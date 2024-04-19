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Все российские хоккеисты в плей-офф НХЛ — 2024: Панарин, Овечкин, Кучеров, Кузнецов, Бобровский, Ничушкин, Тарасенко

Полный гид по нашим в плей-офф НХЛ! 33 россиянина будут бороться за Кубок Стэнли
Максим Макаров
Все российские хоккеисты в плей-офф НХЛ
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Только три клуба начнут игры на вылет без российских игроков.

Уже на днях стартует плей-офф НХЛ. Все участники определены, пары известны, поэтому можно смело говорить, кто из российских игроков будет в этом году претендовать на главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли.

Российская диаспора в нынешнем сезоне увеличилась по сравнению с прошлым – с 21 до 33 человек. Правда, вновь без россиян начнут плей-офф три команды – «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Бостон». Среди звёзд российского хоккея, конечно, в играх на вылет будет не хватать Евгения Малкина, чей «Питтсбург» до последних мгновений находился в борьбе с «Вашингтоном» и «Детройтом», и Кирилла Капризова, который впервые в своей заокеанской карьере уйдёт в отпуск так рано.

Пары плей-офф на Востоке
Овечкин — Панарин, Бобровский — Кучеров. На Востоке известны все пары плей-офф НХЛ
Овечкин — Панарин, Бобровский — Кучеров. На Востоке известны все пары плей-офф НХЛ

А теперь давайте посмотрим, кто из российских хоккеистов продолжит борьбу за кубок.

Артемий Панарин, Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Артемий Панарин провёл выдающийся сезон, впервые в карьере набрав 100+ очков. И сделал это с запасом, переписав несколько рекордов франшизы. Хлебушка в последние годы часто обвиняют, что он игрок не для кубкового хоккея, что он в нём растворяется и не играет как лидер команды. Что ж, у Артемия в этом году есть прекрасная возможность посрамить всех скептиков и подкрепить исторический сезон достойной игрой в плей-офф.

Игорь Шестёркин тяжело входил в сезон, получил на старте травму, а потом едва не проиграл конкуренцию Джонатану Куику. Однако после звёздного уикенда Игорь пришёл в себя и начал показывать игру, близкую к той, что позволила ему выиграть «Везину». Если брать статистику с февраля месяца, то можно констатировать тот факт, что Игорь является вторым вратарём по проценту отражённых бросков и третьим по коэффициенту надёжности (для тех, кто провёл за этот отрезок 15+ матчей).

Артемий и сам понимает, что его ждёт главное испытание в карьере
«Мы должны выиграть Кубок Стэнли». Панарин предвкушает главное испытание за всю карьеру
«Мы должны выиграть Кубок Стэнли». Панарин предвкушает главное испытание за всю карьеру

Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Евгений Кузнецов («Каролина Харрикейнз»)

Кочетков провёл первый полноценный сезон в НХЛ, в котором отлично себя зарекомендовал. Пётр воспользовался неразберихой «Каролины» в начале сезона на последнем рубеже и на время даже стал первым номером. А также лучшим новичком НХЛ в феврале и серьёзно рассматривается в качестве номинанта на «Колдер». Есть вероятность, что Кочетков может начать плей-офф в старте, потому что заключительную часть чемпионата он поровну делил игровое время с Андерсеном.

Дмитрий Орлов, подписав хороший контракт летом, первую половину чемпионата привыкал к той роли, которую уготовил ему Бриндамор. Однако во второй половине чемпионата начал понимать, чего от него хочет главный тренер, и стал по-настоящему полезен команде.

Свечников пропустил старт чемпионата, вернулся только к концу октября и долго не мог забросить первую шайбу. Лишь в 12-м матче Андрей открыл лицевой счёт, зато потом начал более активно набирать результативные баллы, к концу сезона почти выйдя на показатель «очко за игру».

Мучения Евгения Кузнецова в «Вашингтоне» официально прекратились в дедлайн – «столичные» обменяли его в «Каролину». Сказать, что старый добрый Кузя вернулся, конечно, нельзя, но его игра больше не оставляет такое тоскливое ощущение. Евгений начал улыбаться, старается играть по системе главного тренера и уж точно не является обузой на ледовой площадке.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Фото: AP/TASS

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз»)

Сергей, как и вся «Флорида», не остановился на свершениях прошлого сезона и отлично провёл нынешнюю регулярку. Весь сезон в претендентах на «Везину» звучала лишь одна российская фамилия – Бобровский.

Наш вратарь стал лидером НХЛ по количеству «сухарей», третьим по коэффициенту надёжности и окончательно прекратил разговоры о незаслуженно большом контракте, от чего в выигрыше все.

Куликов вернулся летом к истокам своей карьеры в НХЛ, перебравшись в южный штат. Дмитрий провёл сезон на своём уровне, набрав 20 очков, а также оставшись по итогам сезона с положительным показателем полезности — «+15». И покорил при этом серьёзную отметку – 900 матчей в НХЛ, став лишь пятым российским защитником, которому это удалось.

Владимир Тарасенко начинал сезон в «Оттаве», но ожидаемо был обменян в дедлайн. Причём в команду, в которую и хотел. Тарасенко получил место в первом звене, однако назвать его игру яркой пока язык не поворачивается. Остаётся надеяться, что в плей-офф кубковый опыт поможет Владимиру стать лидером.

Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

Фото: AP/TASS

Илья Самсонов, Илья Любушкин («Торонто Мэйпл Лифс»)

Сезон Самсонова прошёл под лозунгом преодоления – его в итоге даже номинировали на «Билл Мастертон Трофи» — приз за высокое мастерство и верность хоккею. Ещё зимой Илью, который стал одним из главных героев «Мэйпл Лифс» в прошлом году, выводили из состава и спускали в АХЛ. Но он пережил все невзгоды, вернул уверенность в себе и звание первого номера «Торонто». В плей-офф от него будет многое зависеть.

Любушкин уже во второй раз в карьере был обменян в «Торонто», который всё хочет оставить защитника у себя, но потолок не позволяет им это сделать. Илья отлично выполняет роль защитника-домоседа, что в плей-офф станет ещё более заметно.

Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Василевский пропустил старт чемпионата, а по возвращении ещё некоторое время набирал форму. Вратарь «Тампы» провёл явно не лучший сезон, но это если только отталкиваться от себя прошлого. Андрей имеет большой опыт игры в плей-офф, а также до сих пор признаётся лучшим вратарём НХЛ по версии игроков.

Сергачёв этот сезон наверняка захочет просто забыть. Травма, выход на лёд, полтора периода игры в первом матче после возвращения и ещё более тяжёлая травма. Кадры с тем, как Михаила увозили на носилках, до сих пор стоят перед глазами. Шансы на участие в плей-офф малы, но при условии, что «Тампа» зайдёт далеко, всё возможно.

Как Сергачёв получил тяжёлую травму?
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Кучеров – уникум. На этом можно было бы закончить, однако остановимся чуть поподробнее на свершениях Никиты в нынешнем сезоне. 144 очка, новый российский рекорд, новый рекорд «Тампы», 100 передач в регулярке, прямое участие почти в половине шайб команды в этом сезоне. Продолжать можно бесконечно, но скажем одно: с таким Кучеровым «Тампа» до сих пор может претендовать на самые высокие места.

Илья Сорокин, Семён Варламов, Александр Романов, Руслан Исхаков («Нью-Йорк Айлендерс»)

В предыдущем сезоне Сорокин должен был забирать «Везину», но фантастический сезон «Бостона» украл у него эту возможность. В нынешней регулярке подтвердить уровень прошлого года не удалось – Илья сбавил абсолютно по всем показателям, перестав быть главным фактором побед «Айлендерс».

Семён Варламов же стал четвёртым российским вратарём в НХЛ, который провёл 600 матчей в лиге. А в конце сезона с лёгкой руки Патрика Руа стал чуть ли не основным вратарём, потеснив, казалось бы, непоколебимого Сорокина.

Романов провёл второй сезон за «островитян» и показал абсолютно те же цифры в плане результативности – 22 очка. Однако этот сезон получился более зрелым – Александр стал опытнее и более стабильно провёл чемпионат, играя преимущественно во второй паре защиты.

Нападающий Руслан Исхаков дождался своего дебюта в НХЛ в последнем матче регулярки. Лучший бомбардир «Бриджпорта» сыграл с «Питтсбургом» и отметился результативной передачей, после чего остался в составе.

Александр Овечкин, Александр Алексеев, Иван Мирошниченко («Вашингтон Кэпиталз»)

Про погоню за Гретцки говорить не будем, потому что игра в плей-офф совсем не про неё. Овечкин тяжело начал сезон, потом не мог забить 14 матчей, поставив личный антирекорд, однако после мини-отпуска предстал машиной по забиванию голов. Если брать отрезок после Матча звёзд, Александр стал пятым снайпером НХЛ, забросив 22 шайбы в 35 матчах.

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Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф
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Момент дня в НХЛ! Секунды, когда Овечкин понял, что «Вашингтон» уже в плей-офф

Алексеев лишь под конец сезона начал получать игровое время и попадать в состав на постоянной основе. Связано это с большими проблемами в составе «Вашингтона», скамейка до жути коротка. Но отметиться Александр успел, забросив первую шайбу в НХЛ.

Летом многие с немалой долей скепсиса относились к поездке Мирошниченко за океан. Однако те же проблемы с составом позволили Ивану провести больше 20 матчей на уровне НХЛ. Мирошниченко забросил две шайбы, набрал шесть очков, но под конец сезона всё-таки выпал из игрового состава, но остаётся с основной командой.

Евгений Дадонов («Даллас Старз»)

Дадонов пропустил около половины чемпионата из-за травмы, но успел провести один матч перед плей-офф. Не факт, что Евгений будет постоянно появляться в основе, однако такой опытный игрок точно будет в обойме лидера Запада.

Никита Задоров, Илья Михеев, Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»)

Задоров начинал сезон в «Калгари», однако по ходу сезона сам попросил обменять его. В «Ванкувере» Никите была отведена та же роль, что и в командах до этого – жёсткого защитника-разрушителя.

Михеев провёл неоднозначный сезон. С одной стороны, в системе Токкета Илья не потерялся, как тот же Кузьменко. А с другой — просадка по очкам произошла ощутимая в сравнении с прошлым сезоном. Но в «Кэнакс» есть кому забрасывать, а в плей-офф ценность таких игроков, как Михеев, неизменно становится выше.

Почти весь сезон Подколзин провёл в АХЛ, породив множество разговоров о том, что надо возвращаться в Россию. Однако под занавес регулярки Василий начал попадать в состав, пытаясь освоиться с ролью чекера в четвёртом звене. Гармонично это пока не выглядит, но не всем пробивать путь в НХЛ, как Овечкин или Малкин.

Владислав Наместников, Никита Чибриков («Виннипег Джетс»)

Наместников наконец-то провёл первый полноценный сезон в одном клубе и впервые за несколько лет по-настоящему напомнил о себе. Владислав провёл лучший сезон с того момента, как «Тампа» в 2018 году обменяла его в «Рейнджерс». В последнем матче регулярки дебютировал в НХЛ нападающий Никита Чибриков, который проводит первый сезон в Северной Америке. Он сразу отметился голом – увидим ли мы от него такую же прыть в плей-офф?

Александр Георгиев, Яков Тренин, Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

Георгиев стал лучшим вратарём НХЛ по победам, сумев-таки удержать первую строчку по этому показателю. Конечно, другие статистические показатели немного прихрамывают, но связано это в первую очередь с моделью игры «Колорадо».

Тренин был по ходу сезона обменян из «Нэшвилла», где не видели в нём долгосрочную перспективу. Яков получил место в четвёртом звене «Эвеланш», и на большее рассчитывать было сложно.

Ничушкин этот сезон мог провести на фантастическом уровне, но попадание в программу помощи смазало впечатление. Однако Валерий по-прежнему является лидером команды, а свою эффективность в плей-офф он уже показывал.

Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Фото: AP/TASS

Иван Барбашёв, Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»)

Барбашёв в прошлом сезоне стал единственным российским обладателем Кубка Стэнли, а в межсезонье подписал, наверное, главный контракт в жизни. Иван не показал чудеса результативности, но свою роль добросовестно выполнял.

Дорофеев ещё в прошлом сезоне был в обойме «Вегаса», однако в плей-офф так и не сыграл, из-за чего стать обладателем Кубка Стэнли ему не удалось. В нынешнем сезоне Павел прибавил, стал твёрдым игроком основы, и нет никаких предпосылок, что он потеряет место в составе в играх на вылет.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»)

Гавриков относится к тому типу защитников, для которых набранные очки не имеют почти никакого значения. Владислав на протяжении сезона играл в среднем больше 20 минут, постоянно выходил в меньшинстве и заблокировал больше 100 бросков за этот сезон.

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