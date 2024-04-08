«Металлург» повёл в полуфинале КХЛ, и Андрей Разин уверен, что его команда это заслужила.

Ещё один габаритный новичок СКА, исторические рекорды в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 7 апреля 2024 года.

Брэди Ткачук установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам в одном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

В этой встрече нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук отметился редким статистическим достижением, выполнив 16 силовых приёмов. Американский форвард провёл на льду чуть больше 20 минут (20.06), за которые успел совершить такое количество хитов. Как сообщает Sportsnet Stats, сегодня Ткачук установил новый рекорд североамериканской лиги по силовым приёмам в одном матче.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «-1» и 130 минутах штрафного времени.

Впервые за 31 год в регулярном сезоне НХЛ три игрока набрали 130+ очков

По итогам сегодняшнего игрового дня в НХЛ трое нападающих достигли отметки в 130 набранных очков в текущем сезоне.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 130 (31+99) очков в текущем сезоне.

Всего в истории НХЛ было лишь шесть сезонов, в которых как минимум трое игроков добирались до 130 очков. Последний раз такое произошло в сезоне-1992/1993, когда сразу шесть хоккеистов набрали минимум 130 очков.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона со 136 (43+93) очками. Второе место занимает капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, на счету которого 131 (48+83) очко. Замыкает тройку бомбардиров нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 130 (31+99) очков в текущем сезоне.

Нападающий «Лады» Остап Сафин перейдёт в СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Лады» Остап Сафин перейдёт в СКА. 25-летний форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне Сафин провёл 67 матчей, в которых набрал 36 очков — забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету форварда пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов в АХЛ. В сезоне-2022/2023 он вернулся в Чехию, где провёл в «Спарте» 41 матч и набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+4».

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в третьем матче и вновь вышел вперёд в серии

В Екатеринбурге завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робин Пресс, Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон. Ассистентами выступили Роман Канцеров, Данила Юров, Алексей Маклюков, Павел Акользин и Максим Карпов.

У екатеринбуржцев авторами голов стали Степан Хрипунов и Данил Романцев. Голевые передачи на свой счёт записали Алексей Бывальцев, Андрей Обидин, Стефан Да Коста и Никита Трямкин.

После сегодняшней победы подопечные Андрея Разина повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Екатеринбурге 9 апреля.

Разин — о победе над «Автомобилистом»: заслуженно победили, создали больше моментов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом», в котором его команда выиграла со счётом 3:2 ОТ.

— Считаю, что мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов. Всё могло перевернуться голом в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забивать, был стопроцентный момент, не реализовал. Двигаемся дальше.

— Карпов сегодня дал энергии четвёртому звену. Его мотивировала отправка в запас?

— Максим — мастеровитый игрок, серия с «Автомобилистом» не такая быстрая и динамичная, как мы пережили со «Спартаком», скорости были запредельные. Здесь команда более мастеровитая, Макс влился в эти скорости.

— Казалось, что гол в концовке ударит по морали команды. Что сказали в раздевалке?

— У нас были уже такие ситуации, в шестой игре серии с «Амуром», когда пропустили в концовке и выиграли в овертайме. Ребята знают всё, что делать, особо ничего не говорил.

«СКА-1946» обыграл «Белых Медведей» и находится в шаге от выхода в финал МХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор» прошёл четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3.

Двумя результативными передачами отметился нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. Нападающий петербургского клуба Даниил Лазутин стал автором гола и двух результативных передач. За «Белых Медведей» голами отметились Степан Горбунов, Никита Телегин и Ярослав Яппаров. Отметим, что в середине второго периода гости вели со счётом 4:1, однако хозяева смогли сократить отставание в счёте до минимума, но на большее челябинцев не хватило.

Таким образом, «СКА-1946» повёл в серии со счётом 3-1 и находится в одной победе от выхода в финал МХЛ.

«Двух столиц не хватает для масштаба зрелища». Светлов — о полуфиналах Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что с вылетом столичных команд упала зрелищность плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— В целом полуфиналы радуют?

— Будет интересно узнать у телевидения их рейтинги. Всё-таки в нашей стране в хоккее самыми принципиальными были матчи клубов из глубинки со столичными командами. Условно, игры «Трактор» — «Динамо», «Магнитка» — ЦСКА или «Автомобилист» — СКА обсуждались всеми, вызывали максимальный интерес.

Да, в этом плей-офф много интриги, это плюс. Но всё-таки двух столиц для масштаба зрелища как-то не хватает — и это минус. Сужу по своим знакомым, которые на первых этапах плей-офф всё время меня спрашивали, почему так быстро вылетели ЦСКА с «Динамо» и как «Автомобилист» смог пройти СКА.