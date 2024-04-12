Овечкин превзошёл достижение Фёдорова! Но его «Вашингтон» проиграл главный матч в году

«Вашингтон» в последнем матча смог всё-таки прервать болезненную серию поражений, переиграв «Детройт» на выезде. И, что самое удивительное, смогли зайти в зону уайлд-кард после первой победы за семь игр. Однако ситуация осложняется тем, что каждое потерянное очко «столичными» даёт возможность конкурентам их превзойти. «Баффало» же только недавно потерял теоретические шансы на выход в плей-офф, установив при этом антирекорд НХЛ по этому показателю. Команды встречались друг с другом девять дней назад, и тогда «клинки» разгромили своих соперников.

Александр Овечкин время в Баффало просто так не терял и успел даже посетить бар болельщиков «Ливерпуля». Правда, домашний матч четвертьфинала Лиги Европы не задался у мерсисайдцев, они были разгромлены со счётом 0:3. Давайте посмотрим, как получилось у «Вашингтона» сегодня.

Команды академично провели стартовый отрезок матча, почти не создавая угроз голкиперам. Дело шло к логичным нулям по итогам периода, однако «Баффало» сумел использовать свой полумомент – Зак Бенсон успешно сыграл на подправлении.

Пропустив под занавес периода, «Вашингтон», казалось бы, получил довольно ясную установку, что нужно прибавлять. Но нет, веять апатией стало ещё больше, чем в конце концов «Баффало» воспользовался – Алекс Так броском из слота прошил Линдгрена и поставил гостей в ещё более сложное положение.

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Но, чем хороши «столичные» в этом сезоне, это реализация. Первый же момент у чужих ворот во второй двадцатиминутке они реализовали. Макс Пассиоретти отдал передачу на пятак, где Коннор Макмайкл переиграл заотдыхавшегося Луукконена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шайба под занавес второго периода немного окрылила «Вашингтон», который в первой половине заключительного периода владел инициативой, но Джек Куинн своей шайбой пролил охлаждающий душ по спинам игроков «Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После «Баффало» забросил ещё и в пустые ворота, но то была не точка. Гости нашли себе в силы на ещё один штурм, который увенчался одной шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Среди ассистентов выступил и Александр Овечкин, для него этот ассист стал 697-м в карьере, это позволило ему выйти на второе место в истории по передачам среди российских игроков. Александр опередил своего бывшего одноклубника нападающего Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (794).

Столичные очень сильно осложнили себе жизнь, это был едва ли не главный для них матч в году, но они проиграли и выпали из зоны плей-офф. Две следующие встречи «Вашингтону» предстоит провести с «Тампой» и «Бостоном» — до последнего матча с «Филадельфией» команда Александра Овечкина может лишиться любых шансов на попадание в восьмёрку.