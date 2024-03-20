Неугомонный Капризов! Выбил 150 голов и побил очередной рекорд «Миннесоты»

Помните, как на старте сезона в Америке потеряли Кирилла Капризова? Не буквально, конечно, но российский нападающий был сам на себя не похож, кто-то вспоминал травму прошлой весной, его не чурались критиковать ни пресса, ни главный тренер. Дина Эвасона в команде давно уже нет, а Капризов разыгрался настолько, что не может остановиться забивать!

Такими темпами можно даже попробовать перекрыть свой лучший результат в карьере – 47 голов в сезоне-2021/2022. В гостевом матче с «Анахаймом» голевая серия Кирилла достигла пяти матчей, за это время он забросил шесть раз, при этом его шайбы являются одним из ключевых факторов того, что «Миннесота» не выпадает из гонки за плей-офф.

«Миннесота» обеспечила результат во втором периоде, трижды пробив Джона Гибсона. Всё началось с гола Райана Хартмана, который открыл счёт в первой же смене после перерыва, а через полторы минуты случилось ещё одно знаменательное событие. Марат Хуснутдинов, уехавший в Америку сразу после окончания сезона в «Сочи», набрал своё первое очко на уровне НХЛ!

У Хуснутдинова был не самый удачный сезон в КХЛ, и руководство «южан» считало, что ему будет лучше задержаться в России ещё на сезон. Но Марат решил иначе, уехал, и пока что у него всё складывается более чем хорошо. Отчасти из-за травмы Эрикссон Эка Хуснутдинов попал с корабля на бал – сразу в основной состав команды НХЛ. И производит хорошее впечатление.

Особенно выделяется его игра на вбрасываниях. Пока он не так часто встаёт на точку — 24 раза за три матча, но выиграл 14 вбрасываний (58,3%). Неудивительно, что именно этот компонент и принёс Марату первое очко в лиге – он выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба дошла до Джона Меррилла, который пальнул от борта в притирку со штангой через трафик, который обеспечил всё тот же Хуснутдинов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Марат очень хорош. Во-первых, он очень хороший человек, это сразу понятно. Видно, что он заинтересован в том, чтобы учиться и просто быть частью команды. И он очень талантливый. Уверен, поначалу для него всё странно – новая лига, новое всё, но он сразу же хорошо заиграл и продолжает становиться лучше. Это здорово! Он отлично действует на вбрасываниях, он силён и хорошо сложен, у него низкий центр тяжести, и он хорошо это использует на точке. Против таких игроков тяжело играть на вбрасываниях», — отметил после игры партнёр Марата по звену Фредерик Годро.

В середине игры «Миннесота» повела с преимуществом в три шайбы, отличился неугомонный Капризов. «Дикари» получили большинство, забомбардировали Гибсона бросками со всех позиций, и в итоге тот дрогнул под напором Капризова, который яростно «копал» на пятачке и со второй попытки добил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол стал для него юбилейным 150-м в НХЛ и позволил установить очередной клубный рекорд (куда же без этого). Кирилл управился за 265 матчей в лиге, с большим запасом превзойдя прежний рекорд Мариана Габорика (383 матча).

Если брать действующих игроков всей лиги, то 265 матчей Капризова – четвёртый результат после Остона Мэттьюса (забил свои первые 150 за 223 матча), Александра Овечкина (234 матча) и Стивена Стэмкоса (245 матчей). Хорошая компания снайперов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Миннесота» довела счёт до крупного, когда Джейк Луккини и Адам Бекман отобрали шайбу у соперника на своей синей линии и реализовали выход два в одного. Благодаря своей победе и «Тампе», которая обыграла «Вегас», «дикари» сократили отставание от зоны плей-офф до трёх очков. Гонка продолжается.