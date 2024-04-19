На Востоке всё было определено ещё два дня назад, а на Западе сегодня наступила развязка.

С кем сыграют Макдэвид и Маккиннон? Стали известны все пары плей-офф НХЛ

Минувшей ночью был завершён регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. По итогам заключительных матчей гладкой части сезона были окончательно сформированы все пары первого раунда плей-офф. В Восточной конференции полная ясность наступила ещё два дня назад, тогда как на Западе до сегодняшнего игрового дня были известны лишь две пары из четырёх. Интрига, какими получатся две другие пары, держалась до самого последнего момента. И только победа «Лос-Анджелес Кингз» над «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ) позволила получить итоговый расклад.

Кто вышел в плей-офф НХЛ от Запада

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первой позиции в зоне уайлд-кард.

Из Центрального дивизиона в плей-офф напрямую пробились «Даллас Старз» (113 очков), «Виннипег Джетс» (110) и «Колорадо Эвеланш» (107).

Из Тихоокеанского дивизиона кубковые путёвки завоевали «Ванкувер Кэнакс» (109), «Эдмонтон Ойлерз» (104) и «Лос-Анджелес Кингз» (99).

По уайлд-кард в розыгрыш Кубка Стэнли вышли «Нэшвилл Предаторз» (99) и «Вегас Голден Найтс» (98).

Регламент проведения первых двух раундов плей-офф

На этом этапе лучшая команда каждого дивизиона получает посев с №1. Команды, занявшие второе и третье места в своих дивизионах, получают, соответственно, посев №2 и №3 и встречаются между собой в первом раунде плей-офф. Команды, которые пробились в плей-офф с позиции уайлд-кард, получают посев под №4. Каждая из команд, получившая четвёртый посев, будет играть с лучшей командой дивизиона (посев №1).

Далее в ход идут дополнительные показатели. Среди команд, занявших первые места в дивизионах, кто-то набрал больше очков, а кто-то меньше – условно говоря, 1А и 1В. Так же, как и уайлд-кард получили по две команды из конференции, одна набрала больше очков, а другая меньше – условно 4А и 4В. Теперь всё просто: 1А играет с 4В, а 1В — с 4А.

По какому принципу команды получают 2A, 3A, 2B и 3B? Всё происходит в зависимости от того, какой победитель дивизиона набрал больше очков в конференции. Лучшей командой конференции стал набравший 113 очков «Даллас», вследствие чего три лучшие команды Центрального дивизиона получают литеру A. Соответственно, три лучшие команды Тихоокеанского дивизиона получают литеру B. Её же получает и команда со второй позиции в зоне уайлд-кард – «Вегас» – тогда как «Нэшвиллу» достаётся буква A. В результате были образованы следующие пары.

Пары в Западной конференции:

«Даллас» (1A) – «Вегас» (4B);

«Ванкувер» (1B) – «Нэшвилл» (4A);

«Виннипег» (2A) – «Колорадо» (3A);

«Эдмонтон» (2B) – «Лос-Анджелес» (3B).

Таким образом, уже в стартовом раунде плей-офф НХЛ на Востоке мы станем свидетелями нескольких интересных разборок:

«Эдмонтон» третий сезон подряд в первом раунде плей-офф сыграет с «Лос-Анджелесом» (Владислав Гавриков). Интересно, что «Кингз» после своей победы в Кубке Стэнли – 2014 за последующие 10 лет не выиграли ни одной кубковой серии, в том числе дважды подряд (2022, 2023) вылетев от «Ойлерз».

«Колорадо» с Александром Георгиевым, Валерием Ничушкиным и Яковом Трениным не получил преимущества домашнего льда и начнëт на выезде противостояние с «Виннипегом», основным голкипером которого является американец Коннор Хеллебайк. Вратарь «Джетс» стал обладателем приза Уильяма Дженнингса, вручаемого вратарю или вратарям самой малопропускающей команды в сезоне. За «Джетс» в последнем матче регулярки сумел дебютировать россиянин Никита Чибриков, с ходу даже забивший гол, но вряд ли тренерский штаб канадской команды рассчитывает на молодого хоккеиста в матчах плей-офф, а вот Владислав Наместников точно будет играть.

«Ванкувер» (Илья Михеев, Никита Задоров и Василий Подколзин) довольно уверенно выиграл свой дивизион и теперь сыграет с «Нэшвиллом», занявшим первое место в зоне уайлд-кард.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» с российскими нападающими Павлом Дорофеевым и Иваном Барбашёвым в составе сыграет против победителя своей конференции «Далласа». За «Старз» должен сыграть Евгений Дадонов, получивший серьёзную травму в середине февраля и пропустивший два месяца, но успевший вернуться в строй аккурат к концу регулярного чемпионата. 35-летний россиянин принял участие в последнем матче «Старз» в регулярке.

Как будут образованы пары второго раунда плей-офф

Во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». На практике это означает, что мы увидим следующие пары:

«Даллас» (1A) – «Вегас» (4B) /«Виннипег» (2A) – «Колорадо» (3A);

«Ванкувер» (1B) – «Нэшвилл» (4A) / «Эдмонтон» (2B) – «Лос-Анджелес» (3B).

Аналогично ранее были образованы и пары в Восточной конференции, где предполагаемая сетка второго раунда выглядит следующим образом.

«Рейнджерс» (1A) – «Вашингтон» (4B) / «Каролина» (2A) – «Айлендерс» (3A);

«Флорида» (1B) – «Тампа» (4A) / «Бостон» (2B) – «Торонто» (3B).

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня. Первые матчи в западных сериях состоятся в следующие дни:

«Виннипег» — «Колорадо» — 22 апреля, 2:00 мск;

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 22 апреля, 5:00 мск;

«Даллас» — «Вегас» — 23 апреля, 4:30 мск;

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 23 апреля, 5:00 мск.