«Сибирь» почти нашла тренера, в КХЛ перенесли матчи плей-офф. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 марта 2024 года.

«Сибирь» предложила Гатиятулину двухлетний контракт главного тренера

Как стало известно «Чемпионату», «Сибирь», полностью сменившая руководящий состав после провального сезона и непопадания в плей-офф, предложила двухлетний контракт российскому специалисту Анвару Гатиятулину, уволенному из «Трактора» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

В ближайшее время стороны должны официально объявить о достижении договорённости. Гатиятулин склоняется к тому, чтобы возглавить новосибирский клуб.

Напомним, 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство. На должности генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского сменил Лев Крутохвостов. До конца регулярного чемпионата сезона-2023/2024 главным тренером команды был Сергей Кривокрасов.

СКА впервые одержал победу в матче серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» играл на своём льду со СКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе команды Романа Ротенберга отметились Василий Глотов, Алекс Гальченюк, Никита Камалов, Марат Хайруллин (дважды в пустые). На счету Гальченюка также результативная передача. У екатеринбуржцев отличились Стефан Да Коста и Алексей Макеев. Французский форвард также выступил ассистентом при голе Макеева, набрав таким образом два очка за матч и 50 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.

После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». На пятый матч серии команды вернутся в Санкт-Петербург.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Серии плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург», «Авангард» — «Локомотив» возобновятся 26 марта

Континентальная хоккейная лига утвердила изменения в расписании серий второго раунда плей-офф сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Четвёртый матч серии «Спартак» — «Металлург» состоится в Москве во вторник, 26 марта. Пятая игра серии пройдёт в четверг, 28 марта, в Магнитогорске. Пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив» состоится в Омске во вторник, 26 марта.

Расписание серии СКА – «Автомобилист» остаётся неизменным: пятая игра пройдёт в понедельник, 25 марта.

Отмечается, что в случае необходимости следующие игры серий будут проходить через день.

Ранее матчи «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив», запланированные на 23 и 24 марта, были перенесены в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

Ротенберг прокомментировал первую победу СКА в серии с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первой победе своей команды в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (5:2, 1-3).

«Глотов? Команда победила. Командная работа, каждый игрок внёс свой вклад в победу. Соперник нанёс 11 бросков с пятака? Есть что улучшить, в первую очередь нужно убрать удаления. Убрали визуальные ошибки, сейчас убираем удаления и будем играть ещё лучше.

Как удалось сохранить каменное спокойствие в концовке? Это же хоккей, игра – праздник для каждого игрока и тренера, самое любимое дело. Любовь к хоккею поднимает настроение, мы получаем удовольствие от игр и видим, что можем побеждать за счёт наших правильных командных действий. Но можем играть ещё лучше.

Спокойно готовимся к следующей игре. Насколько доволен игрой команды? Счёт на табло».

«Будет напрягаться, чтобы достать». Крикунов высказался о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о погоне Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки.

«Я думаю, вся Россия болеет за Овечкина, чтобы он догнал и перегнал Гретцки. Поэтому будем смотреть, будем болеть. Может быть, и догонит его — за пару лет.

В этом сезоне 23 шайбы забросил? В нынешнем сезоне ещё сколько-нибудь забьёт. Может быть, там уже близко будет совсем. Я думаю, он будет напрягаться, чтобы достать, дотянуться до этого рекорда», — сказал Крикунов.