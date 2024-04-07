Побоище в США заставило вспомнить о Хартли. В 2014-м в НХЛ закатили грандиозный скандал

За свои действия Джон Торторелла получил длительную дисквалификацию, а будущий чемпион КХЛ не мог понять, что от него хотят.

Несколько дней назад «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» оригинальным образом начали матч регулярного чемпионата НХЛ, развязав массовую драку на второй секунде первого периода, по итогам которой по четыре человека от каждой команды получили удаления до конца встречи. Спустя пять минут состоялась вторая серия кулачного противостояния, а по итогу стартовой двадцатиминутки главные арбитры выписали 162 минуты штрафа в одном периоде.

Подобного количества штрафного времени за один период североамериканская лига не видела с января 2014 года, когда в НХЛ закатили один из самых памятных скандалов за всё время существования организации. В январе 2014-го «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс» выдали период со 188 минутами штрафа. Накал страстей был настолько высок, что тогдашний главный тренер «косаток» Джон Торторелла пытался прорваться в раздевалку «огоньков», которых в те времена тренировал не кто иной, как будущий обладатель Кубка Гагарина Боб Хартли.

19 января 2014 года «Ванкувер» принимал «Калгари» на льду «Роджерс-Арены». Не хватавшие звёзд с неба команды синхронно подошли к очному противостоянию с пяти поражениями в последних шести матчах регулярного чемпионата сезона-2013/2014. На стартовое вбрасывание два североамериканских тренера выпустили специалистов узко направленного профиля. На льду оказались четвёртые пятёрки, которые спустя две секунды после ввода шайбы в игру приступили к выяснению отношений.

Со стороны домашней команды в бой ввязались защитники Кевин Биекса и Джейсон Гаррисон, а также три форварда – Том Сестито, Дэйл Уис и Келлан Лейн. У гостей в драки бросились защитники Ладислав Шмид и Крис Батлер, а также форварды Кевин Уэстгарт, Блэйр Джонс и Брайан Макгрэттен. В итоге все 10 хоккеистов получили большие и дисциплинарные штрафы, а восемь из них оказались удалены до конца игры.

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Как и в случае с массовой дракой на старте матча между «Рейнджерс» и «Дэвилз», у разборки 10-летней давности была очевидная причина. За несколько недель до повторной встречи нападающий «Калгари» Макгрэттен на третьей минуте первого периода за гранью дозволенного сыграл против защитника «Ванкувера» Эндрю Альбертса. Макгрэттан был удалён до конца встречи, тогда как Альбертс получил сотрясение, которое поставило крест на его карьере.

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Для американского защитника тот матч стал последним в профессиональном спорте. В возрасте 32 лет Эндрю был вынужден повесить коньки на гвоздь, а на протяжении следующего года боролся с головной болью, которая никак не отпускала его с момента пропущенного рокового силового приёма.

«Даже в самых жутких кошмарах я не мог представить, что буду так мучиться на протяжении 14 месяцев. Сейчас физически я чувствую себя нормально. Но это было тяжёлое время. Лишь последний месяц чувствую некоторое облегчение, головные боли уже не так мучат меня впервые более чем за год. Самое обидное, что НХЛ совсем иначе относится к таким игрокам, как я. Хочу сказать лишь это», — говорил бывший защитник «Ванкувера» в интервью Sportsnet в 2015-м.

Неудивительно, что спустя две недели после того самого матча команды начали выяснять отношения в формате «пять на пять». Однако непосредственно на массовой драке хоккеистов история и не думала заканчиваться. У главного тренера «Кэнакс» Тортореллы накопились серьёзные вопросы к коллеге Хартли, которые он решил выяснить в перерыве матча. Американский тренер пытался прорваться в раздевалку соперника, чтобы решить все проблемы с Хартли и его тренерским штабом.

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Тренерской драки не случилось, а вот длительной дисквалификации за свои действия Джон не избежал. НХЛ наложила на главного тренера «Ванкувера» необычную 15-дневную дисквалификацию, которую в лиге объяснили следующим образом.

«Действия мистера Тортореллы, пытавшегося ворваться в раздевалку «Калгари», были опасными и постыдными для лиги. Тренеры в НХЛ должны отдавать себе отчёт в том, что в любой ситуации должны держать себя в рамках и подавать пример игрокам, а мистер Торторелла вёл себя безответственно.

Мы также считаем мистера Хартли ответственным за то, что правый крайний «Калгари» Кевин Уэстгарт вышел на стартовое вбрасывание и попытался устроить предварительно оговорённую драку с соперником, который не желал этого – защитником «Ванкувера» Кевином Биексой», – сказал вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.

На главного тренера «Калгари» Хартли был наложен штраф в $ 25 тыс. Хотя сразу после завершения встречи Боб на послематчевой пресс-конференции говорил, что не понимает причин подобного поведения оппонента.

«Почему я выпустил четвёртую тройку на стартовое вбрасывание? Эти ребята – хорошие игроки, в последней игре на счету их звена была заброшенная шайба. Насколько мне известно, в этой игре «Ванкувер» был хозяином площадки и имел возможность решить, кто у них выйдет на лёд. Они решили так, как решили.

Поведение Тортореллы? Да, в перерыве он оказался поблизости. Я не понял, чего он хотел, и просто ушел. Мне не нужны дисквалификации или штрафы. Просто непонятная ситуация», — утверждал Хартли.

Во «Флэймз» Хартли отработал ещё два сезона, после чего возглавил сборную Латвии, а затем приехал в «Авангард» и выиграл первый в истории клуба Кубок Гагарина. Омский клуб на данный момент остаётся последним местом работы в тренерской карьере Хартли, хотя то и дело возникает информация об интересе к Бобу со стороны различных команд. Но сам канадец несколько раз говорил, что возвращаться к работе не планирует. Торторелла же и сейчас продолжает работать в НХЛ, возглавляя «Филадельфию Флайерз», с которой он пытается прорваться в розыгрыш Кубка Стэнли.