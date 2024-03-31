«Локомотив» растоптал и выкинул психологию лузеров. А «Авангард» нашёл бриллиант в кармане

Итог серии «Авангард» — «Локомотив» говорит о правоте тех, кто считает, что чудес в жизни всё-таки не бывает. Ярославцы доминировали на старте противостояния и сыграли безупречно в решающем матче, а то, что было между, оказалось не волшебным преображением Омска, а лишь уроком для железнодорожников.

«Авангард» в этой серии – хаос. 0:7 на домашней площадке, резкое решение руководства об увольнении Михаила Кравца, внезапные камбэки как в матчах, так и в серии… «Локомотив» же – это порядок, причём порядок, выстраиваемый годами. И в результате омский хаос хоть и превратил на какое-то время «Локомотив» из бронепоезда в «какую-то дрезину», но в решающий момент порядок вернулся и победил. Пожалуй, это справедливо, иначе пошатнулись бы основы миироздания: зачем скрупулёзно строить команду годами, накапливать коллективный опыт, усердно работать над психологией, если всё можно перевернуть за пару дней посреди плей-офф, встряхнув команду сменой тренера? Утрирую, конечно, но итоговая победа «Локомотива» всё-таки выглядит логичной, она как бы напоминает, что разум и хладнокровие в нашей жизни сильнее и, вероятно, важнее эмоций. Даже таких, как вчера у Сергея Звягина.

Исход этой серии – заслуженный триумф Игоря Никитина, который вместе со своим штабом в Ярославле проделал титаническую работу по выбиванию из игроков психологии лузеров. Многолетний костяк «Локомотива» в какой-то момент привык к тому, что им ничего серьёзного попросту не светит, но приход тренера с чемпионским характером Никитина изменил всё. Конечно же, не сразу, и даже ещё год назад его «Локомотив» был не готов выигрывать седьмой матч. Зато сейчас Ярославль вышел на решающую игру в Омске вовсе не как на лотерею. Нет, для «Локомотива» это был просто ещё один (третий) шанс довести работу до конца, а вот у игроков «Авангарда» — даже самых опытных – полматча тряслись руки. «Ястребы» явно думали, что они на пороге исторического камбэка, да ещё и при своих зрителях, и им это мешало. Ярославцы же работали на результат без лишних мыслей.

Сложно представить, сколько часов потратили Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич, чтобы сломать хребет предыдущей психологии «Локомотива». Сколько усилий они приложили, чтобы убедить Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Александра Елесина, Дениса Алексеева, Артура Каюмова, Георгия Иванова, Павла Красковского в том, что они могут быть лучшими, могут побеждать. Седьмая игра в Омске показала, что тренеры добились своего – этот матч играла команда с чемпионской психологией. Даже после упущенных 3-1 в серии, даже при чужих трибунах. И есть ощущение, что этому «Локомотиву» даже не придётся сейчас напоминать, что проход ЦСКА и «Авангарда» — это только половина пути к цели. Омский урок эта команда должна усвоить.

Игорь Никитин и игроки «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А что же «Авангард»? Для клуба, который проводил первый год с новым руководством, новым менеджментом и новым составом, «ястребы» выступили очень даже хорошо. И могли ещё лучше, стоило только занять первое место на Востоке. Уверен, «Авангард» прошёл бы и «Амур», и «Спартак», даже не прибегая к увольнению Кравца, потому что с этими командами «ястребы» справились бы и на тех настройках, которые позволили им провести отличный регулярный чемпионат.

Но уже во втором раунде подвернулся вот такой «Локомотив». Это не позволило «Авангарду» показать результат, значительно превосходящий ожидаемый, но в стратегическом плане такой расклад, возможно, сыграл на руку Омску. Ведь он привёл к управлению командой Сергея Звягина, который прямо сейчас выглядит как будущий главный тренер «ястребов».

Именно под руководством Звягина «Авангард» вернулся в серию как тактически, так и психологически. В максимально короткий срок, и это после второй омской игры, в которой «ястребы» выглядели попросту жалко во всех смыслах. Звягин показал себя и именно тренером, изменив рисунок, модель игры Омска, и психологом, успокоив и сплотив команду. И всё это, повторюсь, в такие короткие сроки, да ещё и против такого мощнейшего соперника.

Сергей Звягин Фото: hawk.ru

Понимаю, что этот результат достигнут Звягиным на коротком отрезке, а работа вдолгую – это совсем другое дело. Но тренер «Авангарда» немало говорил по ходу этой серии, что позволяло журналистам и болельщикам сделать определённые выводы о нём как о человеке и специалисте, о его жизненной и тренерской философии. И пока складывается ощущение, что у Звягина есть большие перспективы.

Впрочем, он ведь уже давно в «Авангарде» был не просто тренером вратарей. Звягин отвечал, например, за меньшинство, отчасти – за работу с защитниками, а ещё на нём – ещё во времена Хартли – был большой объём работы с видео. К тактике «ястребов», к нюансам игровой модели, к индивидуальным и командным «разборам полётов» Сергей Евгеньевич имел самое непосредственное отношение, так что не стоит удивляться тому, что он сумел сейчас сделать важные перестроения. Другое дело, что откровением стала харизма Звягина как главного тренера, харизма человека, способного объединить коллектив и заставить поверить в свои мысли, идеи и установки. Сам Звягин уже признался, что он и сам удивлён этому, но, вероятно, именно по ходу этой серии к нему пришло понимание, что он может заглянуть за рамки помощника, в которых он работает уже больше 10 лет.

Находка потенциального бриллианта у себя же в кармане – это главный итог сезона для «Авангарда». Внешний рынок тренеров пуст, так что в КХЛ набирает силу тенденция бережного, терпеливого отношения к людям этой профессии. И, честно говоря, после серии с «Локомотивом» особых альтернатив Звягину в Омске и не видно. При этом абсолютно нет ощущения, что он может повторить в «Авангарде» путь Рябыкина, которого называли лучшим учеником Хартли и идеальным продолжателем его традиций. Дмитрий Анатольевич обжёгся на коммуникативной части своей работы, не справился в плане общения с коллективом. У Звягина – опять же, по мнению, составленному в последние полторы недели – таких проблем и близко возникнуть не должно.

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