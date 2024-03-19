Овечкин — дубль! Повторил достижение двух легенд НХЛ и вернул «Вашингтон» в зону плей-офф

«Вашингтон», продолжающий большое западное турне, в ходе которого стал серьёзным претендентом на попадание в плей-офф, приехал в гости к «Калгари», который тоже не потерял шансы на попадание в восьмёрку. Александр Овечкин, проведя первую смену в матче, сравнялся по количеству матчей с Харри Хауэллом (1411) и поднялся на 37-е место.

Хозяева активно проводили первую треть матча и имели несколько возможностей открыть счёт в матче, но Чарли Линдгрен, проводящий фантастический сезон в составе «Вашингтона», подтащил команду. А за пять минут до конца гости провели чуть ли не единственную вразумительную атаку в первом периоде, которая сразу стала голевой: Расмус Сандин нашёл поперечной передачей Дилана Строума, который отправил шайбу в ближний угол.

В начале второго периода Брейден Пахал сфолил на Овечкине, и Александр решил лично наказать обидчика, замкнув на пятаке шикарную передачу Макса Пасиоретти.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин поразил ворота 174-ого голкипера в НХЛ и сократил разрыв по этому показателю от Патрика Марло и Яромира Ягра.

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Но Пахал не извлёк никаких уроков из своих действий, удалившись через четыре минуты снова. И Овечкин решил вновь объяснить молодому канадцу, что не стоит раздавать такие подарки. Только теперь Александр поразил ворота из своего любимого офиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее Пахал выступил в протоколе с приятной, для болельщиков «Калгари», стороны отдав голевую передачу на Кевина Руни. Тренерский штаб «Вашингтона» взял очень странный запрос на помеху вратарю, который закончился засчитанной шайбой и опасным большинством, но Линдгрен вновь спас гостей. А в конце периода «Кэпиталз» вернули себе преимущество в три шайбы усилиями Лапьера, которого оставили одного на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего периода у Овечкина была возможность оформить хет-трик: после отыгрыша с Оши Александр нанёс бросок из слота под перекладину, но Вольф не позволил в этот раз себя переиграть. Маккензи Уигар мощным щелчком сократил отставание в счёте, но на бо́льшее «Калгари» не хватило. Точку поставил Том Уилсон, поразивший пустые ворота.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу подряд и сместил «Детройт» из зоны плей-офф. Александр Овечкин пробил отметку в 20 заброшенных шайб в 19-м сезоне подряд, повторив достижение Хоу и Шэнахана, и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 51 гола.