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Первый раунд плей-офф НХЛ на Востоке: превью, прогнозы, расклады, кто выйдет во второй раунд Кубка Стэнли

Лишь один верит в «Вашингтон» и Овечкина! Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ
Дмитрий Сторожев
Первый раунд плей-офф НХЛ на Востоке
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Кучерову и «Тампе» не даём вообще ни шанса.

Через несколько часов в НХЛ стартует решающая часть сезона — 16 лучших команд регулярного сезона отправятся в погоню за Кубком Стэнли. Первыми путь к трофею начнут команды Восточной конференции. Экстрасенсы из хоккейного отдела «Чемпионата» делятся с вами своими прогнозами на исходы первого раунда для команд с Востока лиги.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

Команда из Нью-Йорка выиграла марафон регулярки в НХЛ, но вопрос о кубковости «Рейнджерс» по-прежнему стоит ребром: созрела ли эта команда для Кубка Стэнли или снова рано? Вполне вероятно, что в плей-офф с «синерубашечниками» вновь случится какое-то затмение, но тяжело поверить в то, что устроить его сможет «Вашингтон». «Кэпиталз» почти весь сезон провели в каком-то странном кризисе: не погружались в него с головой, но и не выходили из него надолго. Хандра Овечкина в первой половине сезона, расставание с рядом прежних лидеров, нелепые поражения в важных матчах – казалось, что «столичным» не светит продолжение сезона, однако в концовке «Вашингтон» сумел-таки обскакать незадачливых конкурентов. Но вряд ли сезон «Кэпиталз» продлится дольше, чем на шесть матчей.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Рейнджерс»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

В противостоянии первой и восьмой команд Восточной конференции скрыто больше интриг, чем кажется на первый взгляд. Нельзя сказать, что столичная команда набрала какой-то сумасшедший ход перед стартом плей-офф. Наоборот, победы «Кэпиталз» были одержаны со скрипом и на зубах. Но эти победы были добыты в кубковом стиле. Зачастую «Вашингтон» выживал, тогда как «Рейнджерс» всё давалось относительно легко. Сумеют ли «синерубашечники» по щелчку пальцев перестроиться на кубковый хоккей? Пожалуй, именно в этом заключается главный вопрос перед стартом серии. Первые матчи могут стать для «Рейнджерс» большим испытанием, но победы в них откроют команде Питера Лавиолетта дорогу во второй раунд. Уж слишком разнятся силы соперников в плане составов.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Рейнджерс»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

«Вашингтон» сделал большое чудо, пробившись в плей-офф, но ресурсов на проход «Рейнджерс», думается, уже не хватит. «Синерубашечники» при Лавиолетте не сильно прибавили в каких-то игровых компонентах, зато стали стабильнее. Помимо общей более целостной структуры, в пользу нью-йоркцев говорят и отдельно взятые факторы — фантастическая форма Артемия Панарина, который явно горит желанием исправиться за неудачу в предыдущем плей-офф, возродившийся Игорь Шестёркин, под конец регулярки вернувшийся к элитным показателям с опытнейшим Джонатаном Куиком в качестве бэкапа, а также больший баланс в команде по сравнению с прошлым годом, когда звёздная обойма разбилась об излишнюю самоуверенность, а также дерзость «Нью-Джерси». Эмоций от возвращения в плей-офф Александру Овечкину и Ко должно хватить хотя бы для одной победы, но на дистанции шансов у и так вывернувшегося наизнанку «Вашингтона» нет.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Рейнджерс»

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Фото: AP/TASS

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

В пользу «Рейнджерс» говорит практически всё. Они выиграли Кубок Президента, у них один из лучших вратарей в лиге и одна из лучших атак. За «Вашингтон», для которого уже выход в плей-офф стал чудом, — практически ничего. Хочется борьбы, но вряд ли «столичные» способны на большее, чем зацепить матч-другой.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Рейнджерс»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

«Вашингтон» героически вполз в плей-офф, в то время как «Рейнджерс» относительно уверенно забрали Президентский кубок. Артемий Панарин проводит лучший сезон в карьере и готов вернуть должок за прошлогодние вылеты, когда уходил в тень. «Нью-Йорк» кажется безоговорочным фаворитом, но «столичные» умеют играть с лидерами, что не раз демонстрировали в ходе регулярки. Да и последний месяц команда Александра Овечкина находилась в состоянии «наш плей-офф уже начался». Так что «Вашингтон» как минимум попьёт кровушки крутых и мощных «Рейнджерс».

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Вашингтона»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

«Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка, сумев превзойти очень сильных конкурентов. Приход Лавиолетта вдохнул жизнь в команду, которая по всем соображениям должна была пойти на спад. Про то, как «Вашингтон» попал в плей-офф, наверняка почти все знают, сказано было достаточно. В данной серии есть явный фаворит, который лучше своего оппонента примерно во всём, что касается чисто игровых причин. Шанс «столичных» лишь в характере, терпении и стойкости, но поможет им это, только чтобы забрать один матч.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Рейнджерс»

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«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Лев Лукин

«Каролина» — ещё одна команда Востока НХЛ, научившаяся ровно проходить регулярку и вроде бы созревшая для больших дел. Парням Рода Бриндамора пора уже что-то выиграть, и нет никаких предпосылок к тому, что «ураганы» остановятся уже в первом раунде. В соперниках у них «Айлендерс», за спиной которых нервный, нестабильный сезон со сменой главного тренера. Патрик Руа вывел «островитян» в плей-офф, но на большее эта команда вряд ли способна прямо сейчас.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Каролины»

Сергей Емельянов

Год назад эти команды также встречались в первом раунде, и тогда «ураганам» потребовалось шесть матчей для выхода в полуфинал Восточной конференции. С тех пор у «Айлендерс» сменился главный тренер, но составы глобально не изменились. «Харрикейнз» стали чуть сильнее в топ-6 нападения, добавив туда Джейка Гюнцеля. «Айлендерс» остались фактически такими же, только лишь поменяв основного вратаря. Семён Варламов удивительным образом вчистую переиграл Илью Сорокина во второй половине регулярки и наверняка начнёт серию плей-офф. Для «Харрикейнз» путь в следующий раунд не будет устлан ковровой дорожкой, но иной исход серии станет сенсацией.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Каролины»

Дмитрий Сторожев

Команды встречались в прошлом году, и тогда «Каролина» оказалась сильнее со счётом 4-2. «Островитяне» с тех пор сильнее не стали, а вот «ураганы» добавили к и без того хорошему нападению Джейка Гюнцеля, который как влитой вписался в обойму команды. Плюс ко всему на Лонг-Айленде сейчас будет решаться вратарский вопрос — Илья Сорокин за несколько лет таскания команды на своих плечах слегка подустал, а Семён Варламов неожиданно набрал хорошую форму. Заигрывание с вратарской линией по ходу серии может стать критическим, поэтому Патрику Руа стоит сразу определиться с первым номером — как бывший вратарь канадец должен сделать правильный выбор.

У «Харрикейнз» с первым номером всё очевидно — несмотря на роскошную форму Петра Кочеткова, вернувшийся после травмы Фредерик Андерсен не оставил никаких сомнений, кто должен быть стартовым голкипером в плей-офф. Этот фактор вкупе с более сильным составом полевых игроков должен помочь команде Рода Бриндамора вновь пройти «Айлендерс». И больше шести матчей эта серия вновь не продлится.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Каролины»

Елена Кузнецова

«Айлендерс» — самая «горячая» команда НХЛ в апреле, они с таким задором накатили на финише регулярки и вышибли дверь в плей-офф, что точно должны дать бой фавориту. У «Каролины» более эффективные спецбригады, зато у «островитян» два крутых вратаря. Илья Сорокин давно держит высочайшую плану, но сейчас и Семён Варламов выглядит таким же непробиваемым. Они вполне способны справиться с на бумаге более мощной атакой «Каролины».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Айлендерс»

Семён Варламов и Илья Сорокин

Семён Варламов и Илья Сорокин

Фото: AP/TASS

Владимир Лаевский

«Харрикейнз» в целом ровно провели регулярку, да и в конце чемпионата у них были противостояния с не самыми сильными клубами и серия побед. «Ураганы» наверняка смогли отдохнуть, подкрутить всё, что нужно было. Да и пора бы уже реализовывать тот потенциал, который «Каролина» хранит в себе долгие годы. «Айлендерс» же благодаря Патрику Руа вырвали путёвку в плей-офф, совершив грандиозный камбэк и выиграв восемь из девяти матчей в апреле. «Островитяне», как и их вратарь Семён Варламов, хороши. Но хватит ли их на серию с мощными «ураганами»?

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Каролины»

Максим Макаров

«Каролина» в этот дедлайн пошла ва-банк, пополнив ряды Гюнцелем и Кузнецовым, потому что проблема последних лет в плей-офф заключалась в том, что команде очень тяжело даются заброшенные шайбы. И к концу регулярки кажется, что «Харрикейнз» вышли на проектную мощность, показывая хороший сбалансированный хоккей. «Айлендерс» же могут больше благодарить конкурентов за место в плей-офф, хотя финал регулярки «островитяне» провели впечатляюще. Нью-йоркская команда пока не является тем коллективом, который остановит последний танец (возможный) Бриндамора.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Каролины»

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Лев Лукин

Год назад выход в финал «Флориды» стал сенсацией, но эту регулярку «пантеры» вполне себе провели как команда-контендер, да ещё и качественно укрепили состав. «Тампе» же всё сложнее выезжать на старых дрожжах, и если бы не феноменальный сезон Никиты Кучерова, то «молнии» вообще могли пролететь мимо плей-офф. Эти команды находятся на встречных курсах развития, «Флорида» поднимается по лестнице успеха, тогда как «Тампа» уже преодолела несколько этажей вниз, и я жду, что в этой серии мы чётко увидим, кто прямо сейчас является главной хоккейной командой Солнечного штата.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Флориды»

Сергей Емельянов

Пожалуй, одна из самых интригующих и ожидаемых серий первого раунда плей-офф. Здесь может случиться всё что угодно. За последние четыре года соперники третий раз сойдутся в розыгрыше Кубка Стэнли, и за это время две американские команды успели прилично попортить нервы друг другу. Море драк, море стычек, запредельное количество силовой борьбы и агрессии. Обе команды играют от атаки, и счета отдельных матчей даже в плей-офф порой оказываются похожими на теннис. В составе «Лайтнинг» безумно хорош Никита Кучеров, но достойной поддержки от нижних звеньев он не получает. У «пантер» чуть более глубокий состав, что позволяет делать вывод о том, что сейчас «Флорида» имеет лучшую возможность за последнее время для итоговой победы над «Тампой» в плей-офф. Но практически всё здесь будет зависеть от вратарского противостояния. Если Сергей Бобровский удержит уровень, показываемый им в регулярке, а Андрей Василевский продолжит сбоить, то на дистанции серии «пантеры» должны добиваться успеха. Но вряд ли кто удивится, если для этого потребуется отыграть все семь матчей.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Флориды»

Дмитрий Сторожев

В прошлом году главный плей-оффный гигант НХЛ последних лет вылетел уже в первом раунде, проиграв далеко не самому сильному кубковому борцу — «Торонто». Нынешняя «Тампа» явно не сильнее прошлогодней в целом — оборона «молний» потеряла Михаила Сергачёва (хотя он принял участие в сегодняшней тренировке), а Андрей Василевский после операции не тащит в прежних объёмах. Однако у «Лайтнинг» есть Никита Кучеров, который в отдельно взятой игре может решить исход в пользу своей команды.

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Чтобы пройти «Флориду», одних его усилий не хватит — «пантеры» сохранили костяк, который в прошлом году дошёл до финала, точечно усилились на дедлайне и гораздо увереннее провели регулярку, в том числе нанеся «Тампе» болезненное поражение со счётом 9:2. Понятно, что плей-офф — совсем другая история, но пока «Пантерз» в этом противостоянии выглядят предпочтительнее. Тем более что Сергей Бобровский явно готов провести ещё один мощный постсезон.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Елена Кузнецова

В этой серии всё гораздо интереснее. С одной стороны – прошлогодний финалист «Флорида», которая в этом сезоне стала только сильнее и утвердилась в статусе топ-команды. С другой стороны – ещё более закалённая кубковыми битвами «Тампа», которая во второй части сезона вновь заиграла в полную силу. Легко представить, что дело дойдёт до семи матчей, а там уже может случиться всё что угодно.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Флориды»

Владимир Лаевский

Никита Кучеров всё же затащил «Тампу» в плей-офф, став лучшим бомбардиром чемпионата. Обычно результативность победителей «Арт Росса» спадает в плей-офф, да и «Лайтнинг» в этом сезоне, мягко сказать, не блещут. «Флорида», наоборот, очень хороша. И Сергей Бобровский, и Энтони Столарз очень хороши! Да и в памяти свежи успехи прошлого года — это будет противостояние многолетнего и максимально свежего опыта. При всех симпатиях к «молниям» кажется, что настоящих лидеров, помимо Кучерова, у «Тампы» может не найтись.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Флориды»

Максим Макаров

Битва за Флориду обещает быть жаркой, яркой и насыщенной, подобрать можно тысячу эпитетов. «Флорида» зацепилась за ту игру, которую начала демонстрировать по ходу прошлого плей-офф, и прошла так почти весь регулярный чемпионат. «Тампа» же с годами сильнее не становится, зато зависимость от Никиты Кучерова растёт не по дням, а по часам. «Пантеры» выглядят более цельной командой, у которых меньше уязвимостей, что поможет им одержать первую победу в плей-офф над самым непримиримым соперником.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Лев Лукин

«Бостон» долгое время считался опытной кубковой командой, но сенсационно «сгорел» в первом же раунде в прошлом плей-офф после рекордной регулярки. «Торонто», напротив, год назад преодолел-таки проклятие первого раунда, но сильно дальше продвинуться не сумел. И каким же получится противостояние этих стилевых антиподов в этот раз? Предположу, что в этой паре увидим семь матчей, а дальше пройдёт лучшая атака Востока НХЛ.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Торонто»

Сергей Емельянов

В прошлом году «Бостон» выиграл регулярный чемпионат, но вылетел из плей-офф уже в первом раунде. Команду сильно подвели вратари, неудачно сыгравшие в решающий момент сезона. Линус Улльмарк и Джереми Свейман по-прежнему образуют вратарский дуэт «Брюинз». И от их игры в серии с «Торонто» зависит всё. У «Мэйпл Лифс» всё стандартно. Полный порядок впереди и полная анархия сзади. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов во второй части сезона показывал отменную игру, но относительно его формы в плей-офф всё равно остаются сомнения. Давид Пастрняк против Остона Мэттьюса – ещё одна ключевая дуэль серии, но также будет очень важно, у кого из команд окажется преимущество в нижних линиях. Есть ощущение, что на первый план здесь должны выходить игроки типа Чарли Койла и Тайлера Бертуцци. И именно от их голов будут зависеть исходы матчей. В этом плане состав «Бостона» кажется более предпочтительным, нежели состав «Торонто», где есть явный перекос в сторону топ-6.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Бостона»

Шелдон Киф и Остон Мэттьюс

Шелдон Киф и Остон Мэттьюс

Фото: AP/TASS

Дмитрий Сторожев

В этой серии очень многое, если не всё, будет зависеть от вратарей — Свейман и Улльмарк должны реабилитироваться за неудачу в прошлом году, а к линии «листьев» на протяжении сезона постоянно были вопросы. В том числе и к Илье Самсонову, который годом ранее выдал очень уверенный плей-офф. Если россиянин, который вроде как ожил ближе к концу регулярки, выдаст нечто подобное и сейчас, а Остон Мэттьюс вложит злость от незаброшенной 70-й шайбы в регулярке в стремление компенсировать её голами в Кубке Стэнли, «Бостону» придётся очень непросто. Такого разнообразия, которое есть у «Мэйпл Лифс», «мишки», кажется предложить не могут.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Торонто»

Елена Кузнецова

«Торонто» за предыдущие 10 лет трижды встречался с «Бостоном» в плей-офф, всё – в первом раунде, и трижды проиграл. Со счётом 3-4. Да и вообще их последняя победа над «мишками» в Кубке Стэнли датируется 1959 годом, когда в лиге играла только Оригинальная шестёрка. Можно с уверенностью говорить, что накал в этой серии будет зашкаливать. Поставлю на «Торонто» — интересно посмотреть, какое безумие будет твориться в хоккейной Мекке, если они пройдут своих заклятых соперников.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Торонто»

Владимир Лаевский

Оба клуба под занавес чемпионата немного сдали, но, возможно, так они хотели лишь получше подготовиться к решающим матчам. «Бостон» больше берёт командными действиями (и, естественно, навыками Давида Пастрняка), в то время как «Торонто» тащат в основном Остон Мэттьюс и Илья Самсонов. И ощущается, будто — сейчас будет смелое заявление — в этом году «кленовые листья» готовы пройти дальше, чем обычно. Если лидеры продолжат тащить, «Брюинз» не смогут их остановить.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Торонто»

Максим Макаров

«Бостон» потерял после прошлого сезона Крейчи и Бержерона, а Алексей Кручинин так и не доехал до НХЛ, чтобы их заменить. Но «мишки» всё равно провели достойный сезон, отдав первое место в дивизионе только в последний день. «Торонто» же отправляется в очередной поход за кубком, правда, не имея уже за спиной статус неудачника в первом раунде. «Бостон» был главным обидчиком «Торонто» в те 19 лет, когда команда не могла преодолеть первый раунд, поэтому пришло время платить по счетам. Серия получится долгой, и «Мэйпл Лифс» сломят сопротивление принципиального соперника.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Торонто»

Таблица прогнозов журналистов «Чемпионата»

ЛукинЕмельяновСторожевКузнецоваЛаевскийМакаров
«Рейнджерс» — «Вашингтон»4-24-14-14-13-44-1
«Каролина» — «Айлендерс»4-14-24-22-44-24-1
«Флорида» — «Тампа-Бэй»4-14-34-24-34-34-2
«Бостон» — «Торонто»3-44-32-43-42-43-4
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