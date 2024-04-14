700 матчей Бобровского в НХЛ! Россиянин отметил юбилей мегасейвом шнурками

Сергей Бобровский оказался прав, когда переходил во «Флориду» и подписывал рекордный для российских вратарей контракт на $ 10 млн в год. Он ещё тогда, пять лет назад верил в светлое будущее «Пантерз», хотя они на тот момент лишь раз за последние семь лет выходили в плей-офф, и то вылетели в первом раунде. Но год назад «Флорида» сенсационно дошла до финала, а в этом стала, по ощущениям, только сильнее и готовится в очередной раз знатно пошуметь в плей-офф.

Право оказалось и руководство «Флориды», которое не побоялось выписать 30-летнему на тот момент вратарю контракт на максимально возможный срок – семь лет. И продолжало в него верить, хотя в первые годы болельщики и эксперты не раз озвучивали сомнения в том, что Сергей ещё способен играть как вратарь топ-уровня. Способен, ещё как способен! После возрождения в прошлом плей-офф в 35 лет Бобровский переживает вторую молодость и снова играет как реальный претендент на «Везину». С такой блистательной командой и таким надёжным вратарём у «Флориды» вновь великолепные шансы побороться за Кубок Стэнли.

Но пока идёт регулярный сезон, и сегодня Бобровский отпраздновал исторический юбилей – 700 матчей в НХЛ! За всю историю лиги он стал 32-м вратарём, которому удалось покорить этот рубеж, и всего лишь вторым – среди россиян. Первым был Николай Хабибулин.

«Это большое достижение. Он так много работает каждый день. И кажется, у него ещё много пороха в пороховницах. Мы в нём уверены на все 100%», — отметил нападающий Сэм Райнхарт.

Скоро у Бобровского грядёт и ещё один юбилей – 400 побед в регулярках (сейчас 396), но уже не в этом сезоне, так как «Флориде» осталось провести всего один матч. В игре с «Баффало» же «Пантерз» обеспечили себе преимущество домашней площадки. Хорошее подспорье, с учётом того, что в первом раунде играть придётся либо с «Торонто», либо с «Тампой».

Бобровский в этом матче, как обычно, был великолепен, был признан второй звездой встречи и одержал свою 36-ю победу – больше в этом сезоне выигрывает только Александр Георгиев.

Сергей пропустил дважды с первых четырёх бросков «Баффало» в первом периоде — один гол был с подправления, другой – с добивания, но после этого повесил на свои ворота большой амбарный замок и закончил матч с 27 сейвами. Полевые ему помогали – и голами (первый период команды закончили со счётом 2:2), и спасениями – Сэм Беннетт рукой вытащил шайбу с ленточки во втором периоде после того, как она проскользнула под вратарём.

«Я оглянулся назад и увидел, как Сэм лёжа вытаскивает шайбу. Это был ключевой момент. Счастливейший момент для вратаря – видеть, что шайба не попала в ворота», — с улыбкой отметил Бобровский после игры.

Одним из самых ярких моментов матча стало его мегаспасение в концовке второго периода, когда он «обокрал» Джеффа Скиннера, выскочившего один на один, буквально шнурками вытащив шайбу.

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Соперники доигрались до овертайма, где точку поставил Сэм Райнхарт, который проводит лучший сезон в карьере. Для него эта шайба стала 55-й в сезоне и 10-й победной.

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«Мы набираем ход к плей-офф, это хорошая победа для нас. Не хочется слишком забегать вперёд, думать о том, что будет через неделю, мы идём день ото дня. Сегодня мы провели хороший матч, взяли два очка и двигаемся дальше. Я чувствую себя отлично и с нетерпением жду старта плей-офф, этого нового вызова. Я готов.

Пропущенные голы? Пара неудачных отскоков, тут ничего не поделаешь. Просто надо было перегруппироваться и фокусироваться на следующем броске», — сказал после победы Бобровский.