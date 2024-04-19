Столько русских Америка не видела 23 года! Полный итог выступления россиян в регулярке НХЛ

Завершён регулярный чемпионат НХЛ, пройден большой путь, в том числе и российскими хоккеистами, которых в сезоне-2023/2024 в лиге сыграло ни много ни мало 66 человек! Столько русских в НХЛ Америка не видела 23 года, с того самого момента, когда в сезоне-2000/2001 в лиге сыграли 72 наших соотечественника.

Под самый занавес регулярного чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» предоставил возможность дебютировать в НХЛ российскому голкиперу Георгию Романову. 24-летний голкипер в прошлом сезоне выступавший в ВХЛ за «Горняк», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9) при счёте 1:8. Он отразил 16 из 17 бросков. А затем принял участие в ещё одном матче.

Романов стал 13-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ. Георгий присоединился к Игорю Шестёркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семёну Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус»), Ярославу Аскарову («Нэшвилл») и Ивану Федотову («Филадельфия»). Таким образом, был установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Превзойдено достижение прошлого сезона (12 вратарей, вместо Романова и Федотова в списке был Антон Худобин, который провёл один матч за «Чикаго»).

Больше же всех матчей среди российских вратарей сыграл Георгиев. Неудивительно, что он же занял первое место и по показателю выигранных матчей, а вот чисто по вратарским показателям куда лучше смотрелся Бобровский. 35-летний россиянин с шестью матчами на «ноль» разделил первое место по количеству шат-аутов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Только ещё три вратаря во всей лиге смогли повторить этот показатель – Чарли Линдгрен («Вашингтон»), Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»).

Вратари

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 63 38 3,02 89,7 2 2 Бобровский «Флорида» 58 36 2,37 91,5 6 3 Шестёркин «Рейнджерс» 55 36 2,58 91,3 4 4 Василевский «Тампа» 52 30 2,9 90 2 5 Сорокин «Айлендерс» 56 25 3,01 90,9 2 6 Кочетков «Каролина» 42 23 2,33 91,1 4 7 Самсонов «Торонто» 40 23 3,13 89 3 8 Варламов «Айлендерс» 28 14 2,6 91,8 3 9 Тарасов «Коламбус» 24 8 3,18 90,8 0 10 Просветов «Колорадо» 11 4 3,16 89,5 0 11 Аскаров «Нэшвилл» 2 1 1,47 94,3 0 12 Романов «Сан-Хосе» 2 0 2,29 96,7 0 13 Федотов «Филадельфия» 3 0 4,95 81,1 0

Российских защитников было задействовано 18 человек. Больше всех очков набрал проводивший дебютный сезон за «Коламбус» Иван Проворов. Наверняка 27-летний защитник не сохранил бы первое место в этом рейтинге, если бы не травма дебютанта НХЛ Павла Минтюкова. 20-летний россиянин пропустил 19 матчей регулярки, а в противном случае наверняка оказался бы выше Проворова в национальном бомбардирском зачёте среди игроков обороны.

С самой положительной точки зрения необходимо отметить защитника «Айлендерс» Александра Романова, завершившего регулярку с потрясающим показателем полезности («+23»). 24-летний игрок обороны опередил по этому показателю ближайшего игрока своей команды Ноа Добсона («+12») на целую статистическую пропасть, исчисляемую 11 пунктами. А вот для Михаила Сергачёва сезон оказался сплошным разочарованием. В начале чемпионата защитник «Тампы» сам выглядел очень слабо, а затем случились серьёзные травмы.

Защитники

№ Игрок Клуб на конец сезона Матчи Очки +/- Штраф 1 Проворов «Коламбус» 82 32 (5+27) -11 20 2 Минтюков «Анахайм» 63 28 (4+24) -20 24 3 Орлов «Каролина» 82 26 (6+20) +4 36 4 Зуб «Оттава» 69 25 (5+20) +5 32 5 Гавриков «Лос-Анджелес» 77 23 (6+17) +9 28 6 Романов «Айлендерс» 81 22 (7+15) +23 20 7 Замула «Филадельфия» 66 21 (5+16) +3 32 8 Задоров «Ванкувер» 75 20 (6+14) 0 125 9 Куликов «Флорида» 76 20 (1+19) +15 63 10 Сергачёв «Тампа» 34 19 (2+17) -16 16 11 Охотюк «Калгари» 52 9 (1+8) -24 48 12 Любушкин «Торонто» 74 8 (0+8) -11 57 13 Мироманов «Калгари» 24 7 (3+4) -2 8 14 Зайцев «Чикаго» 38 7 (2+5) -5 14 15 Алексеев «Вашингтон» 39 3 (1+2) -8 6 16 Мухамадуллин «Сан-Хосе» 3 1 (0+1) 0 4 17 Кныжов «Сан-Хосе» 10 1 (0+1) -6 6 18 Кузнецов «Калгари» 1 0 -1 0

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вёл увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, в начале апреля располагался на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников», но последние три недели регулярки провёл лучше своих конкурентов и выиграл «Арт Росс Трофи».

Форвард «Тампы» установил новый бомбардирский рекорд России в одном регулярном чемпионате НХЛ, на 16 очков превзойдя собственное достижение пятилетней давности. Также Никита установил новый снайперский личный рекорд и заодно стал первым россиянином в истории североамериканской лиги, кому удалось закончить год со 100 результативными передачами.

Блистательный сезон за «Рейнджерс» провёл Артемий Панарин, завершивший регулярку со 120 результативными действиями. Хлебушек установил второй показатель в истории «Рейнджерс», отстав всего на три очка от результата чешского форварда Яромира Ягра, который удержал клубный рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате (123). В этом сезоне Артемий впервые в карьере пробил гроссмейстерскую планку в 100+ очков в регулярке.

А вот Кириллу Капризову не хватило всего четырёх очков, чтобы второй раз в карьере разменять стоочковую планку. Против россиянина сыграл пропуск семи матчей из-за травмы. Неплохой сезон за «Питтсбург» выдал Евгений Малкин, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин собрался во второй части чемпионата, значительно улучшив свои статистические показатели. Теперь россиянина отделяет всего 41 заброшенная шайба от великого рекорда Уэйна Гретцки.

В последнюю неделю регулярки дебютные матчи в НХЛ провели форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков и нападающий системы «Виннипега» Никита Чибриков. Первый отметился результативной передачей, второй — заброшенной шайбой. 21-летний Чибриков стал последним, 66-м россиянином, который был задействован североамериканскими командами в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающие