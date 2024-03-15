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Новости дня в хоккее за 15 марта 2024 года, голосование канадца на выборах, Радулов, Евгений Кузнецов

Радулову предложили закончить, канадец голосует на выборах в России. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 15 марта
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Фирменный жест Кузнецова получил признание, а сборная Канады узнала имя руководителя.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 марта 2024 года.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов повторил рекорд канадского клуба

В Филадельфии прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6). Российский голкипер гостей Илья Самсонов отметился в этой встрече 26 сейвами, а также результативной передачей.

Таким образом, 27-летний голкипер одержал седьмую победу подряд на выезде и повторил рекорд канадского клуба. Ранее таким достижением отметились: Терк Брода (сезон-1940/1941), Джонни Бауэр (сезон-1960/1961), Фредерик Андерсен (сезон-2018/2019) и Джек Кэмпбелл (сезон-2020/2021).

Тренер «Каролины»: раньше я ненавидел чёртову «птичку» Кузнецова, теперь она мне нравится

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об отношении к фирменному празднованию голов со стороны российского нападающего клуба Евгения Кузнецова.

«Раньше я ненавидел эту чёртову «птичку» Кузнецова, но теперь она мне нравится», — заявил Бриндамор после встречи с «Флоридой Пантерз».

Минувшей ночью «Харрикейнз» на домашней арене принимали «Флориду». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева. Один из голов забил Кузнецов, эта шайба стала первой для нападающего после возвращения из АХЛ и обмена в «Каролину».

Как прошёл матч двух топ-команд Востока:
Фирменная птичка Кузнецова вернулась! Его гол помог «Каролине» хлопнуть лидера НХЛ
Видео
Фирменная птичка Кузнецова вернулась! Его гол помог «Каролине» хлопнуть лидера НХЛ

Сборная Канады назвала имя генерального менеджера на Олимпийские игры — 2026

Сборная Канады назначила Дага Армстронга генеральным менеджером своей мужской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Турине, Италия.

59-летний Армстронг также будет контролировать назначение тренеров, которые будут возглавлять сборную Канады на различных мероприятиях в течение следующих двух сезонов, таких как чемпионат мира 2024 года и Турнир четырёх наций в 2025 году.

Напомним, Армстронг работал ассистентом генерального менеджера Стива Айзермана на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов в Ванкувере и Сочи соответственно, выиграв золотые медали на обоих турнирах. Армстронг является генеральным менеджером «Сент-Луис Блюз» с 2010 года.

Канадский хоккеист Лайпсик проголосовал на выборах президента РФ

Канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик проголосовал на выборах президента России вместе с другими членами команды.

На видео, которое опубликовала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале, Лайпсик опускает бюллетень в избирательный ящик. В январе этого года нападающий петербургского клуба получил паспорт гражданина России.
Среди проголосовавших также были Роман Ротенберг, Евгений Кетов, Павел Дедунов, Михаил Пашнин и другие.

Спортивный директор «Лады» высказался о будущем главного тренера Олега Браташа

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о будущем главного тренера Олега Браташа.

«Продолжит ли работу Олег Браташ? У него ещё год контракта, поэтому об этом речи вообще не должно быть. Команда решила основную задачу сезона — какие к нему могут быть вопросы? Он свою работу провёл честно, правильно. Доказал, что может работать в КХЛ. Для него же это тоже был первый сезон в качестве главного тренера в команде КХЛ», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полная версия интервью здесь:
«Сколько было громких побед! Неделю на первом месте шли!» Итоги возвращения «Лады» в КХЛ
Эксклюзив
«Сколько было громких побед! Неделю на первом месте шли!» Итоги возвращения «Лады» в КХЛ

Экс-игрок СКА: Радулов уже старый, ему пора заканчивать

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик заявил, что нападающему Александру Радулову стоит закончить игровую карьеру.

«Автомобилист» прошёл в первом раунде «Ак Барс», они молодцы. Но казанская команда не была готова к плей-офф. Тренеры не смогли её собрать. Там всё держалось на Радулове, а Радулов не показал в плей-офф того, что должен был показать. Он уже старый, ему пора заканчивать», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Возможно, в «Ак Барсе» закончит не только Радулов:
«Ак Барс» с треском провалил сезон. Кажется, в Казани пора рубить под корень
«Ак Барс» с треском провалил сезон. Кажется, в Казани пора рубить под корень

Ведущий защитник «Трактора» не сыграет в московских матчах серии с «Динамо»

Защитник челябинского «Трактора» Сергей Телегин не сыграет в первых матчах серии с московским «Динамо».
Сегодня в своих социальных сетях команда огласила состав хоккеистов, которые отправились на выезд в Москву, где пройдут первые две игры второго раунда плей-офф КХЛ. Всего в списке 29 игроков, среди них нет ведущего защитника «Трактора» Телегина.

В регулярном чемпионате хоккеист стал лучшим защитником в составе клуба, набрав 21 (6+15) очко в 62 матчах и заработав показатель полезности «0». В плей-офф Телегин провёл шесть игр и забросил одну шайбу.

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