Полный гид по нашим в плей-офф НХЛ! 33 россиянина будут бороться за Кубок Стэнли

Уже на днях стартует плей-офф НХЛ. Все участники определены, пары известны, поэтому можно смело говорить, кто из российских игроков будет в этом году претендовать на главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли.

Российская диаспора в нынешнем сезоне увеличилась по сравнению с прошлым – с 21 до 33 человек. Правда, вновь без россиян начнут плей-офф три команды – «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Бостон». Среди звёзд российского хоккея, конечно, в играх на вылет будет не хватать Евгения Малкина, чей «Питтсбург» до последних мгновений находился в борьбе с «Вашингтоном» и «Детройтом», и Кирилла Капризова, который впервые в своей заокеанской карьере уйдёт в отпуск так рано.

А теперь давайте посмотрим, кто из российских хоккеистов продолжит борьбу за кубок.

Артемий Панарин, Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Артемий Панарин провёл выдающийся сезон, впервые в карьере набрав 100+ очков. И сделал это с запасом, переписав несколько рекордов франшизы. Хлебушка в последние годы часто обвиняют, что он игрок не для кубкового хоккея, что он в нём растворяется и не играет как лидер команды. Что ж, у Артемия в этом году есть прекрасная возможность посрамить всех скептиков и подкрепить исторический сезон достойной игрой в плей-офф.

Игорь Шестёркин тяжело входил в сезон, получил на старте травму, а потом едва не проиграл конкуренцию Джонатану Куику. Однако после звёздного уикенда Игорь пришёл в себя и начал показывать игру, близкую к той, что позволила ему выиграть «Везину». Если брать статистику с февраля месяца, то можно констатировать тот факт, что Игорь является вторым вратарём по проценту отражённых бросков и третьим по коэффициенту надёжности (для тех, кто провёл за этот отрезок 15+ матчей).

Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Евгений Кузнецов («Каролина Харрикейнз»)

Кочетков провёл первый полноценный сезон в НХЛ, в котором отлично себя зарекомендовал. Пётр воспользовался неразберихой «Каролины» в начале сезона на последнем рубеже и на время даже стал первым номером. А также лучшим новичком НХЛ в феврале и серьёзно рассматривается в качестве номинанта на «Колдер». Есть вероятность, что Кочетков может начать плей-офф в старте, потому что заключительную часть чемпионата он поровну делил игровое время с Андерсеном.

Дмитрий Орлов, подписав хороший контракт летом, первую половину чемпионата привыкал к той роли, которую уготовил ему Бриндамор. Однако во второй половине чемпионата начал понимать, чего от него хочет главный тренер, и стал по-настоящему полезен команде.

Свечников пропустил старт чемпионата, вернулся только к концу октября и долго не мог забросить первую шайбу. Лишь в 12-м матче Андрей открыл лицевой счёт, зато потом начал более активно набирать результативные баллы, к концу сезона почти выйдя на показатель «очко за игру».

Мучения Евгения Кузнецова в «Вашингтоне» официально прекратились в дедлайн – «столичные» обменяли его в «Каролину». Сказать, что старый добрый Кузя вернулся, конечно, нельзя, но его игра больше не оставляет такое тоскливое ощущение. Евгений начал улыбаться, старается играть по системе главного тренера и уж точно не является обузой на ледовой площадке.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз»)

Сергей, как и вся «Флорида», не остановился на свершениях прошлого сезона и отлично провёл нынешнюю регулярку. Весь сезон в претендентах на «Везину» звучала лишь одна российская фамилия – Бобровский.

Наш вратарь стал лидером НХЛ по количеству «сухарей», третьим по коэффициенту надёжности и окончательно прекратил разговоры о незаслуженно большом контракте, от чего в выигрыше все.

Куликов вернулся летом к истокам своей карьеры в НХЛ, перебравшись в южный штат. Дмитрий провёл сезон на своём уровне, набрав 20 очков, а также оставшись по итогам сезона с положительным показателем полезности — «+15». И покорил при этом серьёзную отметку – 900 матчей в НХЛ, став лишь пятым российским защитником, которому это удалось.

Владимир Тарасенко начинал сезон в «Оттаве», но ожидаемо был обменян в дедлайн. Причём в команду, в которую и хотел. Тарасенко получил место в первом звене, однако назвать его игру яркой пока язык не поворачивается. Остаётся надеяться, что в плей-офф кубковый опыт поможет Владимиру стать лидером.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Илья Самсонов, Илья Любушкин («Торонто Мэйпл Лифс»)

Сезон Самсонова прошёл под лозунгом преодоления – его в итоге даже номинировали на «Билл Мастертон Трофи» — приз за высокое мастерство и верность хоккею. Ещё зимой Илью, который стал одним из главных героев «Мэйпл Лифс» в прошлом году, выводили из состава и спускали в АХЛ. Но он пережил все невзгоды, вернул уверенность в себе и звание первого номера «Торонто». В плей-офф от него будет многое зависеть.

Любушкин уже во второй раз в карьере был обменян в «Торонто», который всё хочет оставить защитника у себя, но потолок не позволяет им это сделать. Илья отлично выполняет роль защитника-домоседа, что в плей-офф станет ещё более заметно.

Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Василевский пропустил старт чемпионата, а по возвращении ещё некоторое время набирал форму. Вратарь «Тампы» провёл явно не лучший сезон, но это если только отталкиваться от себя прошлого. Андрей имеет большой опыт игры в плей-офф, а также до сих пор признаётся лучшим вратарём НХЛ по версии игроков.

Сергачёв этот сезон наверняка захочет просто забыть. Травма, выход на лёд, полтора периода игры в первом матче после возвращения и ещё более тяжёлая травма. Кадры с тем, как Михаила увозили на носилках, до сих пор стоят перед глазами. Шансы на участие в плей-офф малы, но при условии, что «Тампа» зайдёт далеко, всё возможно.

Кучеров – уникум. На этом можно было бы закончить, однако остановимся чуть поподробнее на свершениях Никиты в нынешнем сезоне. 144 очка, новый российский рекорд, новый рекорд «Тампы», 100 передач в регулярке, прямое участие почти в половине шайб команды в этом сезоне. Продолжать можно бесконечно, но скажем одно: с таким Кучеровым «Тампа» до сих пор может претендовать на самые высокие места.

Илья Сорокин, Семён Варламов, Александр Романов, Руслан Исхаков («Нью-Йорк Айлендерс»)

В предыдущем сезоне Сорокин должен был забирать «Везину», но фантастический сезон «Бостона» украл у него эту возможность. В нынешней регулярке подтвердить уровень прошлого года не удалось – Илья сбавил абсолютно по всем показателям, перестав быть главным фактором побед «Айлендерс».

Семён Варламов же стал четвёртым российским вратарём в НХЛ, который провёл 600 матчей в лиге. А в конце сезона с лёгкой руки Патрика Руа стал чуть ли не основным вратарём, потеснив, казалось бы, непоколебимого Сорокина.

Романов провёл второй сезон за «островитян» и показал абсолютно те же цифры в плане результативности – 22 очка. Однако этот сезон получился более зрелым – Александр стал опытнее и более стабильно провёл чемпионат, играя преимущественно во второй паре защиты.

Нападающий Руслан Исхаков дождался своего дебюта в НХЛ в последнем матче регулярки. Лучший бомбардир «Бриджпорта» сыграл с «Питтсбургом» и отметился результативной передачей, после чего остался в составе.

Александр Овечкин, Александр Алексеев, Иван Мирошниченко («Вашингтон Кэпиталз»)

Про погоню за Гретцки говорить не будем, потому что игра в плей-офф совсем не про неё. Овечкин тяжело начал сезон, потом не мог забить 14 матчей, поставив личный антирекорд, однако после мини-отпуска предстал машиной по забиванию голов. Если брать отрезок после Матча звёзд, Александр стал пятым снайпером НХЛ, забросив 22 шайбы в 35 матчах.

Алексеев лишь под конец сезона начал получать игровое время и попадать в состав на постоянной основе. Связано это с большими проблемами в составе «Вашингтона», скамейка до жути коротка. Но отметиться Александр успел, забросив первую шайбу в НХЛ.

Летом многие с немалой долей скепсиса относились к поездке Мирошниченко за океан. Однако те же проблемы с составом позволили Ивану провести больше 20 матчей на уровне НХЛ. Мирошниченко забросил две шайбы, набрал шесть очков, но под конец сезона всё-таки выпал из игрового состава, но остаётся с основной командой.

Евгений Дадонов («Даллас Старз»)

Дадонов пропустил около половины чемпионата из-за травмы, но успел провести один матч перед плей-офф. Не факт, что Евгений будет постоянно появляться в основе, однако такой опытный игрок точно будет в обойме лидера Запада.

Никита Задоров, Илья Михеев, Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»)

Задоров начинал сезон в «Калгари», однако по ходу сезона сам попросил обменять его. В «Ванкувере» Никите была отведена та же роль, что и в командах до этого – жёсткого защитника-разрушителя.

Михеев провёл неоднозначный сезон. С одной стороны, в системе Токкета Илья не потерялся, как тот же Кузьменко. А с другой — просадка по очкам произошла ощутимая в сравнении с прошлым сезоном. Но в «Кэнакс» есть кому забрасывать, а в плей-офф ценность таких игроков, как Михеев, неизменно становится выше.

Почти весь сезон Подколзин провёл в АХЛ, породив множество разговоров о том, что надо возвращаться в Россию. Однако под занавес регулярки Василий начал попадать в состав, пытаясь освоиться с ролью чекера в четвёртом звене. Гармонично это пока не выглядит, но не всем пробивать путь в НХЛ, как Овечкин или Малкин.

Владислав Наместников, Никита Чибриков («Виннипег Джетс»)

Наместников наконец-то провёл первый полноценный сезон в одном клубе и впервые за несколько лет по-настоящему напомнил о себе. Владислав провёл лучший сезон с того момента, как «Тампа» в 2018 году обменяла его в «Рейнджерс». В последнем матче регулярки дебютировал в НХЛ нападающий Никита Чибриков, который проводит первый сезон в Северной Америке. Он сразу отметился голом – увидим ли мы от него такую же прыть в плей-офф?

Александр Георгиев, Яков Тренин, Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

Георгиев стал лучшим вратарём НХЛ по победам, сумев-таки удержать первую строчку по этому показателю. Конечно, другие статистические показатели немного прихрамывают, но связано это в первую очередь с моделью игры «Колорадо».

Тренин был по ходу сезона обменян из «Нэшвилла», где не видели в нём долгосрочную перспективу. Яков получил место в четвёртом звене «Эвеланш», и на большее рассчитывать было сложно.

Ничушкин этот сезон мог провести на фантастическом уровне, но попадание в программу помощи смазало впечатление. Однако Валерий по-прежнему является лидером команды, а свою эффективность в плей-офф он уже показывал.

Валерий Ничушкин Фото: AP/TASS

Иван Барбашёв, Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»)

Барбашёв в прошлом сезоне стал единственным российским обладателем Кубка Стэнли, а в межсезонье подписал, наверное, главный контракт в жизни. Иван не показал чудеса результативности, но свою роль добросовестно выполнял.

Дорофеев ещё в прошлом сезоне был в обойме «Вегаса», однако в плей-офф так и не сыграл, из-за чего стать обладателем Кубка Стэнли ему не удалось. В нынешнем сезоне Павел прибавил, стал твёрдым игроком основы, и нет никаких предпосылок, что он потеряет место в составе в играх на вылет.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»)

Гавриков относится к тому типу защитников, для которых набранные очки не имеют почти никакого значения. Владислав на протяжении сезона играл в среднем больше 20 минут, постоянно выходил в меньшинстве и заблокировал больше 100 бросков за этот сезон.