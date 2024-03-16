Первая победа «Локомотива» в Омске за 14 лет! Ярославль дожал «Авангард» на 90-й минуте

Первый в истории перекрёстный второй раунд плей-офф КХЛ волею судеб выпало открывать «Авангарду» и «Локомотиву». Эти команды ещё ни разу не встречались на кубковой стадии, но сюжетов в этой паре всё равно немало. Например, Игорь Никитин против команды, в которой начинал свою тренерскую карьеру и бил фаворитов в самом первом розыгрыше Кубка Гагарина. Или Рид Буше, выгнанный из «Локомотива» и вернувшийся в Омск, где в этом сезоне устанавливает одно достижение за другим, а за пять матчей первого раунда наколотил уже семь шайб.

Сможет ли «Локомотив», победивший своего демона последних лет, — ЦСКА, впервые за семь лет пройти дальше второго раунда? Или Михаил Кравец, который осенью находился чуть ли не на грани увольнения, поведёт «Авангард» к новым победам? Чей хоккей возьмёт верх – ярославский, у которого оборона прокачана на максимум, но и в нападении достаточно мастеров, или омский, где на первый план выходит атака, но и оборона в полном порядке? Всё это мы, будем надеяться, узнаем ещё не скоро, и серия подарит нам много матчей (желательно семь!).

«Авангард», естественно, начал максимально активно, бросившись в атаку, и уже в первой смене создал убойный момент. Николай Прохоркин, переведённый в первое звено из-за того, что нездоровится Райану Спунеру, отдавал прекрасную передачу на Буше перед воротами, но Даниил Исаев успел переместиться и выручил команду гостей.

«Локомотив» справился со стартовым натиском и постепенно выравнял игру. Однако все усилия разбились о первое же удаление – Мартин Гернат поехал отдыхать две минуты за подножку на Буше. У многих команд в первом раунде большинство откровенно буксовало, но омичей это точно не касается. Сегодня, хотя первая спецбригада отличиться не смогла, всё время чуть-чуть не хватало в точности последней передачи, зато вышедшая им на смену вторая на флажке открыла счёт!

Не обошлось без изрядной доли везения – Иван Николишин то ли бросал, то ли простреливал на пустой угол в надежде на подправление Михаила Беляева, но в итоге шайба срикошетила сначала от конька Черепанова, а затем и Даниила Исаева, и заскочила в сетку.

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Во втором периоде «Локомотив» ещё добавил, на руку им сыграло и три большинства подряд, благодаря чему они более чем в два раза перебросали соперника. Но Павел Хомченко, у которого особо не было работы в серии с «Ладой», сегодня по-настоящему блистал и не раз спасал хозяев, когда соперник надолго запирал их в зоне.

«Сухая» серия Хомченко, начавшаяся ещё в четвёртом матче с «Ладой», в итоге продлилась 110 минут 34 секунды. В третьем периоде Омск начал сдавать, а ярославцы, наоборот, прибавили и в один момент перевернули ход игры. Каюмов и Шалунов выскочили два в одного – бросок Артура Хомченко отразил, но тот тут же переправил шайбу партнёру на пустой угол, который сравнял счёт.

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Не успел «Авангард» оправиться от пропущенной шайбы, как вынимал из своих ворот вторую, теперь уже сам Каюмов забил по-теннисному. Но тут уже у омичей возникли претензии, Кравец взял запрос на помеху вратарю и выиграл его, однако «Локомотив» уже разыгрался не на шутку и едва позволял омичам поднять голову, а Хомченко приходилось крутиться как белка в колесе. Весь период прошёл в зоне «Авангарда», которому оставалось только уповать на перерыв и овертайм.

В дополнительное время характер игры не изменился, «Локомотив» продолжил напирать, да ещё и Буше схватил удаление в совершенно неподходящее время. Тут уже пришлось спасать не только Хомченко, но и Шарипзянову, который каким-то чудом остановил шайбу на ленточке. Только выстояв в такой напряжённый момент, «Авангард» начал заново нащупывать свою игру и уже сам получил шанс в большинстве, но тоже его не использовал. «Локомотив» всё равно весь период провёл с преимуществом, но и омичи нет-нет, да создавали моменты, в основном усилиями ударного звена.

В середине второго овертайма «ястребы» ещё раз не смогли реализовать большинство, а после его окончания Богдан Киселевич эпично упал с шайбой в своей зоне, чем тут же воспользовался Максим Берёзкин. Проявив хладнокровие, он убрал второго защитника и поставил точку в матче на 90-й минуте.

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«Локомотив» смог прервать свою удивительную серию поражений в Омске, которая длилась с 2010 года (отметим, впрочем, что у железнодорожников всё же есть гостевые победы над «Авангардом» в этот период, но все они были одержаны в Балашихе), и повёл в серии.