«Общая тенденция величайших голеадоров». Сможет ли Овечкин всё-таки побить рекорд Гретцки?

Неудачный сезон Александра Овечкина постепенно выправляется. Вот уже добрался до отметки в 20 голов. Вот и «Вашингтон» уже реально борется за плей-офф.

Но главный вопрос, который теперь беспокоит болельщиков, экспертов и журналистов, — это погоня Ови за великим рекордом Уэйна Гретцки.

Помешает ли слабый старт сезона-2023/2024 добраться до сего достижения? Или Овечкину даже это не помешает?

Журналист The Hockey News Джейкоб Столлер ставит вопрос ребром: сможет ли Александр обойти Великого? И даёт на него прямой ответ.

Мы приводим перевод материала нашего североамериканского коллеги.

«Александр Овечкин — величайший голеадор современности, и он всё ближе и ближе подбирается к отметке Гретцки (894 гола за карьеру). Но при заметном спаде в этом сезоне сможет ли Алекс всё же превзойти Великого?

Нельзя отрицать, что лучшие дни Алекса Овечкина уже позади.

В 38 лет Овечкин, величайший снайпер Современной Эпохи, сдаёт. После 18 сезонов, когда Алекс был тем, кто практически наверняка выбивал 40-50 голов в год, Овечкин в нынешнем сезоне близок к рекордно низкому результату в карьере в 24 шайбы (не считая его результативности в сокращённом из-за коронавируса сезоне-2020/2021).

Естественно, видя упадок Овечкина, следует задаться вопросом: действительно ли то, что Алекс побьёт рекорд Гретцки по количеству голов, так же неизбежно, как всегда казалось. Но реальность такова, что спад Овечкина и вероятность того, что он побьёт рекорд Великого, не исключают друг друга. Более пристальный анализ его 19-го сезона в НХЛ показывает, что неудачный год Ови не так плох, как можно было бы подумать.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

Это просто кризис — или, точнее, история двух сезонов. Овечкин был неузнаваем в той части нынешнего сезона, что пришлась на 2023 год, забив семь голов в своих первых 34 матчах. Для сравнения: его результативность в 0,21 шайбы за встречу равняется сезону с 17 голами в 82 играх.

«Если вы следили за ним в начале года, его «удача с шайбой» — с точки зрения процента реализации бросков — была астрономически низкой для его карьеры», — сказал The Hockey News главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

Успешными для Овечкин, чей процент реализации бросков по карьере в начале сезона составлял 12,9, в первых 34 матчах текущей кампании оказались всего 5,56% бросков.

«Необходимо принять во внимание пару вещей, — объяснил Карбери. — Наша команда — это совершенно другая команда без Ника Бекстрёма или Евгения Кузнецова, играющих на высоком уровне. Теперь мы начинаем двигаться к следующему этапу, и Ови играет со многими молодыми игроками, которые только пытаются акклиматизироваться в Национальной хоккейной лиге, не говоря уже о том, чтобы создавать моменты для величайшего снайпера в истории игры — или одного из них».

Однако с 1 января Овечкин перещёлкнул выключатель. Великая Восьмёрка незаметно приблизился к своему пику, забив 12 голов в 29 матчах, что соответствует темпу в 34 шайбы за сезон из 82 встреч (0,44 гола за игру).

Поскольку Овечкин приближается к 40 годам, было бы недальновидно считать первую половину года чем-то просто обособленным. Но опять же, когда вы говорите о шансах Ови побить рекорд — а это всё, ради чего ему нужно играть на данном этапе, — дорога для него всё ещё проложена, даже несмотря на то, что его игра ухудшилась.

Овечкину нужно забить ещё 49 голов, чтобы превзойти Уэйна Гретцки (894) и стать лидером по количеству голов за всю историю НХЛ. Если исходить из того, что этот контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2025/2026, является его последним, у Алекса есть до 180 матчей, чтобы догнать Гретцки (если он останется здоровым). Другими словами, чтобы побить рекорд, Ови с этого момента нужно забивать в темпе на 25 голов за сезон. Видя, что в этом году его процент реализации бросков упал ниже 10% (8,6%), вы можете подумать, что шансов нет, но это общая тенденция для величайших голеадоров в истории хоккея. Например, процент реализации Гретцки за последние три года составлял 9,2. Другие снайперы, такие как Бретт Халл и Яромир Ягр, также снизили процент реализации в последние три сезона.

Но знаете, что отличает Ови от всех остальных? Он гораздо активнее бросает по воротам.

Пять лучших голеадоров НХЛ за всю историю:

Игрок Количество голов Среднее количество бросков за матч Уэйн Гретцки 894 3,42 Алекс Овечкин 845 4,66 Горди Хоу 801 4,13 Яромир Ягр 766 3,25 Бретт Халл 741 3,84

«Вашингтон» также постарается сделать всё возможное, чтобы помочь ему побить рекорд.

Если бы Овечкин был в команде-претенденте, пытающейся выиграть Кубок Стэнли, ему, вероятно, было бы трудно добиться такого идеального распределения — будь то зона, в которой он начинает играть, партнёры по звеньям или общее игровое время. Но он не испытывает таких проблем.

«Вашингтон» не выйдет в плей-офф в этом году — что, вероятно, хорошо для выносливости стареющего российского голеадора — но есть шанс, что в следующем сезоне они будут более конкурентоспособными. Снабжённый дополнительным драфт-капиталом после того, как последние два года «Кэпиталз» были продавцами, генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан имеет много запасов, чтобы привлечь креативного распасовщика, который нужен Овечкину. Никто не ожидал, что и Бекстрём, и Кузнецов испытают спад, не говоря уже о том, чтобы уйти так стремительно, — а Алекс выиграл от игры с этими двумя элитными распасовщиками больше, чем кто-либо другой.

Если Овечкин хорошо завершит вторую половину сезона, а «Кэпс» немного реструктурируют свой состав в будущее межсезонье — нет сомнений, что величайший голеадор современности станет величайшим снайпером всех времён».