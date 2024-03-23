«Общая тенденция величайших голеадоров». Сможет ли Овечкин всё-таки побить рекорд Гретцки?

Неудачный сезон Александра Овечкина постепенно выправляется. Вот уже добрался до отметки в 20 голов. Вот и «Вашингтон» уже реально борется за плей-офф.
Но главный вопрос, который теперь беспокоит болельщиков, экспертов и журналистов, — это погоня Ови за великим рекордом Уэйна Гретцки.
Помешает ли слабый старт сезона-2023/2024 добраться до сего достижения? Или Овечкину даже это не помешает?
Журналист The Hockey News Джейкоб Столлер ставит вопрос ребром: сможет ли Александр обойти Великого? И даёт на него прямой ответ.
Мы приводим перевод материала нашего североамериканского коллеги.
«Александр Овечкин — величайший голеадор современности, и он всё ближе и ближе подбирается к отметке Гретцки (894 гола за карьеру). Но при заметном спаде в этом сезоне сможет ли Алекс всё же превзойти Великого?
Нельзя отрицать, что лучшие дни Алекса Овечкина уже позади.
В 38 лет Овечкин, величайший снайпер Современной Эпохи, сдаёт. После 18 сезонов, когда Алекс был тем, кто практически наверняка выбивал 40-50 голов в год, Овечкин в нынешнем сезоне близок к рекордно низкому результату в карьере в 24 шайбы (не считая его результативности в сокращённом из-за коронавируса сезоне-2020/2021).
Естественно, видя упадок Овечкина, следует задаться вопросом: действительно ли то, что Алекс побьёт рекорд Гретцки по количеству голов, так же неизбежно, как всегда казалось. Но реальность такова, что спад Овечкина и вероятность того, что он побьёт рекорд Великого, не исключают друг друга. Более пристальный анализ его 19-го сезона в НХЛ показывает, что неудачный год Ови не так плох, как можно было бы подумать.
Александр Овечкин
Фото: РИА Новости
Это просто кризис — или, точнее, история двух сезонов. Овечкин был неузнаваем в той части нынешнего сезона, что пришлась на 2023 год, забив семь голов в своих первых 34 матчах. Для сравнения: его результативность в 0,21 шайбы за встречу равняется сезону с 17 голами в 82 играх.
«Если вы следили за ним в начале года, его «удача с шайбой» — с точки зрения процента реализации бросков — была астрономически низкой для его карьеры», — сказал The Hockey News главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.
Успешными для Овечкин, чей процент реализации бросков по карьере в начале сезона составлял 12,9, в первых 34 матчах текущей кампании оказались всего 5,56% бросков.
«Необходимо принять во внимание пару вещей, — объяснил Карбери. — Наша команда — это совершенно другая команда без Ника Бекстрёма или Евгения Кузнецова, играющих на высоком уровне. Теперь мы начинаем двигаться к следующему этапу, и Ови играет со многими молодыми игроками, которые только пытаются акклиматизироваться в Национальной хоккейной лиге, не говоря уже о том, чтобы создавать моменты для величайшего снайпера в истории игры — или одного из них».
Однако с 1 января Овечкин перещёлкнул выключатель. Великая Восьмёрка незаметно приблизился к своему пику, забив 12 голов в 29 матчах, что соответствует темпу в 34 шайбы за сезон из 82 встреч (0,44 гола за игру).
Поскольку Овечкин приближается к 40 годам, было бы недальновидно считать первую половину года чем-то просто обособленным. Но опять же, когда вы говорите о шансах Ови побить рекорд — а это всё, ради чего ему нужно играть на данном этапе, — дорога для него всё ещё проложена, даже несмотря на то, что его игра ухудшилась.
Овечкину нужно забить ещё 49 голов, чтобы превзойти Уэйна Гретцки (894) и стать лидером по количеству голов за всю историю НХЛ. Если исходить из того, что этот контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2025/2026, является его последним, у Алекса есть до 180 матчей, чтобы догнать Гретцки (если он останется здоровым). Другими словами, чтобы побить рекорд, Ови с этого момента нужно забивать в темпе на 25 голов за сезон. Видя, что в этом году его процент реализации бросков упал ниже 10% (8,6%), вы можете подумать, что шансов нет, но это общая тенденция для величайших голеадоров в истории хоккея. Например, процент реализации Гретцки за последние три года составлял 9,2. Другие снайперы, такие как Бретт Халл и Яромир Ягр, также снизили процент реализации в последние три сезона.
Но знаете, что отличает Ови от всех остальных? Он гораздо активнее бросает по воротам.
Пять лучших голеадоров НХЛ за всю историю:
|Игрок
|Количество голов
|Среднее количество бросков за матч
|Уэйн Гретцки
|894
|3,42
|Алекс Овечкин
|845
|4,66
|Горди Хоу
|801
|4,13
|Яромир Ягр
|766
|3,25
|Бретт Халл
|741
|3,84
«Вашингтон» также постарается сделать всё возможное, чтобы помочь ему побить рекорд.
Если бы Овечкин был в команде-претенденте, пытающейся выиграть Кубок Стэнли, ему, вероятно, было бы трудно добиться такого идеального распределения — будь то зона, в которой он начинает играть, партнёры по звеньям или общее игровое время. Но он не испытывает таких проблем.
«Вашингтон» не выйдет в плей-офф в этом году — что, вероятно, хорошо для выносливости стареющего российского голеадора — но есть шанс, что в следующем сезоне они будут более конкурентоспособными. Снабжённый дополнительным драфт-капиталом после того, как последние два года «Кэпиталз» были продавцами, генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан имеет много запасов, чтобы привлечь креативного распасовщика, который нужен Овечкину. Никто не ожидал, что и Бекстрём, и Кузнецов испытают спад, не говоря уже о том, чтобы уйти так стремительно, — а Алекс выиграл от игры с этими двумя элитными распасовщиками больше, чем кто-либо другой.
Если Овечкин хорошо завершит вторую половину сезона, а «Кэпс» немного реструктурируют свой состав в будущее межсезонье — нет сомнений, что величайший голеадор современности станет величайшим снайпером всех времён».