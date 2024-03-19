«Мы ничего не провалили». Интервью с Кравцом после увольнения из «Авангарда»

Отставка в разгар плей-офф — это всегда колоссальный риск и огромная неожиданность. К этому прибегают в тех случаях, когда руководство не видит перспектив или же попросту паникует.

Так случилось и в «Авангарде». Омичи решились после 0:7 от «Локомотива» отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Этот поступок вызвал массу противоречивых комментариев. Решение оказалось крайне неоднозначным.

Мы обратились к самому Михаилу Григорьевичу Кравцу с просьбой прокомментировать решение «Авангарда». Специалист ответил на ряд вопросов:

что он думает по поводу своей отставки;

как оценивает свою работу в «Авангарде»;

каковы шансы омичей на проход в следующий раунд;

как оценивает состав «Авангарда»;

что думает о разгроме 0:7 от «Локомотива»;

что планирует делать дальше.

«Очень благодарен судьбе, что у меня появился такой шанс поработать в «Авангарде»

— Хотел бы узнать ваше мнение по поводу отставки…

— Ну, по поводу мнения, я думаю, это надо спрашивать у тех, кто сделал эту отставку (смеётся), кто меня уволил. А здесь единственное, что я могу сказать, — такая тренерская работа, здесь никто не застрахован от этих увольнений. Я очень благодарен судьбе, что у меня появился и был такой шанс поработать в команде «Авангард», поработать именно в Омске, с такими замечательными болельщиками, с такими замечательными людьми, которые всё сердце, всю душу отдают хоккею. Даже не поработать, а проводить игры при присутствии таких людей, для которых мы играем. И я рад, что на протяжении двух лет у меня и с командой всегда были хорошие отношения, и ребята все выросли, играли лучше и добивались хорошего результата.

— Может быть, была возможность добиться чего-то большего? Всё-таки в этом сезоне «Авангард» показывал классную игру, были крутые хоккеисты.

— А что вы имеете в виду под крутыми хоккеистами? В каждой команде есть крутые игроки. Разве в «Салавате Юлаеве» нет тройки, которая играет очень прилично? Крутые игроки — это вы имеете в виду Ткачёв, Буше и Спунер?

Михаил Кравец Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— Не только. «Авангард» хорошо усилился в дедлайн, подписали Жафярова, Прохоркина, Юрчо. Ну и в команде есть, конечно, классные защитники. Например, Дамир Шарипзянов — настоящий лидер, железный человек.

— Здесь я с вами полностью согласен по поводу этих игроков и с тем, что эти игроки достойные. Но в защите ведь играет не один Дамир Шарипзянов. А должно быть шесть защитников, которые играют, как Дамир Шарипзянов. И то же самое и в нападении. И до прихода и Юрчо, и Прохоркина мы тоже шли на втором месте. Эти ребята, конечно, усилили команду.

И я считаю, что мы ничего не провалили, мы прошли первый раунд, и первая игра с «Локомотивом» достойная была. Во вчерашнем матче мы практически многие вещи не дали сделать сопернику, у них было всего шесть моментов – и они все их реализовали. Это хоккей, здесь всё бывает по-разному.

«Шансы «Авангарда пройти «Локомотив»? Да шансы всегда есть!»

— Что не получилось за время вашего пребывания в «Авангарде»?

— Да, в принципе, всё получилось. Все игроки, которые приходили, — все добавили, все играли. Кто бы ни играл, все выполняли свою работу. Может быть, все выполняли по-разному. Конечно, хотелось, чтобы мы более стабильно играли. Хотя достаточно того, что мы 43 матча выиграли и установили рекорд чемпионатов КХЛ.

— Это к слову о том, что по сезону всё достаточно хорошо складывалось…

— А по плей-офф? Мы прошли первый раунд, ещё ничего не известно, как бы мы дальше сыграли, и я надеюсь, что ребята соберутся, сделают свою работу и вернутся в Омск после такого поражения.

— Каковы сейчас шансы «Авангарда» пройти такой «Локомотив»?

— Да шансы всегда есть! Есть хорошие шансы, я ещё раз говорю. Если будет ловить вратарь, если ребята будут выполнять свою работу на 200%, то «Авангард» пройдёт и Ярославль.

— Что вы планируете делать дальше? Искать новые клубы или небольшой перерыв, отдых?

— Да ничего искать не буду. Если кто-то будет обращаться, всегда буду готов начать любую работу. А сейчас пока буду отдыхать, вернусь в Питер.