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«Оттава» — «Каролина» — 2:7, обзор матча, Орлов сделал дубль, Кузнецов продлил результативную серию, видео

Он точно защитник? Орлов провёл лучший матч в составе «Каролины», набрав четыре очка
Максим Макаров
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Кузнецов продлил результативную серию, забросив вторую шайбу за новую команду.

«Каролина», мощно усилившаяся в дедлайн и готовящаяся совершить рывок в последний год контракта главного тренера, приехала в гости к одному из главных аутсайдеров лиги – «Оттаве».

И начала встречу по-хозяйски: Брендан Лемье, только вышедший со скамейки штрафников отправил Дмитрия Орлова на рандеву с голкипером, который, словно заправский нападающий, уверенно переиграл Форсберга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава» не стушевалась и через шесть минут сравняла счёт: Тома Шабо подсмотрел конспекты Сергея Широкова и отправил шайбу точно между плечом Андерсена и перекладиной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода «Каролина» получила отличную возможность отличиться в большинстве, чем воспользовался Евгений Кузнецов, отправивший шайбу в ближний угол, а после довольно буднично её отпраздновавший.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Видимо, Евгений не лукавил, сказав после матча со «Флоридой» особо не привыкать к птичке.

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Но уже через несколько минут главная звезда «Сенаторз» — Тим Штюцле буквально «раздел» Джейлена Чатфилда и вновь сравнял счёт. «Оттава» выровняла игру во втором периоде, но «Каролина» организовала гол в раздевалку с помощью Себастьяна Ахо, начертившего прекрасную диагональ на Сета Джарвиса.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Орлов (Лемье, Нечас) – 07:25     1:1 Шабо (Ткачук, Келли) – 13:50     1:2 Кузнецов (Шей, Орлов) – 22:03 (pp)     2:2 Штюцле (Шабо, Жиру) – 24:51     2:3 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 39:38     2:4 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 44:41     2:5 Орлов (Свечников, Кузнецов) – 47:14     2:6 Гюнцель (Ахо, Чатфилд) – 48:52     2:7 Лемье (Бёрнс, Славин) – 53:07    

Этот гол в конце периода надломил хозяев, после чего в третьем периоде они только пропускали. Сначала Чатфилд реабилитировался за вторую шайбу и удвоил преимущество «Харрикейнз». А после пришло время главной звезды этого матча – Дмитрия Орлова, который мощно щёлкнул от синей линии, набрав уже четвёртое очко в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впоследствии «Каролина» забила ещё дважды: Гюнцель забросил первую шайбу в составе новой команды, а точку поставил Лемье.

Таким образом, «Каролина» одержала шестую победу в семи матчах и продолжает навязывать борьбу «Рейнджерс» за первенство в Столичном дивизионе. Дмитрий Орлов набрал четыре очка, проведя самый результативный матч в составе «Харрикейнз», а Евгений Кузнецов продлил результативную серию до трёх матчей.

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