«Назначу конвоиров и расстреляем». Яркий Разин — о глупом удалении игрока «Магнитки»

Во втором матче «Автомобилист» смог сравнять счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом». Ключевым моментом игры стало глупое удаление Максима Мухаметова, который во втором периоде при счёте 1:1 получил большой штраф за удар в голову Сергея Широкова. Для капитана екатеринбуржцев матч на этом был завершён, но партнёры за него отомстили, забросив две шайбы в пятиминутном большинстве, и в итоге довели дело до победы.

«Назначу конвоиров и расстреляем его. Делать нечего — раз обещал убить, придётся убить»

На пресс-конференции главный тренер «Магнитки» Андрей Разин, как всегда, жёг словом. После предыдущего матча он шутил, что убил бы вратаря Илью Набокова, если бы его попытки забить гол привели к поражению. Сегодня Разин – тоже в шутку, естественно – пообещал расстрелять Мухаметова.

— Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее. В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Всё начинается заново.

— Почему Юрову даётся мало времени в большинстве?

— Согласен, не забиваем — но если взять первый гол «Автомобилиста», там рикошет. У нас нет таких удачных отскоков, как в этом эпизоде. Где-то по воротам не попадаем, где-то вратарь шнурком отобьёт. По Юрову — у нас и Гребёнкина нет в большинстве, у нас и Яковлев достоин, и Орехов, и Коробкин достоин, Пашка Акользин может вратаря закрыть на пятака. К сожалению, всех мы поставить не можем, выбор делался в пользу тех ребят, которые играли, но не получилось. Будем над этим работать.

— «Автомобилист» лучше двигался после первой игры?

— Они начали более активно сегодня, мы были готовы к этому, я считаю, хорошо проходили среднюю зону. Единственное — опять же удаления, а так моменты были. Повторюсь: мы играли лучше, чем первую игру, лучше не «Автомобилиста», а самих себя, у нас было намного больше моментов.

— Довольны ли игрой в равных составах?

— Ещё раз повторю: в равных составах мы переигрывали соперника. Если все эти просмотры, затягивания игры… Современные технологии идут вперёд — взять вот футбол, судья с часами там бегает по полю: мячик пересёк линию — у него часы звенят, гол. Почему у нас судьям нельзя эти часики повесить? У нас скорости большие, лайнсмены многие моменты не успевают, с положением «вне игры». Им рекомендовали: если 50/50, игра продолжается в пользу атаки, если гол, то у пропустившей команды есть возможность взять запрос.

Я считаю, что это очень несправедливый момент: во втором периоде можно сделать наложение смен. То же вбрасывание, заканчивающееся броском, не возьмёшь ты это «вне игры». Мы один раз играли с одной командой — в одном периоде пять раз не зафиксировали «вне игры». Почему людям не сказать там в уши: раз — игра останавливается, быстро вбрасывание. Удаления те же — почему военная комната не увидит та же, посмотрели быстро — игра идёт. В теннисе всё тоже очень быстро, там современные технологии вошли в вид спорта, стало намного быстрее. Давайте использовать современные технологии, игра ломается, это можно исправить. Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется (смеётся).

— Вы говорили, что «убили» бы Набокова. Какова судьба Мухаметова после удаления?

— Сейчас назначу пятерых конвоиров и расстреляем его. Делать больше нечего — раз обещал убить за такие вещи, придётся убить (смеётся). Ну что вам ответить? Пошутил и пошутил, но я не могу настроить голову хоккеиста, сказать ему «не удаляйся». Каждый хоккеист отвечает за свои действия, я не знаю, что у него было в голове, когда он такой поступок совершил. Никто его казнить не собирается, что ж теперь.

— Есть ли у Карпова шанс вернуться в состав?

— Посмотрим, он эти дни усиленно тренировался. Конечно, если взять игры со «Спартаком» и эти, они совсем разные. «Спартак» по скоростям был на голову выше, Максиму приходилось тяжелее, здесь скорости не такие, поэтому мастерство Макса нам нужно, посмотрим, в какой он форме, примем решение.

Материалы по теме «Ещё легко отделался». Вайсфельд оценил большой штраф Мухаметова на Широкове

«Был прогресс у команды. В первой игре выпали из игрового ритма»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил прогресс у своей команды, которая сегодня нащупала ритм после долгой паузы между раундами, и объяснил отсутствие в составе ведущего центрального Кёртиса Валка.

— Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне. Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника. Здорово, что реализовали пятиминутное удаление. Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это.

— Было ли ощущение, что стало больше лёгкости в действиях команды?

— Да, был прогресс у команды. Первая игра была не то что медленной, но закрепощённой, выпали из игрового ритма. Тяжело было нам, не скрою, очень быстрый соперник, мобильные нападающие, нам приходилось нелегко.

— Есть ли ощущение, что надо прекращать удаляться?

— Ребята в основном играют в меньшинстве одни и те же, на них нагрузка выпадает, надо играть дисциплинированно. Эти удаления ненужные, на ровном месте, несвойственны для плей-офф, надо их убрать.

— Что с Кёртисом Валком?

— Поберегли его, попала шайба в первой игре, вы видели. Надеюсь, будет готов к следующему матчу.