Вылетит ли чемпион в первом раунде и чего добьётся Макдэвид? Превью плей-офф НХЛ на Западе

В ночь на 21 апреля за океаном стартует плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первыми в бой вступают клубы Восточной конференции, тогда как команды Западной конференции начинают кубковые разборки на день позже. Чего ждать от серий первого раунда на Западе НХЛ и где кроются ключевые интриги?

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»

Действующий чемпион НХЛ «Вегас» в этом году зашёл в плей-офф только со второго места в зоне уайлд-кард. Команда Брюса Кэссиди стала последним участником розыгрыша Кубка Стэнли от своей конференции и теперь начнёт защиту титула со встречи с лучшим клубом регулярки на Западе. В регулярном чемпионате «Даллас» опередил «Вегас» на 15 очков, но делает ли это обстоятельство команду Питера Дебура фаворитом серии?

У «Старз» нет превосходства над своим соперником ни в одной из трёх линий. Может быть, голкипер Джейк Эттингер выглядит чуть лучше своего визави Логана Томпсона, но это вопрос очень дискуссионный. Эттингер набрал хорошую форму к концу регулярки, но в её ходе и у него хватало провальных матчей. К тому же вы помните, с кем «Голден Найтс» год назад выиграли Кубок Стэнли? С канадцем Эдином Хиллом, который сейчас даже не является первым номером в своей команде. Тренерский штаб Брюса Кэссиди обладает в своём распоряжении настолько качественным подбором полевых хоккеистов, что вратарю «Вегаса» достаточно справляться со своей работой, а не заниматься сотворением чудес.

Логан Томпсон Фото: Ian Maule/AP/ТАСС

Почему же «Вегас» тогда столь слабо выступил в регулярке? Одна из причин – это травмы. Но даже их американский клуб сумел обратить себе на пользу. В середине февраля капитан «Голден Найтс» Марк Стоун получил тяжёлую травму: у него случился разрыв селезёнки. Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном.

«Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту. Перед плей-офф Стоун вернулся в строй, а потолок зарплат в розыгрыше Кубка Стэнли не действует. Так что «Вегас» идёт в плей-офф в настолько оптимальном составе, насколько это только возможно. И «Далласу» придётся показать свой лучший хоккей, чтобы пробиться во второй раунд.

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»

«Ванкувер» убедительно и ровно прошёл регулярный чемпионат, в итоге выиграв Тихоокеанский дивизион. Потрясающий сезон провели лидеры команды – защитник Куинн Хьюз, форварды Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. Но главным подспорьем для канадского клуба перед стартом плей-офф стало возвращение в строй первого номера Тэтчера Демко. Американский голкипер стоял на голове в регулярке, но после его травмы вратарская линия «Кэнакс» сразу же стала сбоить. Теперь всё снова в норме.

Игроки «Ванкувер Кэнакс» Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

«Нэшвилл» же стал одним из главных открытий регулярки. Перед началом сезона сложно было представить, что находящаяся в очевидной фазе перестройки американская команда может прорваться в плей-офф. Но тренерский штаб Эндрю Брюнетта проделал колоссальную работу и вывел «хищников» в борьбу за Кубок Стэнли. В какой-то момент сезона «Предаторз» даже умудрились установить клубный рекорд, выдав грандиозную 18-матчевую серию с набранными очками. Тем не менее в серии с «Ванкувером» американский клуб всё-таки смотрится аутсайдером. Состав «Кэнакс» куда ровнее и сбалансированнее, тогда как в «Нэшвилле» разница между звёздами и вторым эшелоном слишком велика.

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»

Если заниматься упрощением и сводить серию к противостоянию главных звёзд, то здесь всё лежит на поверхности: Коннор Хеллебайк против Натана Маккиннона. Лучший голкипер регулярки НХЛ и главный претендент на «Везину Трофи» против свежеиспечённого рекордсмена франшизы «Эвеланш». Канадский форвард стал первым игроком в истории «лавин» с учётом выступления «Квебек Нордикс», кому удалось добраться до отметки в 140 очков, и до последнего боролся с Никитой Кучеровым за «Арт Росс Трофи».

«Колорадо Эвеланш» Фото: Bart Young/AP/ТАСС

«Колорадо» вообще обладает потрясающей атакой. Подопечные Джареда Беднара заняли первое место в регулярке по количеству заброшенных шайб, забив 304 гола за 82 матча – в среднем 3,7 гола за игру. «Торонто» забил 303 гола, а больше ни одна другая команда НХЛ не смогла разменять отметку в 300 шайб. Поддержку Маккиннону в первую очередь оказывают Микко Рантанен, Арттури Лехконен, Джонатан Друен и потрясающий Кейл Макар. «Колорадо» сейчас смотрелся бы фаворитом в серии с практически любым клубом Запада, но как раз «Виннипег» обладает своим козырем против атаки «лавин».

Если «Эвеланш» больше всех забросили в регулярке, то «Джетс» меньше всех пропустили, став единственной командой в НХЛ, в ворота которой не влетело даже 200 шайб. По итогам регулярки Хеллебайк стал обладателем приза Уильяма Дженнингса, вручаемого вратарю или вратарям самой малопропускающей команды в сезоне. В серии с «Колорадо» Хеллебайку нужно сохранить свой уровень, а свои две-три шайбы звёзды «Виннипега» забросить смогут, тем более что Александр Георгиев как раз таки никакого доверия не внушает. Тут надо быть честным. «Джетс» делают ставку на оборону, «Эвеланш» – на атаку. Чей козырь сработает, тот и пройдёт во второй раунд.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»

Выступающий в НХЛ с 2015 года первый номер драфта НХЛ Коннор Макдэвид предпринимает новую попытку завоевать Кубок Стэнли. За время выступления канадского форварда в клубе «нефтяники» лишь раз смогли добраться до финала Западной конференции (2022), в остальное время вылетая в первом-вторых раундах или вообще не попадая в плей-офф. В конце регулярки канадец пропустил несколько матчей из-за повреждения, и его текущая форма должна вызывать беспокойство у болельщиков команды. Если Коннор будет здоров, то барьер первого раунда команда Криса Ноблоха должна проходить. В случае чего выручит большинство с Эваном Бушаром на синей линии и установившим рекорд XXI века по голам в этом формате в одном регулярном чемпионате немцем Леоном Драйзайтлем.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Интересно, что «Кингз» после своей победы в Кубке Стэнли – 2014 за последующие 10 лет не выиграли ни одной кубковой серии, в том числе дважды подряд (2022, 2023) вылетев от «Ойлерз». Третий год на стадии первого раунда плей-офф НХЛ Макдэвид и компания встречаются с «Лос-Анджелесом». Своеобразный день сурка. За время, прошедшее с последнего плей-офф, не до конца понятно, в чём «короли» стали сильнее. «Кингз» мощно начали регулярку, затем провалились и только после смены главного тренера восстановили свою позицию в плей-офф. В число восьми участников розыгрыша Кубка Стэнли от Запада «короли» попасть смогли, но, чтобы пройти дальше, им нужно прыгать выше головы.