили на гостей и по итогам первого периода даже перебросали их — аж в два раза! 12 против шести. Преимущество, однако, укрепить не удалось.

И уже во втором периоде москвичи наказали хозяев за такую расточительность.

На 29-й минуте подопечные Кудашова выиграли вбрасывание в своей зоне, там же шайбу получил белорусский защитник Кирилл Готовец и убежал в контратаку. Хоккеист обороны разобрался как настоящий топовый форвард, прорвавшись в чужую зону, оттеснив соперника, сместившись ближе к центру и чуть ли не одной рукой прострелив на пятачок. Там шайбу в ворота добил Максим Джиошвили. 1:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Минчане пытались ответить, но не выходило. Качельная игра никому не приносила успехов в виде голов.

А на старте третьего периода москвичи добили минчан. Егор Римашевский отдал передачу в слот на Артёма Ильенко, тот эффектно развернулся и бросил — 2:1!

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В конце матча минчане совершили массовый навал, но по итогу нападающий москвичей Джордан Уил поставил точку в противостоянии голом в пустые ворота на последней минуте встречи.

Подопечные Квартальнова ничем не смогли ответить сопернику и вылетели из плей-офф. Однако минчане покинули розыгрыш Кубка Гагарина с гордо поднятой головой — они сделали всё, что было в их силах, и даже немного больше.

А обладатель Кубка Континента — 2024 идёт дальше. Сейчас москвичам есть о чём хорошенько подумать.