Кросби повторил уникальный рекорд Гретцки! И помог разбить лидера НХЛ

Стал вторым игроком в истории, набиравшим в среднем по очку за матч в 19 сезонах.

У «Питтсбурга» остаются лишь очень небольшие шансы на попадание в плей-офф. Перед сегодняшним игровым днём отставание от второго места уайлд-кард составляло целых семь очков, а играть «пингвинам» предстояло с лидером регулярки, могучими «Рейнджерс». К тому же у «Питтсбурга» приболели несколько игроков, и пришлось в срочном порядке вносить изменения в состав.

И что в такой ситуации сделал Сидни Кросби? Взвалил команду на свои натруженные 36-летние плечи и в очередной раз вписал своё имя в историю НХЛ!

В первой же смене «Питтсбург» подловил на ошибке Джейкоба Трубу – капитана «Рейнджерс», который вернулся в состав после травмы. Райлли Смит перехватил у него шайбу в чужой зоне, Кросби бросил по воротам, Брайан Раст сыграл на добивании, и «Питтсбург» открыл счёт на 18-й секунде. «Это большая ошибка, которая стоила нам важной пропущенной шайбы. Такого быть не должно. Это только моя вина», — сказал после игры Труба, который закончил матч с показателем полезности «-3».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря этой передаче Кросби продлил свою результативную серию до пяти матчей, но на этом и не думал останавливаться. В середине периода он уже сам прошил Игоря Шестёркина, подставив клюшку под наброс Жозефа, и «Питтсбург» повёл 2:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором, не самом событийном периоде, противостояние Шестёркина и Кросби вышло из ворот, когда российский голкипер за лицевой линией толкнул капитана «Питтсбурга». «Думаю, он просто пытался войти в матч. Мы вели в счёте, а у него было мало работы во втором периоде, мы мало бросали. Думаю, он старался помочь, вывести на эмоции. У меня на этой арене уже бывали столкновения с вратарями, так что я старался вынести из них урок и думать только об игре. Мы просто боролись, не думаю, что тут было что-то ещё. Такое нечасто увидишь, но это всё просто часть игры», — отметил Кросби.

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Счёт 0:2 держался до середины третьего периода, когда Уилл Кайлли и всё тот же Труба не смогли удержать шайбу на чужой синей линии, и Эмиль Бемстрём улетел на рандеву с вратарём и заставил Шестёркина капитулировать в третий раз за матч.

«Рейнджерс» всё-таки обозначили сопротивление и смогли отыграть две шайбы усилиями Каапо Какко и Джека Рословича, но включились в игру слишком поздно. Едва Шестёркин отправился на скамейку на последних минутах, сменившись на шестого полевого, Раст оформил дубль. На последней минуте Кросби также поразил пустые ворота и набрал 82-е очко в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, Кросби гарантировал 19-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем один балл за игру (или более). Эта серия продолжается с начала его карьеры. Он стал вторым игроком в истории после Уэйна Гретцки, который 19 раз набирал не менее очка в среднем за игру в НХЛ. Уникальное, легендарное достижение!

«Он – невероятный игрок и человек. Он пашет каждый день, понятно, за счёт чего ему удаётся так хорошо играть столько времени», — отметил Раст.

«Конечно, я не хотел об этом говорить, потому что понимал, что подбираюсь к этому достижению. Всегда круто, когда оказываешься в такой компании», — сказал Кросби, которого признали первой звездой матча. «Питтсбург» сократил отставание от зоны плей-офф до пяти очков и продолжает цепляться за свои шансы.