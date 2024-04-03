Страсти по Гатиятулину. Похоже, «Ак Барс» увёл у «Сибири» главного тренера

Новосибирцы, кажется, забыли, что устные договорённости никакой правовой силы не имеют. А в Казани просто решают свои проблемы.

Как гром среди ясного неба несколько часов назад грянула новость о том, что Анвар Гатиятулин в ближайшее время возглавит казанский «Ак Барс». И чтобы не потеряться в чрезмерном изобилии новостей, инсайдов, а после и вероятных претензий, давайте начнём с самого начала и восстановим хронологию событий.

Анвар Гатиятулин выбрал Казань Анвар Гатиятулин согласился возглавить «Ак Барс», несмотря на договорённость с «Сибирью»

Какие варианты были у Анвара Гатиятулина на следующий сезон?

Во-первых, Анвара Рафаиловича звал помощником новоиспечённый главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв. Но, видимо, гештальт работы помощником Гатиятулин для себя закрыл после работы в СКА и сборной России.

И главным, конечно же, был вариант с «Сибирью», которая даже официально объявила, что «достигнута договорённость о подписании контракта». Формулировка для официального пресс-релиза слегка эксцентрична, но как есть, так есть.

Далее на авансцену выходит «Ак Барс», который сначала упустил Воробьёва, а потом не дождался Кудашова, который продлил контракт с московским «Динамо». И тут появился вариант с Гатиятулиным, который договорился с «Сибирью» на словах, но подпись нигде не ставил.

Теперь же рассмотрим ситуацию с трёх сторон: «Ак Барса», «Сибири» и самого Гатиятулина.

Что же «Ак Барс»? Как уже было сказано, казанцы упустили два потенциально самых ценных варианта для себя и перешли к кандидатуре экс-тренера «Трактора». Зачем «Ак Барсу» именно Анвар Рафаилович? Во-первых, стиль игры, проповедуемый командами Гатиятулина, как две капли воды схож со стилем, которого придерживался Билялетдинов. Менять философию казанцы не собираются, но это уже их дело. Второй вопрос, который вертится на языке у обывателей: зачем гранду КХЛ тренер, который был уволен в начале сезона из команды ниже классом (по крайней мере, по регалиям)? Не мы такие – жизнь такая, сказали бы классики и закрыли этот вопрос. Но если вникнуть более детально, то, посмотрев на рынок свободных агентов, там можно увидеть… ничего.

Действительно, с ценными кадрами настоящая проблема, поэтому из теоретических вариантов остаются лишь Дмитрий Квартальнов и, в теории, Андрей Скабелка. Но в Казани посчитали, что туда-сюда может ходить только Зинэтула Хайдярович, поэтому Квартальнова в Казани мы не увидим. Третий вопрос больше походит на морально-этический: а почему команда не уважает договорённость с другим клубом? Ответ будет таков – как Казань это должно волновать? Не они же договаривались.

У Анвара Гатиятулина была договорённость с «Сибирью» «Сибирь» объявила о договорённости с Гатиятулиным о назначении на пост главного тренера

Что же со славной командой на берегу Оби? Для чего новосибирский клуб объявляет не о подписании контракта, а о договорённости? Официальное объявление не могло подождать? Здесь сразу же напрашивается вариант, что «Сибирь» банально решила подстраховаться, взяв в заложники совесть Гатиятулина. Бравировать аргументами в области права у «Сибири» нет ни единого шанса, а вот в области морально-этических норм и мужских договорённостей — есть. Но нужно ли это делать? Первый блин у нового руководства под присмотром губернатора вышел комом.

Перейдём к Гатиятулину. Что побудило Анвара Рафаиловича нарушить устные договорённости с «Сибирью»? Скорее всего, амбиции, потому что, вероятно, это последний шанс на работу в топ-клубе главным тренером. Как оценивать поступок по отношению к Новосибирску? Поступок далеко не самый однозначный, и порцию критики Гатиятулин поймает, а когда приедет с «Ак Барсом» в Новосибирск, то услышит в свою сторону негодующий гул нового новосибирского стадиона.

Нужно ли обрушиваться на Гатиятулина с тонной гнева? Дело ваше, конечно, однако есть сомнения, что эта ситуация нова или как-то уникальна для нашего хоккея. Весь сыр-бор основан исключительно на том, что клуб официально объявил о договорённости. Всё. Не было бы её, удивило бы кого-нибудь, что тренер между «Сибирью» и «Ак Барсом» выбрал Казань? Вряд ли.