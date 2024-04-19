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Итоги россиян в регулярке НХЛ — 2023/2024, статистика, лучшие хоккеисты

Столько русских Америка не видела 23 года! Полный итог выступления россиян в регулярке НХЛ
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Сергей Бобровский и Никита Кучеров
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Никита Кучеров установил новый бомбардирский рекорд России, Артемий Панарин переписал всю личную историю, а наши вратари взяли количеством.

Завершён регулярный чемпионат НХЛ, пройден большой путь, в том числе и российскими хоккеистами, которых в сезоне-2023/2024 в лиге сыграло ни много ни мало 66 человек! Столько русских в НХЛ Америка не видела 23 года, с того самого момента, когда в сезоне-2000/2001 в лиге сыграли 72 наших соотечественника.

Под самый занавес регулярного чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» предоставил возможность дебютировать в НХЛ российскому голкиперу Георгию Романову. 24-летний голкипер в прошлом сезоне выступавший в ВХЛ за «Горняк», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9) при счёте 1:8. Он отразил 16 из 17 бросков. А затем принял участие в ещё одном матче.

Романов стал 13-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ. Георгий присоединился к Игорю Шестёркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семёну Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус»), Ярославу Аскарову («Нэшвилл») и Ивану Федотову («Филадельфия»). Таким образом, был установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Превзойдено достижение прошлого сезона (12 вратарей, вместо Романова и Федотова в списке был Антон Худобин, который провёл один матч за «Чикаго»).

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Больше же всех матчей среди российских вратарей сыграл Георгиев. Неудивительно, что он же занял первое место и по показателю выигранных матчей, а вот чисто по вратарским показателям куда лучше смотрелся Бобровский. 35-летний россиянин с шестью матчами на «ноль» разделил первое место по количеству шат-аутов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Только ещё три вратаря во всей лиге смогли повторить этот показатель – Чарли Линдгрен («Вашингтон»), Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»).

Вратари

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»63383,0289,72
2Бобровский«Флорида»58362,3791,56
3Шестёркин«Рейнджерс»55362,5891,34
4Василевский«Тампа»52302,9902
5Сорокин«Айлендерс»56253,0190,92
6Кочетков«Каролина»42232,3391,14
7Самсонов«Торонто»40233,13893
8Варламов«Айлендерс»28142,691,83
9Тарасов«Коламбус»2483,1890,80
10Просветов«Колорадо»1143,1689,50
11Аскаров«Нэшвилл»211,4794,30
12Романов«Сан-Хосе»202,2996,70
13Федотов«Филадельфия»304,9581,10

Российских защитников было задействовано 18 человек. Больше всех очков набрал проводивший дебютный сезон за «Коламбус» Иван Проворов. Наверняка 27-летний защитник не сохранил бы первое место в этом рейтинге, если бы не травма дебютанта НХЛ Павла Минтюкова. 20-летний россиянин пропустил 19 матчей регулярки, а в противном случае наверняка оказался бы выше Проворова в национальном бомбардирском зачёте среди игроков обороны.

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С самой положительной точки зрения необходимо отметить защитника «Айлендерс» Александра Романова, завершившего регулярку с потрясающим показателем полезности («+23»). 24-летний игрок обороны опередил по этому показателю ближайшего игрока своей команды Ноа Добсона («+12») на целую статистическую пропасть, исчисляемую 11 пунктами. А вот для Михаила Сергачёва сезон оказался сплошным разочарованием. В начале чемпионата защитник «Тампы» сам выглядел очень слабо, а затем случились серьёзные травмы.

Защитники

ИгрокКлуб на конец сезонаМатчиОчки+/-Штраф
1Проворов«Коламбус»8232 (5+27)-1120
2Минтюков«Анахайм»6328 (4+24)-2024
3Орлов«Каролина»8226 (6+20)+436
4Зуб«Оттава»6925 (5+20)+532
5Гавриков«Лос-Анджелес»7723 (6+17)+928
6Романов«Айлендерс»8122 (7+15)+2320
7Замула«Филадельфия»6621 (5+16)+332
8Задоров«Ванкувер»7520 (6+14)0125
9Куликов«Флорида»7620 (1+19)+1563
10Сергачёв«Тампа»3419 (2+17)-1616
11Охотюк«Калгари»529 (1+8)-2448
12Любушкин«Торонто»748 (0+8)-1157
13Мироманов«Калгари»247 (3+4)-28
14Зайцев«Чикаго»387 (2+5)-514
15Алексеев«Вашингтон»393 (1+2)-86
16Мухамадуллин«Сан-Хосе»31 (0+1)04
17Кныжов«Сан-Хосе»101 (0+1)-66
18Кузнецов«Калгари»10-10

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вёл увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, в начале апреля располагался на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников», но последние три недели регулярки провёл лучше своих конкурентов и выиграл «Арт Росс Трофи».

Форвард «Тампы» установил новый бомбардирский рекорд России в одном регулярном чемпионате НХЛ, на 16 очков превзойдя собственное достижение пятилетней давности. Также Никита установил новый снайперский личный рекорд и заодно стал первым россиянином в истории североамериканской лиги, кому удалось закончить год со 100 результативными передачами.

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Блистательный сезон за «Рейнджерс» провёл Артемий Панарин, завершивший регулярку со 120 результативными действиями. Хлебушек установил второй показатель в истории «Рейнджерс», отстав всего на три очка от результата чешского форварда Яромира Ягра, который удержал клубный рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате (123). В этом сезоне Артемий впервые в карьере пробил гроссмейстерскую планку в 100+ очков в регулярке.

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А вот Кириллу Капризову не хватило всего четырёх очков, чтобы второй раз в карьере разменять стоочковую планку. Против россиянина сыграл пропуск семи матчей из-за травмы. Неплохой сезон за «Питтсбург» выдал Евгений Малкин, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин собрался во второй части чемпионата, значительно улучшив свои статистические показатели. Теперь россиянина отделяет всего 41 заброшенная шайба от великого рекорда Уэйна Гретцки.

В последнюю неделю регулярки дебютные матчи в НХЛ провели форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков и нападающий системы «Виннипега» Никита Чибриков. Первый отметился результативной передачей, второй — заброшенной шайбой. 21-летний Чибриков стал последним, 66-м россиянином, который был задействован североамериканскими командами в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающие

ИгрокКлуб на конец сезонаМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»81144 (44+100)+822
2Панарин«Рейнджерс»82120 (49+71)+1824
3Капризов«Миннесота»7596 (46+50)+1136
4Малкин«Питтсбург»8267 (27+40)+570
5Овечкин«Вашингтон»7965 (31+34)-2220
6Бучневич«Сент-Луис»8063 (27+36)+348
7Тарасенко«Флорида»7655 (23+32)+1312
8Ничушкин«Колорадо»5453 (28+25)+522
9Свечников«Каролина»5952 (19+33)+1358
10Кузьменко«Калгари»7246 (22+24)-912
11Барбашёв«Вегас»8245 (19+26)+1542
12Марченко«Коламбус»7842 (23+19)-514
13Наместников«Виннипег»7837 (11+26)+1737
14Воронков«Коламбус»7534 (18+16)-652
15Михеев«Ванкувер»7831 (11+20)+14
16Чинахов«Коламбус»5329 (16+13)-36
17Дорофеев«Вегас»4724 (13+11)+812
18Кузнецов«Каролина»6324 (8+16)-1130
19Дадонов«Даллас»5123 (12+11)-68
20Торопченко«Сент-Луис»8221 (14+7)-330
21Тренин«Колорадо»7617 (12+5)+1540
22Костин«Сан-Хосе»5214 (8+6)-1253
23Барабанов«Сан-Хосе»4613 (4+9)-2412
24Мирошниченко«Вашингтон»216 (2+4)-46
25Хуснутдинов«Миннесота»164 (1+3)-36
26Пономарёв«Питтсбург»22 (1+1)+10
27Гущин«Сан-Хосе»42 (1+1)-20
28Гурьянов«Филадельфия»182 (1+1)+40
29Подколзин«Ванкувер»192 (0+2)-48
30Александров«Сент-Луис»232 (0+2)-44
31Чибриков«Виннипег»11 (1+0)00
32Исхаков«Айлендерс»11 (0+1)00
33Афанасьев«Нэшвилл»20-10
34Меркулов«Бостон»40+10
35Денисенко«Вегас»60-32
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