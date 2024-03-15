Радулову предложили закончить, канадец голосует на выборах в России. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 марта 2024 года.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов повторил рекорд канадского клуба

В Филадельфии прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6). Российский голкипер гостей Илья Самсонов отметился в этой встрече 26 сейвами, а также результативной передачей.

Таким образом, 27-летний голкипер одержал седьмую победу подряд на выезде и повторил рекорд канадского клуба. Ранее таким достижением отметились: Терк Брода (сезон-1940/1941), Джонни Бауэр (сезон-1960/1961), Фредерик Андерсен (сезон-2018/2019) и Джек Кэмпбелл (сезон-2020/2021).

Тренер «Каролины»: раньше я ненавидел чёртову «птичку» Кузнецова, теперь она мне нравится

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об отношении к фирменному празднованию голов со стороны российского нападающего клуба Евгения Кузнецова.

«Раньше я ненавидел эту чёртову «птичку» Кузнецова, но теперь она мне нравится», — заявил Бриндамор после встречи с «Флоридой Пантерз».

Минувшей ночью «Харрикейнз» на домашней арене принимали «Флориду». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева. Один из голов забил Кузнецов, эта шайба стала первой для нападающего после возвращения из АХЛ и обмена в «Каролину».

Сборная Канады назвала имя генерального менеджера на Олимпийские игры — 2026

Сборная Канады назначила Дага Армстронга генеральным менеджером своей мужской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Турине, Италия.

59-летний Армстронг также будет контролировать назначение тренеров, которые будут возглавлять сборную Канады на различных мероприятиях в течение следующих двух сезонов, таких как чемпионат мира 2024 года и Турнир четырёх наций в 2025 году.

Напомним, Армстронг работал ассистентом генерального менеджера Стива Айзермана на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов в Ванкувере и Сочи соответственно, выиграв золотые медали на обоих турнирах. Армстронг является генеральным менеджером «Сент-Луис Блюз» с 2010 года.

Канадский хоккеист Лайпсик проголосовал на выборах президента РФ

Канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик проголосовал на выборах президента России вместе с другими членами команды.

На видео, которое опубликовала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале, Лайпсик опускает бюллетень в избирательный ящик. В январе этого года нападающий петербургского клуба получил паспорт гражданина России.

Среди проголосовавших также были Роман Ротенберг, Евгений Кетов, Павел Дедунов, Михаил Пашнин и другие.

Спортивный директор «Лады» высказался о будущем главного тренера Олега Браташа

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о будущем главного тренера Олега Браташа.

«Продолжит ли работу Олег Браташ? У него ещё год контракта, поэтому об этом речи вообще не должно быть. Команда решила основную задачу сезона — какие к нему могут быть вопросы? Он свою работу провёл честно, правильно. Доказал, что может работать в КХЛ. Для него же это тоже был первый сезон в качестве главного тренера в команде КХЛ», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Экс-игрок СКА: Радулов уже старый, ему пора заканчивать

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик заявил, что нападающему Александру Радулову стоит закончить игровую карьеру.

«Автомобилист» прошёл в первом раунде «Ак Барс», они молодцы. Но казанская команда не была готова к плей-офф. Тренеры не смогли её собрать. Там всё держалось на Радулове, а Радулов не показал в плей-офф того, что должен был показать. Он уже старый, ему пора заканчивать», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Ведущий защитник «Трактора» не сыграет в московских матчах серии с «Динамо»

Защитник челябинского «Трактора» Сергей Телегин не сыграет в первых матчах серии с московским «Динамо».

Сегодня в своих социальных сетях команда огласила состав хоккеистов, которые отправились на выезд в Москву, где пройдут первые две игры второго раунда плей-офф КХЛ. Всего в списке 29 игроков, среди них нет ведущего защитника «Трактора» Телегина.

В регулярном чемпионате хоккеист стал лучшим защитником в составе клуба, набрав 21 (6+15) очко в 62 матчах и заработав показатель полезности «0». В плей-офф Телегин провёл шесть игр и забросил одну шайбу.