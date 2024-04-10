Овечкин побил очередной рекорд! Забил 852-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» в важном матче

«Вашингтон» вступил в решающую стадию регулярного сезона в состоянии, когда отступать уже некуда — «столичные» проиграли шесть матчей подряд и значительно ухудшили свою позицию в борьбе за плей-офф на Востоке. Накануне очередного матча «Кэпиталз» отставали на два очка от третьего места в Столичном дивизионе, которое занимали «Айлендерс», и на одно — от восьмой строчки в конференции, где расположился предварительный обладатель второго уайлд-карда «Детройт».

Именно в гости к «Ред Уингз» и приехал сегодня «Вашингтон» — на «Литтл Сизарс-арене» состоялся важный матч за четыре очка. В случае очередного поражения «столичные», учитывая тяжесть предстоящих игр, могли практически попрощаться с шансами на попадание в восьмёрку, победа же возвращала бы «Кэпиталз» в борьбу и при определённых раскладах могла помочь им сместить «крылья» с заветного места.

Но по первому периоду было ощущение, что седьмое поражение для подопечных Спенсера Карбери, который после проигрыша «Оттаве» заявил о продолжении борьбы за плей-офф, было ближе, нежели долгожданная победа — «Вашингтона» от голов мощно наседавших хозяев спасал только Чарли Линдгрен, а сами столичные редко угрожали воротам «Детройта». Самый реальный шанс отличиться имел Хендрикс Лапьер, однако молодой форвард «столичных» не сумел подстроиться под неожиданно прилетевшую к нему шайбу и угодил в штангу.

В первой половине второй двадцатиминутки игровое преимущество «крыльев» было ещё больше, но забить они так и не смогли. За что и поплатились.

Когда начало казаться, что по итогам 40 минут счёт так и не будет открыт, «Вашингтон» выстрелил дуплетом. Сперва отличился лучший бомбардир «Кэпс» Дилан Строум, а за восемь секунд до сирены 30-ю шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин!

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Для капитана «столичных» это уже 18 сезон с 30 голами в НХЛ — теперь ему принадлежит абсолютный рекорд по этому показателю! Сегодня Ови обошёл ещё одну легенду «Вашингтона» Майка Гартнера, с которым он делил лидерство на протяжении года. Российский нападающий стал шестым игроком в истории лиги, который начинал сезон в возрасте 38+ и смог достичь отметки в 30 точных бросков — до него это трижды делал Горди Хоу, дважды Джонни Бьюсик и по разу — Бретт Халл, Теэму Селянне и Мартен Сен-Луи. Всего же на счету Александра уже 852 гола в регулярных чемпионатах — до Уэйна Гретцки остаётся 42 взятия ворот.

Впрочем, до победы «Вашингтону» ещё было необходимо продержаться последние 20 минут — а с этим у «столичных», как известно, в последнее время были проблемы. Опасный отрезок «Кэпиталз» пережили ближе к середине третьего периода — тогда гости оказались в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Давление «Детройта» в неравных составах было огромным, но спецбригады «Вашингтона» вместе с Линдгреном смогли его нейтрализовать.

В оставшееся время выпады «Ред Уингз» не прекратились, но, несмотря на всю их опасность, голкипер «столичных» внешне легко с ними справлялся. Дошло до того, что с трибун на лёд прилетел осьминог, но на требуемую победу хоккеистов «крыльев» это не вдохновило — даже при следующем большинстве они не смогли пробить поймавшего кураж Линдгрена, который отразил 42 броска и едва не провёл шестой сухой матч в сезоне. Едва — потому что за секунду до конца основного времени Патрик Кейн всё-таки затолкал шайбу в его ворота.

Однако «Кэпиталз» смогли удержать необходимый результат и одержали первую победу за семь матчей. Она помогла команде набрать 85-е очко в сезоне и вернуться в зону плей-офф — за четыре игры до конца регулярки «Вашингтон» вновь имеет сильную позицию в борьбе за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.