Неудержимые! Суперветераны тащат «Питтсбург» в плей-офф, хотя команду уже списали

В конце марта даже самые оптимистичные болельщики «Питтсбурга» сдались. На дедлайне «пингвины» обменяли в «Каролину» своего лучшего снайпера Джейка Гюнцеля, который не собирался подписывать новый контракт с командой, которую ожидала неизбежная перестройка. Компенсация, которую получил Кайл Дубас, фанатам показалась недостаточной: несмотря на то что «Питтсбург» пополнил Майкл Бантинг, «пингвины» не получили кого-то из ведущих проспектов «Каролины» или пика первого раунда.

По продвинутой статистике «Питтсбург» весь сезон был в порядке, но это никак команде не помогало. Бо́льшую часть сезона «пингвины» имели больше поражений, чем побед, а главный тренер Майк Салливан становился самым ненавидимым человеком среди спортивных болельщиков города. После победы над лидировавшим на Западе «Ванкувером» в конце февраля «Питтсбург» выиграл лишь три из следующих 13 игр. Сидни Кросби на этом отрезке забил лишь один раз (1+6) и заработал чудовищные «-13» в полезность, у Евгения Малкина дела были немногим лучше: 3+5 и «-4». Математические модели отводили «Питтсбургу» лишь 5% на попадание в плей-офф.

Сидни Кросби Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

24 марта «Питтсбург» вёл в Денвере 4:0 к концу второго периода, но «Колорадо» отыгрался и победил в овертайме. Казалось, это последняя соломинка, которая сломает хребтину питтсбургской птичке, но после этого «пингвины» внезапно для всех научились летать. Из следующих семи игр «Питтсбург» выиграл шесть, набрал 13 очков из 14 и снова ворвался в зону плей-офф. Битва за восьмёрку будет невероятно трудной, и ничего «Питтсбургу» не гарантировано — но сам шанс возрождения команды и уже непонятно какого по счёту приступа молодости от Большого Трио «Питтсбурга» заслуживает обсуждения.

На отрезке в семь игр «Питтсбург» забросил 30 шайб: Кросби и Малкин забросили по шесть. Каждый из них успел отметиться несколькими дублями на этом отрезке: Сид отличился против «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», Джино — против «Коламбуса», тех же «Дэвилз» и «Тампы». На последнем матче присутствовали родители Малкина, слёзы которых и попали в кадр. Не отстаёт и другой член «большого трио» Крис Летанг, который на этом отрезке набрал 1+7. Наблюдатели отмечают, что переход Бантинга освежил игру Малкина: самые горячие головы призывали даже выкупить контракт русского центра после этого сезона, однако форвард, который специализируется на «грязных» голах, вдохнул новую жизнь во всю команду.

Эстетики в голах суперветеранов не так много: Кросби дважды забил в пустые ворота, у Малкина сразу три шайбы после подставлений и подправлений, ещё парочка голов пришли с пятака. С другой стороны, не каждому дано быть Овечкиным и к 38 сохранить свой стиль и почти совершенное здоровье на диете из «Читоса»: Джо Павелски до сих пор держит звёздный уровень за счёт того, что тренирует «грязные» голы с пятака. Игра лидеров «Питтсбурга» тоже сместилась в сторону эффективности. Кстати, родители Малкина посетили уже не первую игру «пингвинов» — и именно с этим совпало начало удачной серии команды. Совпадение ли?

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Другой герой пингвиньего взлёта играет в воротах. Алекс Неделькович в укороченном ковидном сезоне вошёл в число претендентов на «Колдер», сильно начал в «Детройте» после обмена. Потом его карьера полетела в тартарары, и Алекс доигрался до ссылки в АХЛ. Тем не менее «Питтсбург» дал бывшему вратарю американской молодёжки ещё один шанс, подписав в роли бэкапа — и Неделькович справлялся с этой ролью успешно, особенно на фоне общего падения вратарской статистики в лиге.

Прямо сейчас Неделькович отобрал место первого вратаря у Тристана Джерри. Игра Алекса была ключевым фактором успеха в матче с «Каролиной» (4:1), который и дал старт успешной серии — там Неделькович отразил 38 бросков «ураганов», привычно навалившихся на ворота всеми силами. После этого Алекс места в воротах уже не уступал: у него на этом отрезке 92,7% отражённых бросков. Здесь можно провести параллель между старыми заклятыми друзьями: успешная игра «Вашингтона» тоже во многом была связана с удачной игрой бэкапа Чарли Линдгрена, который затмил своего более статусного и высокооплачиваемого коллегу.

Алекс Неделькович и Сидни Кросби Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

«Питтсбургу» не мешают даже травмы: вне игры прямо сейчас остаются энерджайзер из четвёртого звена Ноэль Аччари, с декабря не играет один из основных игроков меньшинства Мэтт Ньето, несколько матчей пропустил важный домосед Райан Грейвз. Однако в основу заходят люди из фарм-клуба и доказывают свою состоятельность. Кроме того, стали отличаться люди из нижних звеньев: в прошлом году «Питтсбург» во многом подвела именно третья тройка, а сейчас ребята типа Дрю О’Коннора (который уже заработал место в топ-6) и Валттери Пуустинена решают исход матчей.

«Питтсбург» верит в себя. В этом сезоне я ещё не наблюдал такой уверенности в раздевалке, как после победы в Вашингтоне. У победителей не чувствовалось бахвальства и задранных носов, но были концентрация и сфокусированность. Всё это поражает: «Питтсбург» разочаровывал весь сезон, любой, кто скажет вам, что ожидал такого победного отрезка, лжёт. Та игра в Денвере, которая могла бы сломать команду, стала ключевой: «пингвины» выглядели лучше весь матч, и я уверен, что в этот момент парни осознали, что могут играть против кого угодно», — пишет журналист The Athletic Джощ Йохи.

Впрочем, «Питтсбургу» ещё ничего не гарантировано. В гонке за два места остаются пять клубов — и пусть эта гонка скорее напоминает странный забег хромых, здесь возможно всё. Даже коллапсировавшая буквально в один момент «Филадельфия» имеет достаточно комфортный календарь в концовке и должна цеплять свои очки. Кроме того, большинство конкурентов за путёвку играют друг с другом в последних матчах регулярки. «Питтсбург» впереди ждут матчи с «Детройтом» и «Айлендерс», сами «краснокрылые» ещё успеют сыграть с «Вашингтоном». Да и совсем недавно «Вашингтон» выдал похожую серию, после которой последовал новый спад.

Впрочем, даже если у «Питтсбурга» не получится финальный забег, то это покажет кое-что другое. «Пингвины» были серыми весь этот сезон, да и бо́льшую часть прошлого чемпионата. Концовка показывает, что команда всё-таки живёт, а парни без звёздного имени готовы сделать шаг вперёд. Это хороший знак для будущего, где однажды не будет ни Кросби, ни Малкина, ни Летанга.