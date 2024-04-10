Дальше — без права на ошибку. Как Овечкину и его «Вашингтону» пробиться в плей-офф НХЛ?

Шестиматчевая серия поражений едва не приговорила «Вашингтон Кэпиталз» в борьбе за попадание в плей-офф НХЛ. Но сегодняшняя сложнейшая победа в принципиальном матче с «Детройт Ред Уингз» (2:1) позволила столичной команде вернуться в кубковую восьмёрку в Восточной конференции. За четыре матча до конца регулярки Александр Овечкин и его партнёры вновь восстановили контроль над своим турнирным положением. Пробьётся или нет американская команда в розыгрыш Кубка Стэнли, зависит исключительно от её дальнейших результатов.

Напомним, согласно структуре проведения сезона НХЛ, по итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят по восемь команд из каждой конференции. При этом кубковые путёвки получают три лучшие команды от каждого дивизиона, а ещё два клуба добираются путём вручения уайлд-кард. Здесь уже не важен дивизион, а важно только количество набранных очков. Поэтому нередко складываются такие ситуации, при которых в плей-офф выходят пять команд из одного дивизиона и три – из другого.

На данный момент места в плей-офф от Восточной конференции забронировали шесть команд. В розыгрыш Кубка Стэнли уже точно пробились:

Три лучшие команды Атлантического дивизиона: «Бостон Брюинз» (107), «Флорида Пантерз» (104) и «Торонто Мэйпл Лифс» (101); Две лучшие команды Столичного дивизиона: «Нью-Йорк Рейнджерс» (110) и «Каролина Харрикейнз» (107); Позицию первой уайлд-кард займёт «Тампа-Бэй Лайтнинг» (95), которая уже точно не опустится на позицию второй уайлд-кард и при этом практически наверняка не сможет превзойти «кленовые листья».

Таким образом, на Востоке НХЛ остаётся определить двух участников плей-офф – третью команду от Столичного дивизиона и команду, которая отправится в кубковый поход со второй уайлд-кард позиции.

«Нью-Йорк Айлендерс» (87 очков после 78 матчей)

Оставшиеся матчи: «Монреаль» (д), «Рейнджерс» (г), «Нью-Джерси» (г), «Питтсбург» (д)

Кто бы мог подумать, что бороться за выход в плей-офф команда Патрика Руа будет в первую очередь с Семёном Варламовым на последнем рубеже. Ещё перед началом сезона казалось, что лучшие времена 35-летнего голкипера остались далеко в прошлом и никакой конкуренции с Ильёй Сорокиным за пост первого номера на Лонг-Айленде больше не будет. Но у более молодого россиянина сезон совершенно не задался, и после смены главного тренера ситуация во вратарской линии начала постепенно меняться. Легендарный в прошлом голкипер Патрик Руа быстро разобрался, что на текущем этапе сезона Варламов находится в куда более лучших игровых кондициях, нежели Сорокин. Канадский специалист начал всё чаще доверять последний рубеж многоопытному россиянину, а Семён стал выигрывать матч за матчем.

Семён Варламов Фото: AP/TASS

За последний месяц Варламов одержал шесть побед в восьми матчах, в том числе однажды отыграв «на ноль», а ещё однажды сумев дотащить американскую команду до овертайма. «Айлендерс» выдали отличный отрезок с набранными очками, благодаря которому ворвались на третью строчку в Столичном дивизионе. Минувшей ночью с Семёном в воротах «островитяне» переиграли главного претендента на Президентский кубок «Рейнджерс» (4:2), продлив победную серию до пяти матчей. Дальнейший календарь у команды Руа вполне рабочий – не самый простой, но и не самый сложный. Исходя из турнирного положения, очевидно, что победа над «Монреалем» и несколько набранных очков в оставшихся трёх матчах гарантируют «островитянам» кубковую весну.

«Вашингтон Кэпиталз» (85 очков после 78 матчей)

Оставшиеся матчи: «Баффало» (г), «Тампа-Бэй» (д), «Бостон» (д), «Филадельфия» (г)

42 сейва Чарли Линдгрена и победный гол Александра Овечкина в матче с «Ред Уингз» помогли «Вашингтону» вернуться на позицию второй уайлд-кард. До конца регулярного чемпионата столичной команде остаётся провести четыре матча. Восемь набранных очков гарантируют «Кэпиталз» выход в плей-офф. Но это математика. А в реальности ключевыми матчами для команды Спенсера Карбери станут встречи с «Баффало» и «Филадельфией». Эти соперники совершенно точно по силам Овечкину и партнёрам. Здесь «Кэпиталз» обязаны набирать четыре очка, иначе в плей-офф будет не выйти.

Сложно представить, что нынешний «Вашингтон» на заказ сможет обыграть «Тампу» и «Бостон». Хотя предсказывать результаты «Кэпиталз» в этой регулярке очень сложно. Например, один из своих лучших матчей в сезоне они провели как раз-таки с «Бостоном» (3:0), а тем же «Сэйбрз» совсем недавно безвольно «сгорели» (2:6). Но второй раз в сезоне обыграть «мишек» будет задачей со звёздочкой, тогда как «клинки» буквально сегодня потеряли турнирную мотивацию на конец сезона. И ближайший матч с ними станет для «Вашингтона» одним из ключевых испытаний во всём чемпионате.

Материалы по теме «Баффало» установил новый антирекорд в истории НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» (84 очка после 78 матчей)

Оставшиеся матчи: «Детройт» (д), «Бостон» (д), «Нэшвилл» (д), «Айлендерс» (г)

Если «Вашингтон» упустит свой кубковый шанс, осечкой «капиталистов» будут рады воспользоваться в «Питтсбурге». Команда Майка Салливана набрала сумасшедший ход после приезда родителей Евгения Малкина в США. «Пингвинз» одержали семь побед в последних девяти матчах, потерпев два поражения на этом блистательном отрезке за пределами основного времени. В ходе этой отличной серии «Питтсбург» в том числе переиграл и «Кэпиталз».

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

Евгений Малкин и Сидни Кросби, словно в старые времена, тащат свою команду в зону плей-офф. До конца регулярки «пингвинам» также остаётся провести четыре матча. Ближайший из них – с прямым конкурентом по турнирной таблице «Детройтом». Тот, кто потерпит поражение в основное время в этой игре, с большой степенью вероятности может отвалиться от кубкового поезда. Победитель же продолжит отчаянное сражение за плей-офф. График у «Пингвинз» сложный, но подопечные Салливана находятся в своей лучшей форме в этом сезоне, и недавняя победа над «Тампой» показала, что сейчас команда может обыграть кого угодно.

«Детройт Ред Уингз» (84 очка после 78 матчей)

Оставшиеся матчи: «Питтсбург» (г), «Торонто» (г), «Монреаль» (д), «Монреаль» (г)

На финише сезона «красные крылья» дважды подряд сыграют с «Монреалем», который в отдельно взятом матче может покусаться за результат, но глобально уже доигрывает сезон. В тех двух встречах «Ред Уингз» должны брать четыре очка из четырёх, но к тому времени команда Дерека Лалонда уже может потерять надежду на плей-офф. Ближайшие две встречи с «Питтсбургом» и «Торонто» определят, останется ли команда из Города моторов в кубковой гонке.

«Филадельфия Флайерз» (83 очка после 79 матчей)

Оставшиеся матчи: «Рейнджерс» (д), «Нью-Джерси» (г), «Вашингтон» (г).

Команда Джона Тортореллы на протяжении большей части сезона являлась одним из главных открытий регулярного чемпионата НХЛ, но на заключительный спурт «лётчиков» не хватило. Ситуация с потерей основного голкипера Картера Харта всё-таки стоила американской команде сезона. Шведский вратарь Самуэль Эрссон развалился в решающих матчах регулярки, перестав отражать хоть что-нибудь, а Иван Федотов пока не адаптировался к игре в НХЛ.

Материалы по теме Иван Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче подряд, совершив сегодня 9 сейвов

Точкой приземления «Филадельфии» стало сокрушительное поражение от «Монреаля» (3:9). Эта неудача стала для «Флайерз» восьмой подряд. Формально американский клуб ещё сохраняет шансы на плей-офф, но текущее состояние «лётчиков» сейчас делает команду поставщиком очков для команд, желающих поправить турнирное положение. Впереди у «Флайерз» матч с «Рейнджерс», которым в этой встрече кровь из носу нужно набирать два очка, чтобы обезопасить себя от свидания с «Тампой» в первом раунде плей-офф. Так что «Филадельфию», скорее всего, ждёт девятое поражение подряд и окончательное расставание с мечтой о плей-офф.