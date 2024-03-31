Первый после богов! Панарин вновь выдал феерию, набрав 4 очка в матче с 13 голами

Недавно «Рейнджерс» стали первой командой, обеспечившей себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Теперь же лидеры Востока борются за сохранение лидерства в своей конференции и Президентский кубок — на пути к этому «синерубашечники» после четырёхматчевой победной серии приехали в гости к «Аризоне». Выезд получился довольно-таки домашним — сложилось впечатление, что на вмещающей 4600 зрителей «Маллетт-Арене» как минимум половина поддерживала команду из Большого яблока.

«Койоты» просто доигрывают регулярку — от зоны плей-офф их отделяет 20 очков, — но сегодня они оказали достойное сопротивление одной из лучших команд сезона, практически до последних минут сохраняя интригу в очень результативном матче.

Большого количества голов, правда, по итогам первого периода вообще ничего не предвещало — на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей благодаря голу Алекси Лафреньера, который проводит лучший сезон в карьере. Во второй двадцатиминутке он же сделал многое, чтобы это преимущество сохранить — канадец оформил ассист и забросил ещё одну шайбу, но «Аризона» отыграла не только эти два гола, но и самый первый, сравняв счёт к исходу 40 минут.

Рывок, решивший судьбу матча, совершили «Рейнджерс» — в первой половине третьего периода нью-йоркцам хватило чуть менее четырёх минут, чтобы забросить три шайбы подряд. При этом одна из шайб влетела в ворота Карела Веймелки, когда «койоты» играли в большинстве. Баркли Гудро обогнал зазевавшегося Шона Дурзи и успешно реализовал выход «2 в 0», пока Винсент Трочек активно отвлекал внимание голкипера на себя. Как позже выяснилось, этот гол стал победным — «Аризона» отыграла две из этих трёх шайб, однако на большее хозяев сегодня не хватило.

Зато «синерубашечники» ещё дважды поразили ворота «койотов» — уже пустые. По разу отличились Артемий Панарин, который до этого оформил ассистентский хет-трик, и Лафреньер, оформивший первый в карьере хет-трик из голов. Первый номер драфта-2020 продолжает проводить лучший сезон в карьере, повторив рекорд «Рейнджерс» по очкам за матч для игрока не старше 22 лет. К трём точным броскам Алекси добавил две голевые передачи, совершив в общей сложности пять результативных действий.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Панарин же выдал очередную феерию и продолжил исправно набирать очки — в последних пяти матчах на его счету 13 баллов, а всего их стало уже 107. В гонке бомбардиров НХЛ он первый после богов — Маккиннона, Кучерова и Макдэвида, — которые соревнуются в отдельной лиге. При этом по количеству очков за одну регулярку в истории «Рейнджерс» Артемий вышел на третье место — в сезоне-1991/1992 столько же набрал Марк Мессье. Очевидно, что скоро Хлебушек превзойдёт результат легендарного канадца.

«Синерубашечники» же одержали пятую победу подряд, которая стала 392-й в карьере для Джонатана Куика — по этому показателю он установил новый рекорд среди американских вратарей, обойдя Райана Миллера. Команда Питера Лавиолетта мчит в плей-офф.