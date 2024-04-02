Иван вышел со второго периода и помог «Филадельфии» выбить «Вашингтон» с третьего места в дивизионе.

Федотов ярко ворвался в НХЛ! Привёл в восторг своего тренера и попал в историю в овертайме

«Филадельфия» и «Айлендерс» являются прямыми конкурентами за попадание в плей-офф на Востоке. Но дела в последнее время у команд идут не лучшим образом: «лётчики» проиграли четыре последние встречи и позволили «Вашингтону» выйти на третье место в Столичном дивизионе, а «островитяне» из последних 10 встреч выиграли лишь две.

Недавно «Филадельфия» получила усиление из-за океана – после завершения сезона в КХЛ в Америку приехал Иван Федотов. Российский вратарь расторг контракт с ЦСКА и отправился исполнять обязанности по контракту в НХЛ, который был заключён ещё два года назад. Однако, несмотря на четыре поражения «лётчиков» подряд, Джон Торторелла не спешил задействовать нового «джокера», оставив его в запасе, а с первых минут играть вышел Самуэль Эрссон.

Уже на пятой минуте хозяева открыли счёт после отличного броска Ноа Кейтса над плечом Семёна Варламова. На 13-й минуте гости перевернули матч за 18 секунд. Сначала «островитяне» накрыли соперника в чужой зоне, и Мэтт Мартин не самым сложным броском поразил ворота Эрссона, а затем Бо Хорват в контратаке великолепно попал в ближнюю девятку.

В перерыве Джон Торторелла всё же доверил место в воротах Федотову, который ярко ворвался в НХЛ в своём неожиданном дебюте.

Непонятно, замена голкипера вдохновила «Филадельфию» или нет, но уже через 43 секунды счёт вновь стал равным. А через несколько минут Федотову предстояло пройти первое серьёзное испытание на уровне НХЛ. Мэтью Барзал вывалился один на один с россиянином, но Иван играючи парировал угрозу, хоть и не сразу накрыв шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости нагружали Федотова весь период, нанеся 17 бросков в створ, и в концовке всё-таки смогли пробить его: Андерс Ли подставил клюшку под наброс Александра Романова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «островитяне» героически обороняли своё минимальное преимущество в счёте и почти выиграли встречу в основное время, но нет – Морган Фрост заковырял шайбу с пятака за 10 секунд до окончания третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А перед началом овертайма случился забавный курьёз – Федотов остался в тех же воротах в овертайме, видимо, не зная о том, что в НХЛ меняются воротами перед дополнительной пятиминуткой. Но Семён Варламов подсказал соотечественнику, что его место на противоположной стороне площадки.

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Овертайм долгим не получился: Брока Нельсона оставили на пятаке одного, и тот переиграл Ивана Федотова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Одно набранное очко позволило «Филадельфии» сместить «Вашингтон» с третьего места в Столичном дивизионе. А Иван Федотов в дебютном матче отразил 19 бросков из 21 и привёл в восторг требовательного Тортореллу. «Восхищён. Я поставил его в чертовски неудобное положение, а он стал единственным, кто играл во втором периоде», — отметил тренер.