13 топ-событий пятницы: «Трактор» — «Динамо», «Локо» — «Авангард», фигурка, НБА и футбол

Спорт 22 марта: выбьют ли чемпионов регулярки КХЛ из плей-офф, кто бросит вызов дрим-тим Большунова и побьёт ли Панарин рекорд?

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Время в материале указано по Москве.

🎾 0:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина, Q), Майами, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится противостояние Сафиуллина с опытным Шварцманом?

Роман Сафиуллин начинает борьбу на «Мастерсе» в Майами матчем с опытным аргентинцем Диего Шварцманом, который вынужден был пробиваться в основу через квалификацию. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались. Победитель во втором круге сразится с итальянцем Лоренцо Музетти.

🎾 1:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Синьюй Ван (Китай), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Кудерметова «тысячник» в Майами?

Вероника Кудерметова начинает борьбу на «тысячнике» в Майами матчем с непростой китаянкой Синьюй Ван, в активе которой есть победа, например, над Эммой Радукану в 2021 году, когда та была на пике карьеры. Ранее Ван и Кудерметова друг с другом не играли. Победительница встретится в третьем раунде с кем-то из пары Диана Шнайдер — Мэдисон Кис.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: побьёт ли Артемий Панарин свой личный рекорд результативности?

Хлебушек блестяще играет в нынешнем сезоне. Он уже максимально подобрался к своему личному рекорду результативности – 96 (22+74) баллов в сезоне-2021/2022. Сейчас на счету Панарина 94 (38+56) очка. Матч с «Бостоном», лидирующим в НХЛ, конечно, не станет лёгкой прогулкой для «Рейнджерс», но Артемий может вписать своё имя в историю ещё раз. И к тому же навязать «Брюинз» борьбу за чемпионство в регулярке.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: команды разогнались, кто же выйдет победителем?

Клуб из Флориды «Орландо Мэджик» в последних матчах регулярного чемпионата разыгрался не на шутку. Команда, ведомая Паоло Банкеро, победила в четырёх играх кряду, при этом проиграла лишь трижды за последние 15 матчей. В гости к «магическим» баскетболистам приедет «Нью-Орлеан Пеликанс», также демонстрирующий шикарную игру. «Пеликаны» победили в восьми матчах из недавних 10. Команды занимают пятые места в своих конференциях – Восточной и Западной, при этом рвутся в плей-офф.

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 22 марта 2024, пятница. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Юта Джаз Ньютаун Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «джазмены» навяжут борьбу Дончичу и компании?

В прошлом регулярном чемпионате «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз» не попали в плей-ин и закончили сезон с практически идентичными показателями – 38-44 и 37-45. Однако сейчас команда во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом занимает седьмое место в Западной конференции и в последнее время демонстрирует выдающуюся игру – шесть побед в семи матчах. «Юта» имеет в своём резюме не лучшую статистику. «Джазмены» зацепили лишь две победы в 10 недавних играх, при этом крайне слабо смотрятся в обороне.

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион НБА отыграется за разгромное поражение?

В гости к действующему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» пожалует «Нью-Йорк Никс». В прошлом матче между командами «самородки» крупно уступили – 84:122. Теперь же подопечные Майка Мэлоуна подходят к противостоянию более подготовленными. «Денвер» победил в 8 из 10 недавних встреч, однако «Никс» после возвращения на паркет О Джи Ануноби выиграли четыре матча кряду. Кто же закроет в свою пользу сезонную серию?

🏒 5:30: «Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: оторвётся ли Кучеров в гонке лучших бомбардиров НХЛ?

Никита смог догнать ушедшего, казалось, в слишком большой отрыв Натана Маккиннона. У Куча уже 118 очков в нынешнем сезоне – и каждое приближает его не только к призу лучшему бомбардиру сезона, но и к установлению нового рекорда для российских игроков. Сейчас сам нападающий «Тампы» удерживает лучший результат – 128 очков. Но в нынешнем сезоне у него все шансы превзойти этот рекорд. В соперниках как раз худшая команда НХЛ.

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024, эстафета 4х5 женщины, 4х7,5 мужчины

Интрига: кто бросит вызов дрим-тим Большунова?

На чемпионате России по лыжным гонкам — 2024 в Малиновке день больших эстафет. У мужчин безоговорочный фаворит — сборная Архангельской области, за которую побегут Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Ни у одной другой команды нет такого мощного состава. Но в классической разделке случилось чудо. Почему бы ему не повториться и в эстафете?

У женщин как минимум четыре команды будут претендовать на золотые награды. И борьба ожидается острейшей.

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выбьет ли «Трактор» из плей-офф московское «Динамо»?

Челябинцы на пороге ещё одной сенсации. Уральская команда сначала выбила «Салават», а после неожиданно навязала ожесточённую борьбу чемпиону регулярки. Подопечные Алексея Кудашова несколько раз были близки к победе, но затем «Трактор» надавливал и забирал своё. До выхода в следующий раунд остался один шажочек. Готовы ли челябинцы сделать его?

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⛸️ 18:20: Фигурное катание, чемпионат мира — 2024, танцы на льду (ритм-танец)

Интрига: какое место займёт дочь Тутберидзе Диана Дэвис?

В борьбу на чемпионате мира вступают танцевальные дуэты. Внимание российских болельщиков будет приковано к Диане Дэвис и Глебу Смолкину, предтавляющим сборную Грузии. Это будет дебют дочери Тутберидзе с партнёром на ЧМ — они должны были выступить ещё в 2022-м, но Россию не допустили на турнир.

На Евро Диана и Глеб заняли восьмое место, но на чемпионате мира повторить этот результат и вообще попасть в топ-10 будет намного труднее. Среди соперников — не только европейские дуэты, но и сильнейшие заокеанские пары. В качестве фаворитов можно выделить действующих чемпионов мира Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса из США и хозяев соревнований — канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.

🏒 19:00: «Локомотив» — «Авангард», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли у омичей сравнять счёт в серии?

После двух поражений подряд, разгрома со счётом 0:7 и неожиданного увольнения главного тренера прямо в разгар плей-офф «Авангард» одержал первую победу в серии с «Локомотивом». Игра омичей всё ещё удручает, но, несмотря на это, у них получилось добиться нужного результата. Смогут ли они вновь обыграть ярославцев и сравнять счёт в серии?

⚽️ 22:45: Нидерланды — Шотландия, товарищеский матч

Интрига: чьи звёзды окажутся круче?

Обе команды пробились на Евро-2024, и это не стало шоком. Голландцы обошли в отборочной группе Грецию и Ирландию, а шотландцы – Норвегию и Грузию. Теперь они проэкзаменуют друг друга. Фаворит вроде бы очевиден, но недооценивать британцев не стоит. Хотя бы потому что за них играют Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн и другие звёздные трудяги. Их противостояние с Хави Симонсом, Вирджилом ван Дейком и Маттейсом де Лигтом интригует.

⚽️ 23:30: Испания — Колумбия, товарищеский матч

Интрига: как колумбийцы из РПЛ проявят себя на фоне великой Испании?

За сборную Колумбии играет множество представителей Российской Премьер-Лиги: краснодарцы Кевин Кастаньо и Джон Кордоба, динамовец Хорхе Карраскаль и зенитовец Матео Кассьерра. Вызов не получил опорник «Зенита» Вильмар Барриос, но компания и без него внушительная. В соперниках у неё – мощные испанцы. Как ребята из чемпионата России покажут себя против них? Если хорошо, то европейские скауты точно обратят на них внимание. Всё-таки еврокубки для РПЛ пока недоступны.