«Так и не понял, куда пропали эмоции». Реакция тренера «Трактора» на 0-4 в полуфинале КХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор» закончился четвёртый матч серии третьего раунда Кубка Гагарина — 2024 между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда Игоря Никитина. Итоговый счёт в серии — 4-0 в пользу ярославской команды. Соперником «Локомотива» в финале станет победитель пары «Автомобилист» — «Металлург». Сейчас счёт в серии — 2-1 в пользу магнитогорцев.

«Локомотив» стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Впервые за 15 лет и второй раз в своей истории железнодорожники сыграют в финале плей-офф КХЛ. Предыдущий раз такое случалось в сезоне-2008/2009, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.

«Трактор» же стал бронзовым призёром КХЛ, но не бронзовым призёром чемпионата России. Бронзовый комплект чемпионата страны получит проигравший в паре «Автомобилиста» и «Металлурга».Через несколько десятков минут после завершения встречи в Челябинске итоги серии подвели главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин и его коллега из «Трактора» Алексей Заварухин.

«Понимали, что и для чего делает Челябинск»

«Слова благодарности сопернику. Прошли определённую проверку. Болельщики, которые были с нами и дома, и здесь, поддерживая нас. Конечно, хочу поздравить парней, сделали хороший шаг, готовимся дальше», — выступил Никитин со вступительным словом прежде, чем начать отвечать на вопросы журналистов.

— Почему полуфинальная серия плей-офф КХЛ сложилась для вас намного легче, чем предыдущее противостояние?

— Не скажу, что давно в хоккее, но иногда такие триггерные точки влияют на ход серии — как в одну сторону, так и в другую. К этому должна быть готова команда. Думаю, что мы после психологической закалки в серии с Омском оказались готовы к этим точкам и воспользовались ими.

— В третьем периоде ваши игроки уже экономили силы?

— Точно не экономили. Просто психология никуда не денется. Не скажу, что мы доигрывали матч, но я понимаю парней, многие из которых вообще здесь играли первый раз, а это нужно проходить на практике. Хорошо, что есть ребята, которые знают и умеют играть в таких ситуациях. Для того и есть команда – взрослые игроки должны помогать молодёжи.

— Можно ли назвать сегодняшний матч самым лёгким для «Локомотива» в этой серии?

— Однозначно нет. Думаю, что статистика покажет, что мы провели не очень хороший матч. То, что мы сегодня хорошо сделали, так это заблокировали очень много бросков соперника. А это тоже очень важный компонент, который влияет на результат, как и забитые голы. Поэтому нет. Это совершенно не отражает. Нужно отдать уважение «Трактору». Они очень солидно провели игру в плане того, что доставили очень много проблем нам. Но я ещё раз вернусь к тому, что это опыт, который мы проходим.

— Вера в воспитанников клуба, которые добивались успеха ещё в МХЛ, даёт свои плоды?

— У кого нет прошлого, у того нет будущего. У тебя должен быть фундамент, а Челябинск и Ярославль как раз этим и отличаются. Я помню, как, ещё когда работал в сборной, был какой-то чемпионат мира, мы насчитали 11 воспитанников «Трактора» в сборной России. Поэтому Ярославль и Челябинск здесь сопоставимы. Это здорово. Фундамент обязательно должен быть.

— С кем предпочтительнее сыграть в финале Кубка Гагарина?

— Соперников точно не выбирают. Ни за кого не собираемся переживать. Честно говоря, знаю, какой там счёт и как развивается серия, но игры не смотрел.

— Директор «Авангарда» в своём интервью сказал, что омская команда в четвертьфинале плей-офф играла против сверхлюдей?

— Пусть по-разному нас называют. Нам главное двигаться по этой лестнице. Слава богу, мы уже не стесняемся и не стараемся никому понравиться. У ребят появилась своя идентичность, а для мужчины это очень важно.

— За счёт чего так ровно провели всю серию?

— Я уже говорил, что мы получили определённый заряд уверенности после серии с «Авангардом», а «Трактор», наоборот, очень много отдыхал. Поэтому здесь сложилось так. Опять же мы отталкиваемся от самих себя. Предыдущие соперники очень много дали нам как команде.

— Вокруг Шалунова был большой информационный шум после эпизода с Фукале – специально оградили его от внимания прессы в ходе серии?

— Честно говоря, мы понимали и объяснили ребятам, что делает Челябинск и для чего именно это делается. Это такой же психологический тест, через который нужно проходить. Макс и команда прошли его.

— Почему тройки, указанные в стартовом протоколе матча, не совпадают с фактической реальностью?

— Здесь нет большого секрета. У соперника были центральные, которые неудобны для наших центров. Поэтому по возможности старались не то что подстроиться, но нейтрализовать эту ситуацию. А состав у нас менялся каждый матч, поэтому так тоже получалось.

«Нам не хватило нахождения Фукале на льду. Для нас он ключевой игрок»

«Скажем так, попали на хорошо организованную команду и не смогли взломать их оборону, не смогли пробить вратаря, хотя в сегодняшней игре создали очень много моментов, где нужно было просто забить гол. Не получилось», — высказался Заварухин о причинах сухого поражения в последнем матче серии.

— Не было ли идеи поменять сочетания звеньев?

— Давайте так – это моё тренерское дело. Это ваше мнение, а я на площадке, я так вижу, и я так творю.

— Стало ли обидное поражение во втором матче ключевым моментом всей серии?

— Да, вторая игра была немного ключевой. В ней мы хорошо играли и сравняли счёт. Конечно, пропустили быстрый гол в овертайме, но на моменте не понравилось то, как мы вышли на третий матч. Так и не понял, почему это произошло, почему не хватило эмоций. Свои выводы мы уже сделали. Сейчас надо всё переварить и проанализировать.

Соглашусь, что вторая игра была ключевой, но и первую тоже никто не отменял. При счёте 1:2 мы потеряли вратаря и психологически сломались, хотя мы солидная команда и должны были играть в свой хоккей, несмотря на травму. В плей-офф попали в четвёрку сильнейших команд, но не хотели на этом останавливаться. Мы по силам могли сыграть с «Локомотивом», но нас переиграли.

— Почему пропала реализация, которая была козырем команды в сериях с «Салаватом» и московским «Динамо»?

— Ещё раз скажу, что не хватило эмоций. Не знаю почему. Но эмоций на площадке и этого задора с начала третьей игры не хватало. Не скажу, что умерла скамейка, но по движению соперник опережал нас на доли секунды, и вот этого момента нам и не хватило. Согласен, что не было реализации. Мы не забили сегодня, хотя создали много моментов. Но там тоже сильная команда, достойная. Мы не играли в откат, старались забить, но не повезло.

— Можно ли сейчас раскрыть секрет и рассказать, как готовился «Трактор» в большой перерыв между сериями второго и третьего раундов?

— Давайте не будем делать сейчас анализ по горячим следам. Команда готовилась стандартно, у нас не было ничего сверхъестественного. И в зал ходили, и старались поиграть «пять на пять», чтобы был игровой ритм. Но первая игра показала, что стартовые 10 минут играли хорошо, а потом подрасслабились. Может быть, выплеснули все эмоции в первые минуты, а дальше их и не хватило. Пропустили нелепые голы, которые выбили нас из колеи, ну и плюс вратарь.

— Какой урок можно вынести из серии?

— Любой отрицательный результат уходит в опыт. Я не скажу, что хватило или не хватило опыта. Так нельзя говорить, потому что на площадке играют хоккеисты, а мы только направляем их. Не скажу, что ребята не старались. Они сыграли так, как они умеют. Конечно, в тех моментах, когда даже сегодня пропускали голы, мы сыграли неправильно. Акцент на это делали. Ребята знают наши требования. Но это хоккей. Не ошибается тот, кто не играет в хоккей.

— Травма Фукале – решающий момент серии?

— Сергей Мыльников играл достойно и оставлял нас в игре, даже сегодня на старте игры. Единственный момент – вот этого задора, вот этого нахождения Зака именно на льду… Он всегда находился с нами, он приходил на тренировки и сейчас в раздевалке, но нахождения на льду немного не хватило. Для нас он ключевой игрок.

— Сейчас-то уже можно сказать, насколько серьёзна травма Зака?

— Это не ко мне. Всё равно это тайна за семью печатями.

— Какая была установка сегодня на третий период?

— Задача была — забить быстрый гол. Если бы забросили шайбу, было бы чуть проще. Конечно, заработать удаление, чтобы поиграть «6х4». Не получилось. Это было в планах. Вы сами видели, мы переходили на игру в шесть полевых.

— Чего не хватило, чтобы забросить шайбу?

— Надо было лезть на ворота. Но и надо отдать должное игрокам соперника. Они сегодня очень много шайб поймали на себя и помогли своему вратарю.