14-летний парень подвинет Макара и Хьюза? В Канаде нашли нового защитника поколения

Через несколько лет вы будете слышать о нём очень часто. Знакомьтесь — Лэндон Дюпон.

Восхищаетесь Кейлом Макаром, который в 23 года установил рекорд по результативности за сезон для защитников «Колорадо» и готовится вот-вот побить его, или Куинном Хьюзом, сегодня ставшим третьим защитником в истории НХЛ после Бобби Орра и Пола Коффи с 200 голевыми передачами на отрезке в три сезона? Что ж, кажется, их время скоро пройдёт — в Канаде нашли игрока, который через несколько лет должен стать абсолютной звездой на синей линии.

Имя новому некствану среди защитников — Лэндон Дюпон. 8 апреля Западная хоккейная лига объявила о присвоении ему исключительного статуса, который даёт право играть в лиге с 15 лет — на год раньше положенного срока. Дюпон стал всего вторым игроком в истории WHL с таким статусом после Коннора Бедарда и девятым во всей системе юниорских канадских лиг.

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В свои 14, которые превратятся в 15 только 28 мая, Лэндон провёл целый сезон в канадской лиге спортивных школ U18, где установил рекорд по очкам для защитников в рамках одного чемпионата (62), а также с отрывом в 21 очко стал лучшим бомбардиром своей команды и лишь два очка уступил лучшему бомбардиру лиги, которому летом исполнится 18.

А на прошлой неделе он был признан самым ценным игроком на турнире, проводящемся среди лучших команд западной части Канады до 18 лет — за пять матчей он набрал 16 (5+11) очков, повторив рекорд форварда (ещё раз — форварда!) Дилана Гюнтера, ныне играющего в «Аризоне», и помог своей команде завоевать титул, сделав голевую передачу в решающем матче.

Дюпон абсолютно уверенно чувствует себя среди игроков старшего возраста — на льду он выделяется… да практически всем. При просмотре нарезок с его участием иногда складывается впечатление, будто бы это ему 18, а его соперникам по 14 — настолько легко он совершает длительные проходы с шайбой, обыгрывает за счёт отменного катания и ловкости рук, может приложиться в касание или же с кистей, отлично видит площадку, нередко импровизирует. В общем, полный набор.

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Сравнений с уже упомянутым Макаром, понятное дело, было не избежать — тем более что Дюпон тоже играет правым хватом: «Сколько влияния Макар оказывает на игру, сколько игра крутится вокруг него, то, как его игра порой захватывает дух — всё это я вижу и в Лэндоне», — делится впечатлениями тренер молодого дарования Джеймс Пул.

Однако одного таланта на льду для получения исключительного статуса мало — такой игрок должен превосходить ровесников не только в игровом, но и в ментальном плане. И этот показатель не менее (если даже не более) важен — разница в возрасте в юниорских лигах с некоторыми игроками будет ещё больше, чем в команде U18, и 15-летнему игроку будет необходимо обустраиваться в таком коллективе.

Лэндон Дюпон Фото: chl.ca

Впрочем, у отца Лэндона Мики — бывшего защитника, который успел немного поиграть в НХЛ и даже съездил на ЧМ-2006 в составе сборной Канады — опасений по поводу сына нет никаких: «С малых лет он был достаточно силён, чтобы играть с более взрослыми ребятами, и ему так стало даже комфортнее». Судя по всему, к такому же выводу пришла и комиссия, которая определяла, стоит ли присваивать Дюпону-младшему, который, будто бы в подтверждение слов своего родителя, даже исполнял роль альтернативного капитана в этом сезоне, исключительный статус — и вот он готовится стать первым 15-летним защитником в истории WHL и третьим в истории Канадской хоккейной лиги.

Хотя казалось, что экспериментов по присвоению такого статуса игрокам обороны в CHL проводить больше не будут — первопроходец Аарон Экблад, хоть и дорос до первого номера драфта и «Колдера», какой-то исключительной игрой на юниорском уровне не выделялся, да и на взрослом к игрокам элиты едва ли относится, а про Шона Дэя, которому раннюю путёвку в юниорский хоккей выдали через два года после Экблада — в 2013-м — вспоминать и вовсе не приходится: честь вам и хвала, если без помощи интернета скажете, где он сейчас играет.

Пул своими комментариями ясно даёт понять, что судьба Дэя Дюпону вряд ли грозит: «Очевидно, он будет звездой. Никогда не видел 14-летнего игрока лучше него. А я видел Бедарда в его 14. Лэндон — особенный».

Сам защитник о новом этапе карьеры говорит достаточно скромно: «Это здорово и очень большая честь для меня. Но мне предстоит выполнить ещё много работы. Это лишь один из шагов к следующему уровню. Не терпится начать играть [в новой лиге] и продолжать усердно трудиться. Посмотрим, куда это приведёт меня».

На предстоящем драфте WHL габаритный для своих лет (180/77) защитник абсолютно точно уйдёт под первым номером, а вот для клубов НХЛ он будет доступен не раньше 2027 года. Где бы ни оказался Дюпон в будущем, Джеймс Пул уверен, что он непременно будет игроком поколения.