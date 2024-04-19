Столько русских Америка не видела 23 года! Полный итог выступления россиян в регулярке НХЛ

Завершён регулярный чемпионат НХЛ, пройден большой путь, в том числе и российскими хоккеистами, которых в сезоне-2023/2024 в лиге сыграло ни много ни мало 66 человек! Столько русских в НХЛ Америка не видела 23 года, с того самого момента, когда в сезоне-2000/2001 в лиге сыграли 72 наших соотечественника.
Под самый занавес регулярного чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» предоставил возможность дебютировать в НХЛ российскому голкиперу Георгию Романову. 24-летний голкипер в прошлом сезоне выступавший в ВХЛ за «Горняк», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9) при счёте 1:8. Он отразил 16 из 17 бросков. А затем принял участие в ещё одном матче.
Романов стал 13-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ. Георгий присоединился к Игорю Шестёркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семёну Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус»), Ярославу Аскарову («Нэшвилл») и Ивану Федотову («Филадельфия»). Таким образом, был установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Превзойдено достижение прошлого сезона (12 вратарей, вместо Романова и Федотова в списке был Антон Худобин, который провёл один матч за «Чикаго»).
Больше же всех матчей среди российских вратарей сыграл Георгиев. Неудивительно, что он же занял первое место и по показателю выигранных матчей, а вот чисто по вратарским показателям куда лучше смотрелся Бобровский. 35-летний россиянин с шестью матчами на «ноль» разделил первое место по количеству шат-аутов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Только ещё три вратаря во всей лиге смогли повторить этот показатель – Чарли Линдгрен («Вашингтон»), Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»).
Вратари
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Георгиев
|«Колорадо»
|63
|38
|3,02
|89,7
|2
|2
|Бобровский
|«Флорида»
|58
|36
|2,37
|91,5
|6
|3
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|55
|36
|2,58
|91,3
|4
|4
|Василевский
|«Тампа»
|52
|30
|2,9
|90
|2
|5
|Сорокин
|«Айлендерс»
|56
|25
|3,01
|90,9
|2
|6
|Кочетков
|«Каролина»
|42
|23
|2,33
|91,1
|4
|7
|Самсонов
|«Торонто»
|40
|23
|3,13
|89
|3
|8
|Варламов
|«Айлендерс»
|28
|14
|2,6
|91,8
|3
|9
|Тарасов
|«Коламбус»
|24
|8
|3,18
|90,8
|0
|10
|Просветов
|«Колорадо»
|11
|4
|3,16
|89,5
|0
|11
|Аскаров
|«Нэшвилл»
|2
|1
|1,47
|94,3
|0
|12
|Романов
|«Сан-Хосе»
|2
|0
|2,29
|96,7
|0
|13
|Федотов
|«Филадельфия»
|3
|0
|4,95
|81,1
|0
Российских защитников было задействовано 18 человек. Больше всех очков набрал проводивший дебютный сезон за «Коламбус» Иван Проворов. Наверняка 27-летний защитник не сохранил бы первое место в этом рейтинге, если бы не травма дебютанта НХЛ Павла Минтюкова. 20-летний россиянин пропустил 19 матчей регулярки, а в противном случае наверняка оказался бы выше Проворова в национальном бомбардирском зачёте среди игроков обороны.
С самой положительной точки зрения необходимо отметить защитника «Айлендерс» Александра Романова, завершившего регулярку с потрясающим показателем полезности («+23»). 24-летний игрок обороны опередил по этому показателю ближайшего игрока своей команды Ноа Добсона («+12») на целую статистическую пропасть, исчисляемую 11 пунктами. А вот для Михаила Сергачёва сезон оказался сплошным разочарованием. В начале чемпионата защитник «Тампы» сам выглядел очень слабо, а затем случились серьёзные травмы.
Защитники
|№
|Игрок
|Клуб на конец сезона
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Проворов
|«Коламбус»
|82
|32 (5+27)
|-11
|20
|2
|Минтюков
|«Анахайм»
|63
|28 (4+24)
|-20
|24
|3
|Орлов
|«Каролина»
|82
|26 (6+20)
|+4
|36
|4
|Зуб
|«Оттава»
|69
|25 (5+20)
|+5
|32
|5
|Гавриков
|«Лос-Анджелес»
|77
|23 (6+17)
|+9
|28
|6
|Романов
|«Айлендерс»
|81
|22 (7+15)
|+23
|20
|7
|Замула
|«Филадельфия»
|66
|21 (5+16)
|+3
|32
|8
|Задоров
|«Ванкувер»
|75
|20 (6+14)
|0
|125
|9
|Куликов
|«Флорида»
|76
|20 (1+19)
|+15
|63
|10
|Сергачёв
|«Тампа»
|34
|19 (2+17)
|-16
|16
|11
|Охотюк
|«Калгари»
|52
|9 (1+8)
|-24
|48
|12
|Любушкин
|«Торонто»
|74
|8 (0+8)
|-11
|57
|13
|Мироманов
|«Калгари»
|24
|7 (3+4)
|-2
|8
|14
|Зайцев
|«Чикаго»
|38
|7 (2+5)
|-5
|14
|15
|Алексеев
|«Вашингтон»
|39
|3 (1+2)
|-8
|6
|16
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|3
|1 (0+1)
|0
|4
|17
|Кныжов
|«Сан-Хосе»
|10
|1 (0+1)
|-6
|6
|18
|Кузнецов
|«Калгари»
|1
|0
|-1
|0
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вёл увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, в начале апреля располагался на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников», но последние три недели регулярки провёл лучше своих конкурентов и выиграл «Арт Росс Трофи».
Форвард «Тампы» установил новый бомбардирский рекорд России в одном регулярном чемпионате НХЛ, на 16 очков превзойдя собственное достижение пятилетней давности. Также Никита установил новый снайперский личный рекорд и заодно стал первым россиянином в истории североамериканской лиги, кому удалось закончить год со 100 результативными передачами.
Блистательный сезон за «Рейнджерс» провёл Артемий Панарин, завершивший регулярку со 120 результативными действиями. Хлебушек установил второй показатель в истории «Рейнджерс», отстав всего на три очка от результата чешского форварда Яромира Ягра, который удержал клубный рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате (123). В этом сезоне Артемий впервые в карьере пробил гроссмейстерскую планку в 100+ очков в регулярке.
А вот Кириллу Капризову не хватило всего четырёх очков, чтобы второй раз в карьере разменять стоочковую планку. Против россиянина сыграл пропуск семи матчей из-за травмы. Неплохой сезон за «Питтсбург» выдал Евгений Малкин, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин собрался во второй части чемпионата, значительно улучшив свои статистические показатели. Теперь россиянина отделяет всего 41 заброшенная шайба от великого рекорда Уэйна Гретцки.
В последнюю неделю регулярки дебютные матчи в НХЛ провели форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков и нападающий системы «Виннипега» Никита Чибриков. Первый отметился результативной передачей, второй — заброшенной шайбой. 21-летний Чибриков стал последним, 66-м россиянином, который был задействован североамериканскими командами в нынешнем сезоне НХЛ.
Нападающие
|№
|Игрок
|Клуб на конец сезона
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Кучеров
|«Тампа»
|81
|144 (44+100)
|+8
|22
|2
|Панарин
|«Рейнджерс»
|82
|120 (49+71)
|+18
|24
|3
|Капризов
|«Миннесота»
|75
|96 (46+50)
|+11
|36
|4
|Малкин
|«Питтсбург»
|82
|67 (27+40)
|+5
|70
|5
|Овечкин
|«Вашингтон»
|79
|65 (31+34)
|-22
|20
|6
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|80
|63 (27+36)
|+3
|48
|7
|Тарасенко
|«Флорида»
|76
|55 (23+32)
|+13
|12
|8
|Ничушкин
|«Колорадо»
|54
|53 (28+25)
|+5
|22
|9
|Свечников
|«Каролина»
|59
|52 (19+33)
|+13
|58
|10
|Кузьменко
|«Калгари»
|72
|46 (22+24)
|-9
|12
|11
|Барбашёв
|«Вегас»
|82
|45 (19+26)
|+15
|42
|12
|Марченко
|«Коламбус»
|78
|42 (23+19)
|-5
|14
|13
|Наместников
|«Виннипег»
|78
|37 (11+26)
|+17
|37
|14
|Воронков
|«Коламбус»
|75
|34 (18+16)
|-6
|52
|15
|Михеев
|«Ванкувер»
|78
|31 (11+20)
|+1
|4
|16
|Чинахов
|«Коламбус»
|53
|29 (16+13)
|-3
|6
|17
|Дорофеев
|«Вегас»
|47
|24 (13+11)
|+8
|12
|18
|Кузнецов
|«Каролина»
|63
|24 (8+16)
|-11
|30
|19
|Дадонов
|«Даллас»
|51
|23 (12+11)
|-6
|8
|20
|Торопченко
|«Сент-Луис»
|82
|21 (14+7)
|-3
|30
|21
|Тренин
|«Колорадо»
|76
|17 (12+5)
|+15
|40
|22
|Костин
|«Сан-Хосе»
|52
|14 (8+6)
|-12
|53
|23
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|46
|13 (4+9)
|-24
|12
|24
|Мирошниченко
|«Вашингтон»
|21
|6 (2+4)
|-4
|6
|25
|Хуснутдинов
|«Миннесота»
|16
|4 (1+3)
|-3
|6
|26
|Пономарёв
|«Питтсбург»
|2
|2 (1+1)
|+1
|0
|27
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|4
|2 (1+1)
|-2
|0
|28
|Гурьянов
|«Филадельфия»
|18
|2 (1+1)
|+4
|0
|29
|Подколзин
|«Ванкувер»
|19
|2 (0+2)
|-4
|8
|30
|Александров
|«Сент-Луис»
|23
|2 (0+2)
|-4
|4
|31
|Чибриков
|«Виннипег»
|1
|1 (1+0)
|0
|0
|32
|Исхаков
|«Айлендерс»
|1
|1 (0+1)
|0
|0
|33
|Афанасьев
|«Нэшвилл»
|2
|0
|-1
|0
|34
|Меркулов
|«Бостон»
|4
|0
|+1
|0
|35
|Денисенко
|«Вегас»
|6
|0
|-3
|2